Lernen Sie Ihren KI-Zwilling kennen: Er verhält sich genau wie Sie

Ihr digitaler Doppelgänger ist da. Forscher von Stanford haben KI-Versionen von mehr als 1.000 Menschen entwickelt , die angeblich genauso denken und Entscheidungen treffen können wie ihre menschlichen Gegenstücke. Die virtuellen Kopien, die in einem kürzlich erschienenen Artikel ausführlich beschrieben wurden, ahmen nicht nur grundlegende Verhaltensweisen nach; sie passen die Persönlichkeiten, moralischen Entscheidungen und Entscheidungsfindung ihrer Originale mit unheimlicher Präzision an.
Unternehmen bauen zunehmend digitale Nachbildungen von allem, von Düsentriebwerken bis zu ganzen Städten, in der Hoffnung, Ideen virtuell vor der realen Einführung testen zu können. Dieser Sprung in die Modellierung des menschlichen Verstands eröffnet neue Grenzen: Stellen Sie sich vor, Sie könnten testen, wie Tausende von Menschen auf eine Änderung der Richtlinien reagieren würden oder wie die Verbraucher über ein neues Produkt denken würden – und das alles vor der Implementierung.
„Digitale Zwillinge können Unternehmen dabei helfen, Produkte und Ideen schnell zu testen“, sagt IBM® watsonx Senior Director of Product Management Maryam Ashoori.
Die Revolution der digitalen Zwillinge umfasst zwei Welten: die konkrete Welt der industriellen Systeme und die komplexe Geschäftswelt des menschlichen Verhaltens. Im Vereinigten Königreich leitet der Gasversorger SGN ein digitales Zwillingsprojekt mit Partnern, darunter IBM, zur Verbesserung des Netzbetriebs. In der Digital Lighthouse Factory von Siemens in Deutschland wurde gezeigt , dass virtuelle Repliken die Produktivität um 69 % steigern und die Betriebskosten um 42 % senken.
In der Zwischenzeit wagt sich das Institut für Human-Centered Artificial Intelligence (HAI) in Stanford auf ein anderes Gebiet vor: die Nachbildung menschlicher Entscheidungsfindung. Das Forschungsteam, zu dem Dozenten von Stanford, Northwestern University, University of Washington und Google DeepMind gehören, hat sich zum Ziel gesetzt, eine virtuelle Population für die Testpolitik und Produktideen der Forschung aufzubauen.
Ihr Ansatz erforderte sorgfältige Tests. Die Stanford-Forscher führten standardisierte Interviews mit 1.052 Teilnehmern durch, die sie sorgfältig ausgewählt hatten, um die US-Demografie in Bezug auf Alter, Ethnie, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Bildung und politische Ideologie zu repräsentieren. „Es ist erstaunlich, dass wir diese offenen Agenten von echten Menschen erschaffen können,“ sagte Joon Sung Park, der Stanford-Student der Informatik, der die Forschung leitete.
Aber können diese digitalen Doppelgänger wirklich ihre menschlichen Gegenstücke widerspiegeln? Die Validierungsergebnisse waren beeindruckend. Das Team unterzog sowohl Menschen als auch ihre digitalen Zwillinge Persönlichkeitsbewertungen, ökonomischen Entscheidungsspielen und sozialwissenschaftlichen Experimenten. Die digitalen Kopien stimmten mit den Antworten ihrer menschlichen Gegenstücke mit einer Genauigkeit von 85 % überein – was etwa so konsistent ist wie die menschlichen Probanden, die ihre eigenen Antworten stimmten, als ihnen die gleichen Fragen im Abstand von zwei Wochen gestellt wurden. Die Agenten erreichten eine Korrelation von 80% bei Persönlichkeitstests und eine Korrelation von 66% bei Wirtschaftsspielen.
„Wir denken, dass diese Art von Agenten in Zukunft einen Großteil der Politikgestaltung und Wissenschaft beeinflussen wird“, sagt Park. Sein Team plant, diese simulierten Populationen als Testumgebungen für die Untersuchung politischer Vorschläge und die Verbesserung von Entscheidungsfindung zu verwenden.
Die Anwendungen der Technologie reichen über Versorgungseinrichtungen hinaus bis hin zur Fertigung. Laut Theo Papadopoulos, Programmmanager bei der Siemens AG, führte virtuelles Testen in der Digital Lighthouse Factory von Siemens zu einer Produktivitätssteigerung von 69 %.
„Wir werden zukünftig Ergebnisse nicht nur simulieren und testen, sondern dynamische Werkzeuge einsetzen, die mit realen Daten integriert sind“, sagt Papadopoulos. „Digitale Zwillinge können jetzt Live-Daten analysieren, zukünftige Szenarien vorhersagen und in Echtzeit Maßnahmen empfehlen oder sogar ausführen.“
„Digitale Zwillinge fördern eine engere Zusammenarbeit über Abteilungen und während des gesamten Produktlebenszyklus“, erklärt er.
Diese Entwicklung der digitalen Zwillingstechnologie spiegelt eine umfassendere Wahrheit über die Beziehung zwischen künstlicher Intelligenz und menschlichem Verhalten wider, sagt Kjell Carlsson, Leiter der KI-Strategie bei Domino Data Lab.
„Wir Menschen sind viel berechenbarer, als wir annehmen“, fügt er hinzu. „Viele, wenn nicht sogar die meisten unserer Vorlieben und regelmäßigen Verhaltensweisen lassen sich mit maschinellem Lernen und generativer KI überzeugend erfassen und auf einem Niveau replizieren, das sowohl für gutartige als auch für böswillige Zwecke nützlich ist.“
Marketingagenturen erstellen bereits virtuelle Fokusgruppen mit KI-Personas, um Botschaften an verschiedene demografische Gruppen zu testen. In Call Centern stellt sich Ashoori von IBM KI-Agenten vor, die die Emotionen der Kunden lesen und darauf reagieren.
„Nehmen wir an, Sie sind mit einem Service unzufrieden“, sagt sie. „In Zukunft erkennt der KI-Agent des Kundenservice den emotionalen Zustand und passt seine Wortwahl automatisch an, um die Situation zu entschärfen. Es ist eine Win-Win-Situation, weil sich der Kunde besser fühlt und das Unternehmen das Problem schneller löst.“
Es gibt jedoch Einschränkungen. „Sobald man jemanden auffordert, über seine Vorlieben nachzudenken oder eine schwierige Entscheidung zu treffen, stoßen diese Modelle an ihre Grenzen“, warnt Carlsson.
Aufgrund von Datenschutz- und Sicherheitsbedenken erfordern sowohl industrielle als auch verhaltensbezogene digitale Zwillinge eine sorgfältige Überwachung. Das Team von Stanford hat strenge Leitplanken aufgebaut: Die Teilnehmer besitzen ihre digitalen Kopien und können die Nutzung über Auditprotokolle überwachen oder ihre Zustimmung ganz zurückziehen. Externe Forscher müssen den Zugang beantragen und den Schutz der Privatsphäre garantieren.
Während sich bisher ein Großteil der Diskussion auf die Rolle von KI bei der Inhaltserstellung und Automatisierung konzentriert hat, sieht Ashoori eine weitaus weitreichendere Zukunft für diese Agenten – eine, in der sie sich in verschiedenen Kontexten an unsere Kommunikationsstile anpassen. Ashoori betont, dass die Technologie tiefgreifende Fragen über Authentizität und Entscheidungsfindung aufwirft.
„Heute können wir nicht unbedingt validieren, was KI versus Mensch ist“, sagt sie. „Als Content Creator möchte ich, dass dieser Avatar genau meinen Stil, meinen Kommunikationston und die Art und Weise, wie ich diese Botschaft vermittle, widerspiegelt.“ Wenn ich in einem professionellen Umfeld spreche und nicht mit meinen Kleinen zu Hause, möchte ich, dass dieser Agent mein Verhalten und meine Persönlichkeit in jeder Situation lernt und nachahmt.“
Auch wenn sich die Forscher mit diesen Fragen auseinandersetzen, müssen sie sich bei der Bereitstellung von praktischen Erwägungen leiten lassen, sagt Ashoori.
„Die Frage ist, welchen Mehrwert der Agent bietet“, sagt sie. „Man muss hinterfragen, worin der Mehrwert besteht.“ Andernfalls verkomplizieren Sie das System unnötig. Wenn eine Situation vorliegt, in der der Wert offensichtlich ist und die Investition rechtfertigt, sollten Unternehmen diese Chance nutzen.“
