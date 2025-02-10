Lernen Sie Ihren KI-Zwilling kennen: Er verhält sich genau wie Sie

Diese Entwicklung der digitalen Zwillingstechnologie spiegelt eine umfassendere Wahrheit über die Beziehung zwischen künstlicher Intelligenz und menschlichem Verhalten wider, sagt Kjell Carlsson, Leiter der KI-Strategie bei Domino Data Lab.

„Wir Menschen sind viel berechenbarer, als wir annehmen“, fügt er hinzu. „Viele, wenn nicht sogar die meisten unserer Vorlieben und regelmäßigen Verhaltensweisen lassen sich mit maschinellem Lernen und generativer KI überzeugend erfassen und auf einem Niveau replizieren, das sowohl für gutartige als auch für böswillige Zwecke nützlich ist.“

Marketingagenturen erstellen bereits virtuelle Fokusgruppen mit KI-Personas, um Botschaften an verschiedene demografische Gruppen zu testen. In Call Centern stellt sich Ashoori von IBM KI-Agenten vor, die die Emotionen der Kunden lesen und darauf reagieren.

„Nehmen wir an, Sie sind mit einem Service unzufrieden“, sagt sie. „In Zukunft erkennt der KI-Agent des Kundenservice den emotionalen Zustand und passt seine Wortwahl automatisch an, um die Situation zu entschärfen. Es ist eine Win-Win-Situation, weil sich der Kunde besser fühlt und das Unternehmen das Problem schneller löst.“

Es gibt jedoch Einschränkungen. „Sobald man jemanden auffordert, über seine Vorlieben nachzudenken oder eine schwierige Entscheidung zu treffen, stoßen diese Modelle an ihre Grenzen“, warnt Carlsson.

Aufgrund von Datenschutz- und Sicherheitsbedenken erfordern sowohl industrielle als auch verhaltensbezogene digitale Zwillinge eine sorgfältige Überwachung. Das Team von Stanford hat strenge Leitplanken aufgebaut: Die Teilnehmer besitzen ihre digitalen Kopien und können die Nutzung über Auditprotokolle überwachen oder ihre Zustimmung ganz zurückziehen. Externe Forscher müssen den Zugang beantragen und den Schutz der Privatsphäre garantieren.

Während sich bisher ein Großteil der Diskussion auf die Rolle von KI bei der Inhaltserstellung und Automatisierung konzentriert hat, sieht Ashoori eine weitaus weitreichendere Zukunft für diese Agenten – eine, in der sie sich in verschiedenen Kontexten an unsere Kommunikationsstile anpassen. Ashoori betont, dass die Technologie tiefgreifende Fragen über Authentizität und Entscheidungsfindung aufwirft.

„Heute können wir nicht unbedingt validieren, was KI versus Mensch ist“, sagt sie. „Als Content Creator möchte ich, dass dieser Avatar genau meinen Stil, meinen Kommunikationston und die Art und Weise, wie ich diese Botschaft vermittle, widerspiegelt.“ Wenn ich in einem professionellen Umfeld spreche und nicht mit meinen Kleinen zu Hause, möchte ich, dass dieser Agent mein Verhalten und meine Persönlichkeit in jeder Situation lernt und nachahmt.“

Auch wenn sich die Forscher mit diesen Fragen auseinandersetzen, müssen sie sich bei der Bereitstellung von praktischen Erwägungen leiten lassen, sagt Ashoori.

„Die Frage ist, welchen Mehrwert der Agent bietet“, sagt sie. „Man muss hinterfragen, worin der Mehrwert besteht.“ Andernfalls verkomplizieren Sie das System unnötig. Wenn eine Situation vorliegt, in der der Wert offensichtlich ist und die Investition rechtfertigt, sollten Unternehmen diese Chance nutzen.“