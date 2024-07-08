FBI, CISA und NSA raten alle dringend davon ab, Unternehmen Ransomware-Zahlungen zu leisten, wenn sie Opfer von Ransomware-Angriffen werden. Wenn dem so ist, warum verhängt man dann nicht ein Verbot für die Zahlung von Ransomware-Forderungen?

Das Thema kam auf einem kürzlich stattgefundenen Oxford Cyber Forum zur Sprache. Jen Easterly, der Direktor von CISA, äußerte sich zu dem Thema und sagte: „Ich denke, innerhalb unseres Systems in den USA – rein aus praktischer Sicht – wird das nicht passieren.“ Es ist unwahrscheinlich, dass dies eine rein spontane Bemerkung war, da das Thema Ransomware für alle Cyber-Experten im Vordergrund steht, insbesondere für den Direktor von CISA. Aktuell sieht es so aus, als ob die Zahlung von Ransomware nicht unter Strafe gestellt werden wird.

Auch aufschlussreicher ist jedoch, dass Easterly seine Antwort in einem Interview mit Ciaran Martin, dem ehemaligen Leiter des U.K.'s National Cyber Security Centre, gab. Zu Beginn des Jahres hatte Martin in einem Artikel für die Zeitung The Times ein Verbot aller Ransomware-Zahlungen gefordert.

Sollte das Bezahlen von Ransomware verboten werden oder nicht?