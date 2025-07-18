DeepSeek wird global, KI wird lokal

In den Tagen nach der Veröffentlichung des DeepSeek-R1 äußerten viele Bedenken darüber, ob das Unternehmen die vollen Kosten genau erfasst und gemeldet hatte – nicht nur das Training des nahezu fertigen Modells – und welche Komponenten von welchen Firmen verwendet wurden. Mit anderen Worten: Hatten sie wirklich etwas Revolutionäres getan, oder war es eher ein schrittweiser Fortschritt?

Einige, wie IBM Principal Research Scientist Kaoutar El Maghraoui, sind der Ansicht, dass die eigentliche Innovation in dem liegt, was sie als „architektonische Effizienz“ bezeichnet, oder in der Kombination von Techniken wie „der Mischung von Experten, einer Strategie des Reinforcement Learning, Hardware-Software-Co-Design und verschiedenen anderen Optimierungstricks“. Es ist größtenteils eine clevere und effektive Umsetzung bereits bestehender Techniken", sagte sie in einem aktuellen IBM Think-Interview.

Dennoch sind sich Experten einig, dass DeepSeek-R1 die globale KI-Landschaft in einigen wichtigen Bereichen verändert hat. Zum einen gingen viele davon aus, dass die amerikanischen KI-Unternehmen einen „Burggraben“ oder Vorsprung hätten, der kaum aufzuholen sei. DeepSeek widerlegte diese Annahme, da es die Hürde für Entwickler und kleinere Unternehmen senkte, um Zugang zu den Tools zur Entwicklung ihrer eigenen LLMs zu erhalten.

„Entwickler und Anwender haben jetzt Zugriff auf die gleichen Funktionen wie bei o1 von OpenAI, und das zu einem Bruchteil der Kosten“, so Abraham Daniels, Senior Technical Product Manager bei IBM, in einem Interview.

Die Tatsache, dass DeepSeek seine Modelle als Open Source veröffentlicht hat, hat maßgeblich dazu beigetragen, die Zugänglichkeit zu erhöhen. „Wir haben seit DeepSeek und der Mitarbeit in der AI Alliance ein verstärktes Interesse an Open Source festgestellt“, sagte Anthony Annunziata, Director of AI Open Strategy bei IBM und der AI Alliance. Die AI Alliance ist ein internationales Netzwerk von Unternehmen und Organisationen, das daran arbeitet, offene und sichere KI zu schaffen, gegründet von IBM und Meta.

„In ganz Europa, in Vietnam, Indien und Japan gibt es all diese regionalen KI-Unternehmen, die sicherstellen wollen, dass sie die souveräne Kontrolle über ihre künstliche Intelligenz behalten – dass sie sie so gestalten können, wie sie es für ihre kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedürfnisse wünschen, die sich von denen in den USA und anderen Ländern unterscheiden“, sagte Annunziata.

Der Schutz der heimischen KI-Forschung hat höchste Priorität. „Es gibt ein regelrechtes Bestreben nach digitaler Souveränität, bei dem Regierungen versuchen herauszufinden, wie sie ausländische KI-Einflüsse vermeiden können“, sagte El Maghroui.

Die Schaffung von LLM-Studiengängen auf der Grundlage lokaler Sprachen motiviert viele Unternehmer. „Die KI entwickelt sich in die Richtung, in der jedes Land oder jede Region als Nutznießer ihr eigenes Sprachmodell haben möchte, um zumindest ein Mitspracherecht bei der Beeinflussung des Verhaltens zu haben“, so Li.

Japan beispielsweise hat vor Kurzem den AI Promotion Act verabschiedet, um insbesondere die Förderung der Technologie zu unterstützen. Ende Juni hat die AI Alliance eine neue Niederlassung in Japan eröffnet, die sich auf zwei Bereiche konzentriert, die für lokale Unternehmer von großem Interesse sind: KI-Souveränität und KI in der Fertigung. Bei der Steuerung von KI-Systemen spielt die Sprache eine große Rolle. So haben sich beispielsweise Ende 2024 über 1.500 Forscher aus Wissenschaft und Industrie zusammengeschlossen, um leistungsstarke und offene japanische Sprachmodelle zu entwickeln .

Viele einheimische KI-Modelle und Unternehmer priorisieren auch lokale wirtschaftliche Interessen. Im Fall Japans entwickeln viele der Unternehmen, die der AI Alliance beigetreten sind, darunter Mitsubishi Electric und Panasonic, KI-Modelle, die auf die Fertigung und industrielle Anwendungen ausgerichtet sind – ein besonders großes Segment der japanischen Wirtschaft.