SearchGPT, der neue Suchmaschinenprototyp von OpenAI, hat eine Welle der Begeisterung ausgelöst. Dies hat auch einige dringende Fragen aufgeworfen: Wie wird KI die Geschäftswelt verändern und was bedeutet das für die Suchmaschinenoptimierung (SEO)?

Seit Jahren ist SEO eine Kunstform, die sich hauptsächlich mit der Optimierung von Inhalten für Google beschäftigt. Mit der generativen Engine-Optimierung (GEO) könnte sich das Spiel nun ändern.

Google ist nach wie vor eine dominierende Kraft im Suchmaschinenbereich und wird laut StatCounter im Jahr 2023-2024 weltweit einen Marktanteil von 89 % halten. Im Mai führte der Mountain View-Gigant KI-Überblicke für US-Nutzer ein und hat die Funktion seitdem auf über 100 Länder ausgeweitet. In der Zwischenzeit beginnen Verlage und andere Unternehmen, neue Zielgruppen zu bemerken, die von KI-Suchtools wie Perplexity sowie Chat-Assistenten, die auf LLMs (wie ChatGPT, Microsoft Copilot und Meta AI) basieren, stammen.

Für IBMs eigene digitale Plattformen ist diese KI-gestützte Zielgruppe zwar noch klein, aber unbestreitbar wertvoll. Matthew Blackshaw-Marschinke, Manager of Global SEO bei IBM, schätzt, dass die KI-gestützte Zielgruppe 100-mal kleiner ist als der von Google generierte Traffic – allerdings ist sie deutlich stärker engagiert. „Vergleicht man die beiden Traffic-Quellen mit den für uns relevanten Aktionen – dem Herunterladen von Whitepapers, dem Ausfüllen von Webformularen oder der Anmeldung zu Newslettern –, so ist die Konversionsrate von KI-Plattformen doppelt so hoch wie die der Google-Suche“, sagt Blackshaw-Marschinke. „Die Technologie steckt zwar noch in den Kinderschuhen, aber diese Nutzer zeigen ein höheres Interesse und wachsendes Vertrauen in die Inhalte.“