SearchGPT, der neue Suchmaschinenprototyp von OpenAI, hat eine Welle der Begeisterung ausgelöst. Dies hat auch einige dringende Fragen aufgeworfen: Wie wird KI die Geschäftswelt verändern und was bedeutet das für die Suchmaschinenoptimierung (SEO)?
Seit Jahren ist SEO eine Kunstform, die sich hauptsächlich mit der Optimierung von Inhalten für Google beschäftigt. Mit der generativen Engine-Optimierung (GEO) könnte sich das Spiel nun ändern.
Google ist nach wie vor eine dominierende Kraft im Suchmaschinenbereich und wird laut StatCounter im Jahr 2023-2024 weltweit einen Marktanteil von 89 % halten. Im Mai führte der Mountain View-Gigant KI-Überblicke für US-Nutzer ein und hat die Funktion seitdem auf über 100 Länder ausgeweitet. In der Zwischenzeit beginnen Verlage und andere Unternehmen, neue Zielgruppen zu bemerken, die von KI-Suchtools wie Perplexity sowie Chat-Assistenten, die auf LLMs (wie ChatGPT, Microsoft Copilot und Meta AI) basieren, stammen.
Für IBMs eigene digitale Plattformen ist diese KI-gestützte Zielgruppe zwar noch klein, aber unbestreitbar wertvoll. Matthew Blackshaw-Marschinke, Manager of Global SEO bei IBM, schätzt, dass die KI-gestützte Zielgruppe 100-mal kleiner ist als der von Google generierte Traffic – allerdings ist sie deutlich stärker engagiert. „Vergleicht man die beiden Traffic-Quellen mit den für uns relevanten Aktionen – dem Herunterladen von Whitepapers, dem Ausfüllen von Webformularen oder der Anmeldung zu Newslettern –, so ist die Konversionsrate von KI-Plattformen doppelt so hoch wie die der Google-Suche“, sagt Blackshaw-Marschinke. „Die Technologie steckt zwar noch in den Kinderschuhen, aber diese Nutzer zeigen ein höheres Interesse und wachsendes Vertrauen in die Inhalte.“
Zum ersten Mal seit 20 Jahren eröffnet generative KI neue Chancen auf dem Suchmarkt. Perplexity, eine KI-gestützte Suchmaschine, die im Dezember 2022 gestartet wurde, berichtet, dass sie inzwischen über 100 Millionen Anfragen pro Woche abwickelt. Eine weitere KI-Suchmaschine, You.com, die 2020 auf den Markt kam, fügte 2023 die multimodale Chat-Suche hinzu, wodurch Benutzer neben Text auch andere Ergebnisse wie Bilder und Diagramme erhalten können.
Zu den neuesten Neuzugängen gehört BeaGo, das diesen Herbst von Rhymes AI vorgestellt wurde, einem Startup, das von Anita Huang und Junnan Li mitbegründet und von Kai-Fu Lee aufgebaut wurde. Mit Fokus auf LLM-Multimodalität entwickelte das Unternehmen Aria, ein Open-Source-, multimodales natives Mix-of-Experts (MoE) offenes Modell, und Allegro, ein Text-to-Video-Modell.
„Der Markt für KI-gestützte Suche ist derzeit sehr wettbewerbsintensiv, aber ich bin dennoch der Meinung, dass es verschiedene Nutzersegmente und Anwendungsfälle gibt, die es mehr Anbietern ermöglichen, die Bedürfnisse der Verbraucher zu befriedigen“, so Huang, ein ehemaliger Manager bei Yahoo! Taiwan und Google China.
BeaGo hat eine einfache Benutzeroberfläche. Das Ziel? Den Nutzern eine einzige, qualitativ hochwertige Antwort bieten.
„Wir wollten etwas anbieten können – wie einen intelligenten Beagle, der einem etwas blitzschnell bringt –, damit man unterwegs einen kompakten und strukturierten Überblick über das hat, wonach man sucht“, erklärt Huang. Huang hebt außerdem hervor, wie BeaGo seine Antworten mit unterstützenden Bildern und Grafiken ergänzt – und plant, zukünftig auch kurze Videos hinzuzufügen. „Es vereint die Intelligenz großer Sprachmodelle mit der Leistungsfähigkeit der Websuche“, sagt sie. „Wir erfassen Daten im laufenden Betrieb und nutzen LLMs, um die Informationen bestmöglich zu synthetisieren und zu präsentieren.“
Einfachheit in Inhalt und Design ist ebenfalls entscheidend, sagt Chris Andrew, Mitbegründer und CEO von Scrunch KI. Sein Startup hilft Fortune-500-Unternehmen dabei, sich in der neuen Geschäftswelt zurechtzufinden, die von generativer KI dominiert wird.
„Ich bin der Ansicht, dass Konsumenten immer Einfachheit bevorzugen. Sie möchten lieber eine Antwort als zehn Links“, sagt er. „KI wünscht sich einfache, präzise und strukturierte Inhalte. Interaktive oder komplexe Layouts erschweren es der KI, Antworten zu extrahieren. Ein sauberer, gut organisierter Text stellt sicher, dass Ihre Inhalte angezeigt werden.“
Wenn Nutzer von „Übersicht mit KI“ von Google oder von SearchGPT eine zufriedenstellende Antwort erhalten, klicken sie möglicherweise gar nicht erst auf einen Link. Und obwohl Google kürzlich anklickbare Links auf der rechten Seite der Übersicht mit KI hinzugefügt hat, befürchten einige immer noch einen Verlust an Traffic auf ihren Seiten.
„Ich nutze die Übersicht mit KI und klicke definitiv nicht mehr so viel“, bemerkt Lily Ray, VP of SEO Strategy and Research bei Amsive, einer Marketingagentur.
Ray ist der Ansicht, dass der Wandel hin zu KI-gestützten Suchmaschinen die Marken zu einem umfassenderen Marketingansatz bewegen wird. „Man muss den Ruf seiner Marke im Blick behalten, darauf achten, was die Leute in ihren reviews sagen, und die eigene Präsenz in den sozialen Medien managen“, sagt sie. „All diese ganzheitlichen Marketingstrategien beeinflussen, wie Sie in großen Sprachmodellen repräsentiert werden.“
Blackshaw-Marschinke vermutet, dass Chatbots qualitativ hochwertige Inhalte bevorzugen werden. „Die erste Schlüsselidee ist meiner Meinung nach der ‚Informationsgewinn‘ – das Konzept, dass man als Herausgeber Inhalte mit einzigartigen Merkmalen erstellen muss, die über den bereits im Modell vorhandenen allgemeinen Konsens hinausgehen“, sagt er.
Andrew betont, dass die Suchrevolution gerade erst begonnen hat. Der Aufstieg von KI-Agenten, die auf Inhalte zugreifen und im Namen eines Benutzers Maßnahmen ergreifen können, könnte Unternehmen dazu zwingen, ihre GEO erneut zu überdenken. Die Marke und die Zielgruppe werden kein direktes Gespräch führen und es wird schwieriger sein, die Agenten zu beeinflussen.
„Diese Modelle werden immer besser werden“, sagt er. Die Herausforderung besteht darin, ob Marken und Vermarkter Schritt halten können.
