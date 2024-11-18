Einige glauben, dass ein Tool, das dazu beitragen könnte, den Energiebedarf von KI zu senken, die KI selbst ist. Anfang dieses Jahres argumentierte Jensen Huang, CEO von NVIDIA, dass Investitionen in diese Technologie zu „besserer Energie, besseren CO2-Abscheidungssystemen, besseren energieerzeugenden Materialien“ und letztendlich zu einem Stromnetz führen würden, das den Energiebedarf der KI decken kann.

Der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt hat sich für die rasche Entwicklung der KI ausgesprochen, selbst wenn dies den Verzicht auf die aktuellen Klimaziele bedeuten würde, da KI selbst eher Lösungen für das Problem finden würde als der Naturschutz. „Ich setze lieber darauf, dass KI das Problem löst, als es einzuschränken und das Problem zu haben“, erklärte er während eines KI-Gipfels Anfang dieses Jahres.

Spring stimmt zu, dass KI-Tools einen Platz im Prozess der Verbesserung der Nachhaltigkeit haben. „KI und insbesondere generative KI haben ein großes Potenzial zur Beschleunigung von Nachhaltigkeitsinitiativen“, sagt er. „Mit ihrer Fähigkeit, die Umwandlung von Daten in umsetzbare Erkenntnisse zu beschleunigen, bietet sie die notwendigen Werkzeuge, um fundiertere, nachhaltigere Entscheidungen im Rahmen eines kohlenstoffarmen Energiesystems zu treffen.“ Er fügt jedoch hinzu, dass „Unternehmen, die diese Technologie einsetzen, einen strategischen Ansatz verfolgen müssen, der auch die weiterreichenden Auswirkungen auf die Umwelt berücksichtigt, um die Vorteile der KI effektiv nutzen zu können“.

Der Energiesektor setzt auf KI als mögliche Lösung. Laut einer aktuellen Studie von IBM erwarten 63 % der Führungskräfte im Energie- und Rohstoffsektor, dass sie durch generative KI und Automatisierung einen Mehrwert erzielen können. Die Hoffnung ist, dass die Technologie dazu beitragen kann, den steigenden Energiebedarf zu senken – nicht nur von KI, sondern auch von anderen großen Energieverbrauchern, darunter Elektrofahrzeuge.

De Vries seinerseits ist skeptisch, ob die KI in der Lage ist, alle energiebezogenen Probleme zu lösen, die sie schafft. „Das wäre Wunschdenken“, betont er und erklärt: „In der Vergangenheit haben Effizienzsteigerungen oft auch zu einer erhöhten Nachfrage geführt, was manchmal dazu führte, dass insgesamt mehr Ressourcen benötigt wurden als vor der Realisierung der Effizienzsteigerungen.“ Für De Vries wäre es kurzsichtig, auf zukünftige Effizienz zu setzen und dabei die realen Auswirkungen zu ignorieren, die die steigende Nachfrage nach KI bereits jetzt auf die Energieerzeugung und den Energieverbrauch hat.