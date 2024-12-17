Die gute Nachricht für die CCS-Bemühungen: „In den meisten Regionen gibt es zahlreiche geeignete Standorte“, so Hayton. Der US Geological Survey stellte fest, dass allein die USA über das Potenzial verfügen, 3.000 Gigatonnen CO2 in geologischen Becken im ganzen Land zu speichern. Zum Vergleich: Schätzungen zufolge wurden zwischen 1850 und 2019 durch menschliche Aktivitäten 2.400 Gigatonnen CO2 ausgestoßen.

Und sobald Kohlenstoff gespeichert ist, bleibt er meist dort. „Sobald er unterirdisch ist, sind Studien zufolge die Leckagen aus natürlichen Wegen gering“, betont Hayton. Dennoch warnt er davor, dass defekte Brunnen und die Beschädigung von Verschlüssen zu weiteren Leckagen führen könnten. „Bessere Vorschriften für ihre Verwendung und Wartung können zur Minimierung dieses Risikos beitragen“, erklärt er.

„Da mineralisiertes Kohlendioxid über Tausende von Jahren gespeichert werden kann, könnte ein geologischer Speicher, wenn er in großem Maßstab eingesetzt wird, einen bedeutenden Beitrag zur Erreichung der Minderungsziele leisten“, so Steiner.

Neue Technologien können Forschern auch dabei helfen, Standorte für Kohlenstoffspeicher zu finden, die voraussichtlich hohe Erfolgsquoten aufweisen. IBM Research hat beispielsweise ein Tool entwickelt, mit dem Wissenschaftler die Injektion von Kohlenstoff in verschiedene Gesteinsarten simulieren können, um zu bestimmen, wie effizient das Material das verflüssigte Gas halten würde.

„Die Oberflächeneigenschaften des Gesteins im Porenmaßstab sind entscheidend für die Bestimmung des Kohlendioxid-Speicherpotenzials eines Reservoirs“, erklärt Steiner. „Laut geologischen Schätzungen sollte der weltweit in geologischen Formationen verfügbare Porenraum grundsätzlich ausreichen, um das gesamte aus der Luft abgeschiedene Kohlendioxid zu speichern.“

Aber es gibt auch Risiken. Die langfristigen Auswirkungen der Kohlenstoffspeicherung sind noch unbekannt. Und selbst kurzfristig birgt die Lösung einige potenzielle Fallstricke. Die Injektion von Kohlenstoff in die Erde kann das Risiko von Erdbeben mit sich bringen. Bei nicht ordnungsgemäß gesicherten Injektionsstellen kann es zu Ausblasungen kommen, und auch Leckagen sind weiterhin möglich.

Unterirdische Kohlenstoffspeicher können ein wichtiges Tool im Kampf gegen den Klimawandel und bei der Erreichung der Emissionsreduktionsziele sein, aber sie sind keine Lösung für sich allein. Mit dem Fortschritt der CCS-Technologie und der zunehmenden Verbreitung der Kohlenstoffinjektion als gängige Praxis müssen Wissenschaftler und Branchenexperten weitere Schritte unternehmen, um sichere Standorte zu ermitteln und Risiken zu minimieren.