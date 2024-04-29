Der größte Hardwarefehler bei Apple-Chips der M-Serie

DMP sagt Speicheradressen voraus, auf die der Code am wahrscheinlichsten zugreifen würde, indem es den Cache scannt und diese Informationen vorab abruft. Diese Technologie bietet Apple-Benutzern eine verbesserte Computergeschwindigkeit und allgemeine Rechenleistung. Diese intuitive Bedienung gehört zu den Vorteilen der Apple-Produkte, da sie eine höhere Effizienz und Produktivität ermöglichen.

Die GoFetch-Schwachstelle in DMP hat diese Vorteile jedoch in eine ernsthafte Schwäche verwandelt. Wie von Ars Technica beschrieben, ermöglicht es GoFetch, eine Seitenkanal-Schwachstelle, „Angreifern, geheime Schlüssel von Macs zu extrahieren, wenn diese weit verbreitete kryptografische Abläufe durchführen.“ Die auf den M-Chips gespeicherten Daten können fälschlicherweise für eine legitime Speicheradresse gehalten und zwischengespeichert werden. Wenn jedoch eine bösartige App über die Sicherheitslücke Zugriff erhält, kann sie diesen Fehler wiederholt auslösen und schließlich den Code entschlüsseln. Eine Gruppe von Forschern hat herausgefunden, dass die Schwachstelle tatsächlich „ernsthafte Risiken für das Paradigma der zeitlich konstanten Codierung birgt“.

Entscheidend ist, dass die GoFetch-Schwachstelle auf dem Kerndesign der Chips der M-Serie beruht, was bedeutet, dass Apple das Problem nicht mit einem einfachen Software-Patch beheben kann. Stattdessen ist ein Schutzcode erforderlich, der zur Verschlüsselung hinzugefügt wird. Dadurch könnte die Leistung drastisch beeinträchtigt werden, insbesondere bei älteren M1- und M2-Mac-Modellen.