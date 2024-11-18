In den fast zwei Jahren seit der Veröffentlichung von ChatGPT von OpenAI hat die Verbreitung künstlicher Intelligenz exponentiell zugenommen. Laut einer globalen Umfrage von McKinsey hat sich die von Unternehmen gemeldete Nutzung von generativer KI von 2023 bis 2024 fast verdoppelt – und diese Zahl wird laut Bloomberg Intelligence in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich um mehr als 40 % pro Jahr steigen.
Dieses Wachstum hat seinen Preis. Mit der steigenden Nachfrage nach KI-Implementierungen steigt auch der Bedarf an Rechenzentren, die in der Lage sind, ein großes Volumen komplizierter Berechnungen und Anfragen zu verarbeiten. Laut Prognosen von McKinsey könnte die weltweite Nachfrage nach Rechenzentrumskapazitäten bis zum Ende des Jahrzehnts jährlich um bis zu 22 % steigen.
Sobald diese Rechenzentren in Betrieb genommen werden, werden sie eine beträchtliche Menge an Energie verbrauchen. Tatsächlich schätzt McKinsey, dass der Energiebedarf von Rechenzentren bis 2030 auf bis zu 298 Gigawatt steigen könnte, was dem Äquivalent des Energiebedarfs von mehr als 200 Millionen Haushalten entspricht. Goldman Sachs prognostiziert einen Anstieg des Strombedarfs von Rechenzentren um 160 % bis 2030, wobei Rechenzentren bis zum Ende des Jahrzehnts voraussichtlich bis zu 4 % der gesamten erzeugten Energie verbrauchen werden.
„Mit der zunehmenden Verbreitung von KI wird die Nachfrage nach Rechenzentren wahrscheinlich steigen, was zu einem höheren Energieverbrauch führen und möglicherweise weiteren Druck auf die Stromnetze ausüben wird, da diese bereits jetzt damit beschäftigt sind, den Bedarf an Elektrifizierung und dekarbonisierter Energie zu decken“, erklärt Phil Spring, Senior Partner und EMEA Energy & Resources Industry Leader bei IBM Consulting.
An manchen Orten ist dieser Stress bereits spürbar. In Nord-Virginia, wo in den letzten fünf Jahren eine explosionsartige Zunahme von Rechenzentren zu verzeichnen war, hat die Nachfrage begonnen, die Kapazitäten fast zu übersteigen. Mit ähnlichen Problemen haben auch Teile von Georgia und Arizona zu kämpfen.
Und das gilt nicht nur für die USA – Alex de Vries, Doktorand an der Vrije Universiteit Amsterdam und Gründer des Forschungsunternehmens Digiconomist, nennt Irland als Beispiel für ein Netz, das unter dem Druck von Rechenzentren steht.
Laut de Vries sollten Stromnetze größtenteils kurzfristig unter Druck funktionsfähig bleiben, da „die Herstellung von Geräten und der Bau von Rechenzentren Zeit brauchen und der Druck der KI auf die Stromnetze derzeit begrenzt sein dürfte“. Er merkt jedoch an, dass die rasche Verbreitung von KI und der Ausbau der Infrastruktur zu deren Unterstützung in Zukunft wahrscheinlich Probleme mit sich bringen werden, wenn diese nicht angemessen angegangen werden.
Einige glauben, dass ein Tool, das dazu beitragen könnte, den Energiebedarf von KI zu senken, die KI selbst ist. Anfang dieses Jahres argumentierte Jensen Huang, CEO von NVIDIA, dass Investitionen in diese Technologie zu „besserer Energie, besseren CO2-Abscheidungssystemen, besseren energieerzeugenden Materialien“ und letztendlich zu einem Stromnetz führen würden, das den Energiebedarf der KI decken kann.
Der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt hat sich für die rasche Entwicklung der KI ausgesprochen, selbst wenn dies den Verzicht auf die aktuellen Klimaziele bedeuten würde, da KI selbst eher Lösungen für das Problem finden würde als der Naturschutz. „Ich setze lieber darauf, dass KI das Problem löst, als es einzuschränken und das Problem zu haben“, erklärte er während eines KI-Gipfels Anfang dieses Jahres.
Spring stimmt zu, dass KI-Tools einen Platz im Prozess der Verbesserung der Nachhaltigkeit haben. „KI und insbesondere generative KI haben ein großes Potenzial zur Beschleunigung von Nachhaltigkeitsinitiativen“, sagt er. „Mit ihrer Fähigkeit, die Umwandlung von Daten in umsetzbare Erkenntnisse zu beschleunigen, bietet sie die notwendigen Werkzeuge, um fundiertere, nachhaltigere Entscheidungen im Rahmen eines kohlenstoffarmen Energiesystems zu treffen.“ Er fügt jedoch hinzu, dass „Unternehmen, die diese Technologie einsetzen, einen strategischen Ansatz verfolgen müssen, der auch die weiterreichenden Auswirkungen auf die Umwelt berücksichtigt, um die Vorteile der KI effektiv nutzen zu können“.
Der Energiesektor setzt auf KI als mögliche Lösung. Laut einer aktuellen Studie von IBM erwarten 63 % der Führungskräfte im Energie- und Rohstoffsektor, dass sie durch generative KI und Automatisierung einen Mehrwert erzielen können. Die Hoffnung ist, dass die Technologie dazu beitragen kann, den steigenden Energiebedarf zu senken – nicht nur von KI, sondern auch von anderen großen Energieverbrauchern, darunter Elektrofahrzeuge.
De Vries seinerseits ist skeptisch, ob die KI in der Lage ist, alle energiebezogenen Probleme zu lösen, die sie schafft. „Das wäre Wunschdenken“, betont er und erklärt: „In der Vergangenheit haben Effizienzsteigerungen oft auch zu einer erhöhten Nachfrage geführt, was manchmal dazu führte, dass insgesamt mehr Ressourcen benötigt wurden als vor der Realisierung der Effizienzsteigerungen.“ Für De Vries wäre es kurzsichtig, auf zukünftige Effizienz zu setzen und dabei die realen Auswirkungen zu ignorieren, die die steigende Nachfrage nach KI bereits jetzt auf die Energieerzeugung und den Energieverbrauch hat.
Experten zufolge gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, die Umweltauswirkungen von KI zu reduzieren. Um dieses Problem anzugehen, müssen laut Spring jedoch „in jeder Phase des KI-Lebenszyklus nachhaltigere Entscheidungen getroffen werden“.
Ein Ansatz, der zur Begrenzung des Energiebedarfs beitragen kann, ist die Verwendung von Foundation Models – Modellen, die nur einmal trainiert werden müssen, im Gegensatz zu Large Language Models, die ständig wachsen.
Spring verweist auf das Geodaten-Foundation Model von IBM, das in Zusammenarbeit mit der NASA entwickelt wurde und von Unternehmen ohne zusätzliche Schulungen zur Verfolgung der Entwaldung, zur Erkennung von Treibhausgasen oder zur Vorhersage von Ernteerträgen angepasst werden kann.
„Es ist auch wichtig, die Modellgröße zu berücksichtigen“, erklärt Spring. „Größer ist nicht immer besser. Tatsächlich können kleinere Modelle, die mit hochwertigen, kuratierten Daten trainiert wurden, oft ähnliche oder sogar bessere Ergebnisse erzielen und sind dabei energieeffizienter.“
Die Wahl des richtigen Standorts für die Verarbeitung kann ebenfalls dazu beitragen, den übermäßigen Energiebedarf zu verringern. Laut Spring kann ein Hybrid-Cloud-Ansatz Unternehmen dabei helfen, ihren Energieverbrauch zu senken und zusätzliche Transparenz hinsichtlich der Gesamtnutzung zu schaffen, sodass sie fundiertere Entscheidungen über den Einsatz von KI-Technologien treffen können.
„Die Ansiedlung von Rechenzentren in Gebieten mit erneuerbaren Energiequellen kann zu erheblichen Energieeinsparungen und einer Verringerung des CO2-Fußabdrucks führen“, erläutert Spring und weist darauf hin, dass 74 % des Stromverbrauchs der IBM-Rechenzentren im Jahr 2023 aus erneuerbaren Quellen stammten.
Letztlich bietet der Aufstieg der KI bedeutende Chancen zur Förderung der Nachhaltigkeit. Dies führt jedoch auch zu einem dringenden Dilemma: dem Spagat zwischen der Notwendigkeit des Übergangs zu sauberer Energie und dem wachsenden Energiebedarf der KI. Trotz dieser Herausforderung glauben 90 % der Führungskräfte weiterhin, dass KI einen positiven Einfluss auf Nachhaltigkeitsziele haben kann. In Zukunft wird es entscheidend sein, den Energieverbrauch der KI verantwortungsbewusst zu steuern – ihr Potenzial so zu nutzen, dass es zu einer nachhaltigen Zukunft beiträgt, anstatt sie zu beeinträchtigen.