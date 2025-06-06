Alle Augen auf KI bei Apples WWDC: Kann langsam und stetig doch noch zum Sieg führen?

Apple hat immer seinen eigenen Weg eingeschlagen. Das wird sich auf der diesjährigen Worldwide Developers Conference wohl nicht ändern, wo künstliche Intelligenz erneut im Mittelpunkt stehen wird – allerdings zu Apples Bedingungen.

Anstatt spektakuläre Effekte zu verfolgen, scheint das Unternehmen darauf vorbereitet zu sein, seine Philosophie der Integration von KI in die Erfahrung auf eine Weise voranzutreiben, die natürlich, kontextbezogen und privat anfühlt. Apple Intelligence, eingeführt im Jahr 2024, markierte den Beginn eines neuen Kapitels. Nun liegt der Fokus darauf, diese Funktionen zu erweitern und die Schnittstelle zu verfeinern, über die sie arbeiten.

Kaoutar El Maghraoui, eine leitende Forschungswissenschaftlerin am KI Hardware Center von IBM, sagt in einem Interview mit IBM Think, dass Apples Ansatz eine langjährige Designethik widerspiegelt.

„Die allgemeine Stimmung war damals, dass Apple hinter Konkurrenten wie Google zurücklag“, sagt sie. „Mit der Einführung von Apple Intelligence, das intelligente Systeme und personalisierte Kontexte kombiniert, hat Apple jedoch einen bedeutenden Sprung gemacht.“