Nach jahrelanger Arbeit und erfolglosen Gesetzesversuchen wurde kürzlich ein Entwurf für ein US-Bundesdatenschutzgesetz veröffentlicht. Der Ausschuss für Energie und Handel des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten hat am 7. April 2024 den American Privacy Rights Act veröffentlicht. Mehrere Probleme in der Vergangenheit standen der Verabschiedung von Gesetzen im Weg, etwa ob US-Bundesstaaten strengere Regeln erlassen und ob Einzelpersonen Unternehmen wegen Datenschutzverletzungen verklagen dürfen.

Mit dem amerikanischen Datenschutzgesetz von 2024 schuf die US-Regierung die erste nationale Datenschutzrichtlinie, die nationale Datenschutzrechte für Verbraucher festlegte und auch Standards für die Datensicherheit definierte. Bestimmte Einrichtungen sind von der Gesetzgebung ausgeschlossen, darunter kleine Unternehmen, Regierungen, Einrichtungen, die im Auftrag von Regierungen arbeiten, und das National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Betrugsgemeinnützige Organisationen sind nur verpflichtet, die Datensicherheit einzuhalten. Als Teil des Gesetzes wird die Federal Trade Commission (FTC) ein neues Büro zur Durchsetzung von Verstößen einrichten, die gemäß dem FTC Act als unfaire oder irreführende Praxis behandelt werden.

„Dieser parteiübergreifende Gesetzesentwurf beider Kammern des Kongresses bietet die beste Gelegenheit seit Jahrzehnten, einen nationalen Standard für Datenschutz und Datensicherheit zu etablieren, der den Menschen das Recht gibt, ihre persönlichen Daten zu kontrollieren“, erklärten Cathy McMorris Rodgers (Republikanerin aus Washington), Vorsitzende des Energie- und Handelsausschusses des Repräsentantenhauses, und Maria Cantwell (Demokratin aus Washington), Vorsitzende des Handels-, Wissenschafts- und Verkehrsausschusses des Senats, in der Pressemitteilung. „Dieses bahnbrechende Gesetz ist das Ergebnis jahrelanger Bemühungen sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat. Es bietet ein sinnvolles Gleichgewicht zu Themen, die für die Verabschiedung umfassender Datenschutzgesetze durch den Kongress kritisch sind. Die Amerikaner verdienen das Recht, ihre Daten zu kontrollieren, und wir hoffen, dass unsere Kollegen im Repräsentantenhaus und im Senat uns dabei unterstützen werden, dieses Gesetz zu verabschieden.“