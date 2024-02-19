Inmitten einer zunehmend komplexen Bedrohungslandschaft stehen wir an einem Scheideweg, an dem Recht, Technologie und Gemeinschaft zusammenkommen. Daher ist Cyber-Resilienz wichtiger denn je. Im Kern bedeutet Cyber-Resilienz, trotz negativer Cyberereignisse ein robustes Sicherheitsniveau aufrechtzuerhalten und in der Lage zu sein, solche Vorfälle zu antizipieren, ihnen standzuhalten, sich von ihnen zu erholen und sich an sie anzupassen.

Während neue Datenschutzbestimmungen wie DSGVO, HIPAA und CCPA häufiger denn je eingeführt werden, wussten Sie, dass es auch neue Gesetze gibt, die sich speziell mit Cybersicherheit befassen?

Die jüngste Änderung des Cyber Resilience Act (CRA) durch die Europäische Union hat Wellen in der Tech-Welt ausgelöst. Der Gesetzesvorschlag wurde im September 2022 eingebracht und erreichte im Dezember 2023 mit einer umstrittenen Änderung eine politische Einigung. Das Gesetz zielt darauf ab, die Cybersicherheit in der EU zu erhöhen, hat aber eine unerwartete Wendung genommen, indem es das Wesen von Open-Source-Software neu definiert.

Die Änderung definiert Open-Source-Software neu, was einen möglichen Paradigmenwechsel bei der Entwicklung, gemeinsame Nutzung und Wahrnehmung von Open-Source-Software in der europäischen digitalen Geschäftswelt bedeuten könnte.

Die Reaktion der Technologiebranche war eine Mischung aus vorsichtigem Optimismus und besorgter Skepsis, die die vielfältigen Auswirkungen auf Open-Source-Entwickler und das gesamte Software-Ökosystem widerspiegelt.

Indem wir die verschiedenen Ebenen der jüngsten Änderung des CRA erkunden, können wir uns auf die Auswirkungen auf die Open-Source-Gemeinschaft, die Temperaturkontrolle der Branchen und die Reise der Open-Source-Software durch das legislative Labyrinth des CRA konzentrieren.