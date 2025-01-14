KI-Supercomputer schrumpft auf Desktop-Größe

Das Project DIGITS-System läuft auf dem Linux-basierten NVIDIA DGX OS, sodass Benutzer lokal entwickeln und dann in der Cloud oder in der Infrastruktur des Rechenzentrums bereitstellen können. „Fertigungsanlagen können durch Edge Computing ‚Echtzeitüberwachung, vorausschauende Wartung und Prozessoptimierung‘ implementieren“, erklärt Ashok Reddy., CEO des Softwareunternehmens KX. Finanzunternehmen erhalten Tools für „Echtzeithandel, Risikomanagement und prognostische Erkenntnisse in beispielloser Geschwindigkeit“. Unterdessen könnten Gesundheitsorganisationen die Technologie für „beschleunigte Diagnostik, Bildgebung und Arzneimittelentwicklung durch fortschrittliche KI-Analysen“ nutzen, so Reddy. Das System verarbeitet „riesige Mengen strukturierter und unstrukturierter Daten sofort“ für „Entscheidungen in Echtzeit und Analysen mit geringer Latenz“.

Der Ingenieurprofessor der University of Pennsylvania Benjamin Lee von der University of Pennsylvania sieht den Supercomputer von NVIDIA als Teil einer umfassenderen Entwicklung hin zu agentischer KI, bei der Systeme ganze Jobs statt einzelner Aufgaben verwalten.

„Eine intelligente KI entwickelt dann eine Strategie und bestimmt die Aufgaben, die für die Erledigung dieses Jobs erforderlich sind“, erklärt Lee und fügt hinzu, dass dieser Ansatz „die Produktivität erheblich verbessern könnte, da Menschen große Jobs von einem Agenten anfordern können, anstatt einzelne Aufgaben von einem Modell anzufordern.“

Varshney merkt an, dass die Open-Source-Technologie von NVIDIA aus der kürzlich erfolgten 700-Millionen-Dollar-Übernahme von Run KI stammt. „Sie versuchen sicherzustellen, dass sich die gesamte Branche in Richtung dieser physischen KI, agentischen KI und der autonomen Prozesse bewegt“, so Varshney. „Sie wollen das Rückgrat für jeden einzelnen dieser Bereiche sein.“

Die Preissenkungen wirkten sich auf alle Produktlinien aus. „Letztes Jahr kostete die 40er-Serie ihrer Chips 1.600 US-Dollar“, so Varshney. „Sie haben gerade einen gleichwertigen Chip für 550 US-Dollar auf den Markt gebracht.“

Die Preissenkungen deuten auf technische Fortschritte hin. „Das GPU-Design ist weitgehend festgelegt und wird nicht aggressiv auf Leistung, Energieverbrauch und Kosten optimiert“, erklärt Lee. Es ist jedoch möglich, dass NVIDIA diesen Punkt „viel früher als andere Chip-Entwickler erreicht hat, wodurch das Unternehmen sowohl in Bezug auf Leistung als auch Kosten wettbewerbsfähig ist“, so Lee.

„Modelle könnten für spezifische Aufgaben spezialisiert werden und dasselbe Ergebnis mit viel weniger Berechnungen und viel weniger Energieaufwand liefern“, sagt Lee. „Die Agenten könnten dann lernen, für jede Aufgabe das richtige spezialisierte Modell auszuwählen – etwas, womit ein Mensch möglicherweise Schwierigkeiten haben würde.“

Dieser Vorstoß in Richtung spezialisiertes Computing markiert eine dramatische Abkehr von den derzeitigen Einschränkungen. „Wir waren durch einige niedliche kleine Modelle eingeschränkt, die auf Mobilgeräten laufen“, erklärt Varshney. „Sie wollen Rechenleistung so leicht zugänglich und demokratisiert machen wie den Anschluss an das Stromnetz, aber sie wollen die elektrische Supermacht der ganzen Welt sein.“