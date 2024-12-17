Das Letzte, was man mit einem Problem tun möchte, ist, es unter den Teppich zu kehren. Daher ist es ein wenig ironisch, dass ein mögliches Mittel zur Verhinderung der Anreicherung von Kohlendioxid in unserer Atmosphäre darin besteht, es unter unseren Füßen zu vergraben. Da sich die Technologie der Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) weiterentwickelt, suchen Wissenschaftler und Start-ups zunehmend nach Möglichkeiten, schädliche Kohlenstoffemissionen unterirdisch zu speichern.
Die Kohlenstoffabscheidung basiert auf der Idee eines geschlossenen Kreislaufs. Mithilfe verschiedener Technologien ist es möglich, das bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe entstehende CO2 abzuscheiden und in Gesteinsformationen tief unter der Erdoberfläche zu speichern, wodurch das Treibhausgas dorthin zurückgeführt wird, wo es ursprünglich herkommt.
Da Experten diese Technologie zunehmend als potenziellen Schlüssel zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Erreichung des global vereinbarten Ziels betrachten, den Anstieg der Temperatur auf der Erde auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, öffnen Staaten und Nationen zunehmend ihr Land für eine mögliche Nutzung zur Kohlenstoffbindung.
Die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung ist eine innovative Umwelttechnologie, die entwickelt wurde, um atmosphärisches Kohlendioxid zu reduzieren, indem Emissionen an ihrer Quelle abgefangen und sicher unterirdisch gespeichert werden. Der Prozess beginnt in Industrieanlagen und Kraftwerken, wo Technologien wie chemische Filtration oder Pre-Combustion-Verfahren eingesetzt werden, um Kohlendioxid direkt aus den Emissionsströmen abzuscheiden.
Nach der Abscheidung wird das Kohlendioxid zu einer dichten Flüssigkeit komprimiert und zu unterirdischen Speicher transportiert. Diese Standorte sind in der Regel tiefe geologische Formationen, die poröse Materialien wie Sandstein, Kalkstein und Basalt enthalten.
„Von besonderer Bedeutung sind die Eigenschaften des Speichergesteins“, erklärt Mathias Steiner, Manager und leitender technischer Mitarbeiter mit Schwerpunkt auf nachhaltigen Materialien bei IBM Research. „Während der Injektion gelangt Kohlendioxid in den verbundenen Porenraum des Speichergesteins, wo es die dort vorhandenen Flüssigkeiten wie Sole und Öl verdrängt. Letztendlich reagiert das Kohlendioxid chemisch im Porenraum des Gesteins und mineralisiert zu festem Karbonat.“
Unter enormem Druck wird das komprimierte CO2 tief in die Erde injiziert, oft bis zu 3.000 Fuß unter die Oberfläche – tief genug, dass andere undurchlässige und dichte Schichten wie Schiefer darüber liegen. Laut Ian Hayton, Group Lead of Materials and Chemicals bei der Cleantech Group, dienen diese dichteren Schichten als „natürliche Barrieren“, die den Kohlenstoff einschließen.
Obwohl CCS bei weitem kein Allheilmittel ist, gewinnt es als potenzielle Lösung zur Emissionsreduzierung zunehmend an Bedeutung. In diesem Jahr hat das Vereinigte Königreich eine Investition in Höhe von 28,5 Milliarden US-Dollar in diese Technologie angekündigt, um die Entwicklung von Projekten zur Kohlenstoffspeicherung innerhalb seiner Grenzen anzuregen und zu fördern. Ebenso hat das US-Energieministerium 518 Millionen US-Dollar für Projekte zur langfristigen Kohlenstoffspeicherung bereitgestellt.
Da die Bemühungen zur Kohlenstoffabscheidung weiter zunehmen, richtet sich der Fokus der Branchen auf die Frage, wo der Kohlenstoff gespeichert werden kann.
Anfang dieses Sommers kündigte Texas an, mehr als eine Million Morgen Land und Wasser vor der Küste des Golfs von Mexiko für Unternehmen zur Erschließung von Kohlenstoffquellen freizugeben – Injektionsstellen, an denen Kohlenstoff in natürlichen Gesteinsformationen zur Speicherung eingeschlossen werden kann. Kalifornien hat bereits im Oktober die Genehmigung für die ersten Kohlenstoffspeicher des Bundesstaates erteilt, und es wird erwartet, dass die EPA West Virginia bis Ende des Jahres grünes Licht für die Erteilung von Genehmigungen für Projekte zur unterirdischen Kohlenstoffspeicherung geben wird.
Laut Hayton gibt es eine Reihe von Orten, die sich gut als Injektionsstellen eignen, darunter „erschöpfte Öl- und Gasfelder, salzhaltige Grundwasserleiter und andere [geeignete geologische Formationen]“. Dies liegt daran, dass diese Standorte typischerweise die geologische Zusammensetzung aufweisen, die für die Kohlenstoffinjektion erforderlich ist. Beispielsweise könnten dieselben Gesteinsschichten, die einst Öl- und Gasvorkommen enthielten, effektiv zur Speicherung von CO2 umfunktioniert werden.
Die gute Nachricht für die CCS-Bemühungen: „In den meisten Regionen gibt es zahlreiche geeignete Standorte“, so Hayton. Der US Geological Survey stellte fest, dass allein die USA über das Potenzial verfügen, 3.000 Gigatonnen CO2 in geologischen Becken im ganzen Land zu speichern. Zum Vergleich: Schätzungen zufolge wurden zwischen 1850 und 2019 durch menschliche Aktivitäten 2.400 Gigatonnen CO2 ausgestoßen.
Und sobald Kohlenstoff gespeichert ist, bleibt er meist dort. „Sobald er unterirdisch ist, sind Studien zufolge die Leckagen aus natürlichen Wegen gering“, betont Hayton. Dennoch warnt er davor, dass defekte Brunnen und die Beschädigung von Verschlüssen zu weiteren Leckagen führen könnten. „Bessere Vorschriften für ihre Verwendung und Wartung können zur Minimierung dieses Risikos beitragen“, erklärt er.
„Da mineralisiertes Kohlendioxid über Tausende von Jahren gespeichert werden kann, könnte ein geologischer Speicher, wenn er in großem Maßstab eingesetzt wird, einen bedeutenden Beitrag zur Erreichung der Minderungsziele leisten“, so Steiner.
Neue Technologien können Forschern auch dabei helfen, Standorte für Kohlenstoffspeicher zu finden, die voraussichtlich hohe Erfolgsquoten aufweisen. IBM Research hat beispielsweise ein Tool entwickelt, mit dem Wissenschaftler die Injektion von Kohlenstoff in verschiedene Gesteinsarten simulieren können, um zu bestimmen, wie effizient das Material das verflüssigte Gas halten würde.
„Die Oberflächeneigenschaften des Gesteins im Porenmaßstab sind entscheidend für die Bestimmung des Kohlendioxid-Speicherpotenzials eines Reservoirs“, erklärt Steiner. „Laut geologischen Schätzungen sollte der weltweit in geologischen Formationen verfügbare Porenraum grundsätzlich ausreichen, um das gesamte aus der Luft abgeschiedene Kohlendioxid zu speichern.“
Aber es gibt auch Risiken. Die langfristigen Auswirkungen der Kohlenstoffspeicherung sind noch unbekannt. Und selbst kurzfristig birgt die Lösung einige potenzielle Fallstricke. Die Injektion von Kohlenstoff in die Erde kann das Risiko von Erdbeben mit sich bringen. Bei nicht ordnungsgemäß gesicherten Injektionsstellen kann es zu Ausblasungen kommen, und auch Leckagen sind weiterhin möglich.
Unterirdische Kohlenstoffspeicher können ein wichtiges Tool im Kampf gegen den Klimawandel und bei der Erreichung der Emissionsreduktionsziele sein, aber sie sind keine Lösung für sich allein. Mit dem Fortschritt der CCS-Technologie und der zunehmenden Verbreitung der Kohlenstoffinjektion als gängige Praxis müssen Wissenschaftler und Branchenexperten weitere Schritte unternehmen, um sichere Standorte zu ermitteln und Risiken zu minimieren.