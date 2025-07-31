Kann KI lernen, sich selbst zu hinterfragen?

KI-Systeme können Tests mit Bravour bestehen und Experten imitieren, aber sie wissen immer noch nicht, wann sie die Hand heben und zugeben müssen, dass sie vielleicht falsch liegen.

Large Language Models (LLMs) können nun Text übersetzen, Informationen zusammenfassen, Code generieren und Gespräche mit überraschender Flüssigkeit führen. Sie sind schnell, fließend und oft überzeugend. Aber sie merken nicht, wenn sie raten, und sie können selbstsicher klingen, selbst wenn sie verwirrt sind oder überfordert.

Was fehlt, ist die Möglichkeit, einen Schritt zurückzutreten und zu reflektieren – ein System, das weiß, wann es innehalten und neu bewerten muss. Beim Menschen ist diese reflektierende Schicht als Metakognition bekannt, und IBM-Forscher glauben, dass eine ähnliche Funktionalität der Schlüssel dazu sein könnte, KI zuverlässiger und anpassungsfähiger zu machen.

IBM Fellow und Global AI Ethics Lead Francesca Rossi und Kollegen setzen sich für eine neue Architektur ein, die schnelle Heuristiken von bewusstem Denken trennt und ein System reflektierender Aufsicht darüber aufbaut. Die Architektur, genannt SOFAI, steht für „Slow and Fast AI“. Sie ist von der Psychologie und der Kognitionswissenschaft inspiriert und übersetzt diese Erkenntnisse in KI-Engineering-Prinzipien.

„Wir wollten sowohl die Stärken neuronaler als auch symbolischer Ansätze kombinieren, ohne sie zu einem einzigen Hybrid zu zwingen“, erklärt Rossi in einem Interview mit IBM Think. „Das bedeutete, eine Struktur zu schaffen, die regeln konnte, welcher Reasoning-Modus wann verwendet werden sollte.“