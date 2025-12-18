Cybersicherheitstrends: Prognosen von IBM für 2026

Das Jahr 2025, das als ein herausragendes Jahr für technologische Fortschritte bezeichnet werden kann, hat gezeigt, wie leistungsfähig – und wie gefährlich – KI sein kann, wenn sie in die falschen Hände gerät. Angesichts der Tatsache, dass böswillige Akteure komplexe Angriffe automatisieren, KI-Tools für Social-Engineering-Kampagnen einsetzen und KI-Agenten manipulieren, um sensible Informationen offenzulegen, ist es nicht überraschend, dass das Jahr im Hinblick auf die Abwehr von Cyberangriffen durch menschliche und KI-gestützte Angreifer ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel war. Während der globale Durchschnitt der Kosten für einen Data Breach um 9 % auf 4,44 Millionen USD sank, erreichten die durchschnittlichen Kosten in den USA einen Rekordwert von 10,22 Millionen USD.

Die Bedrohungen für die Cybersicherheit beschränkten sich nicht nur auf automatisierte Chatbots, die Posteingänge mit Spam-Mails überfluteten und KI-Agenten täuschten. In diesem Jahr haben wir gesehen, was passieren kann, wenn ein Unternehmen nicht darauf vorbereitet ist, mit den Folgen der Integration neuer Tools wie KI-Agenten in seinen Arbeitsablauf umzugehen: 13 % der Unternehmen meldeten einen KI-bezogenen Sicherheitsvorfall, wobei 97 % der Betroffenen den Mangel an angemessenen KI-Zugriffskontrollen einräumten.

Die Cybersicherheitsprognosen des letzten Jahres haben die zunehmende Bedeutung von KI für die Cybersicherheitsvorsorge angesprochen. In diesem Jahr konzentrieren sich die Prognosen von IBM für 2026 darauf, wie die Integration autonomer KI in Unternehmensumgebungen sowohl ein Segen als auch eine Belastung sein kann, je nachdem, ob geeignete Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden – oder nicht.