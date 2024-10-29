Die Rolle der KI beim Schutz der Biodiversität

KI und Biodiversität leben gleichermaßen von Komplexität. Bei der KI liefern riesige Datenmengen die Grundlage für Modelle des maschinellen Lernens und unterstützen diese bei der Erkennung von Mustern, der Erstellung von Prognosen und der Lösung von Problemen. In den meisten Fällen gilt: Je umfangreicher und vielfältiger die Daten sind, desto intelligenter und anpassungsfähiger wird die KI.
Die Natur funktioniert auf ähnliche Weise. Biodiversität – die Vielfalt des Lebens in einem Ökosystem – macht Lebensräume widerstandsfähig und anpassungsfähig. So wie KI auf vielfältige Dateneingaben angewiesen ist, um effektiv zu funktionieren, sind Ökosysteme auf Biodiversität angewiesen, um das Gleichgewicht zu erhalten, Störungen zu widerstehen und sich im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln.
Sowohl KI als auch Biodiversität unterstreichen die Bedeutung von Vielfalt für die Schaffung starker, flexibler Systeme, die komplexe Herausforderungen lösen können. Im Vorfeld der 16. Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (COP16) wird deutlich, dass nicht nur die Vielfalt der Informationen, sondern auch die Fähigkeit, diese zu verarbeiten und zu verstehen, der Schlüssel zur Erreichung der von den Mitgliedern der Vereinten Nationen festgelegten gemeinsamen Ziele zum Schutz der biologischen Vielfalt des Planeten sein könnte.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Letzte Woche reisten führende Umweltschützer aus fast 200 Nationen zur COP16 nach Cali, Kolumbien. Die Veranstaltung ist das erste große UN-Treffen zum Thema Biodiversität seit der COP15, die 2022 in Montreal, Kanada, stattfand und auf der die teilnehmenden Länder ein wegweisendes globales Framework zur Eindämmung des Verlusts natürlicher Lebensräume verabschiedeten.
Das von 195 Nationen unterzeichnete Abkommen, das als „Pariser Abkommen für die Natur” bezeichnet wird, verpflichtet die Unterzeichnerstaaten, mindestens 30 % ihrer Flächen für Naturschutzmaßnahmen vorzusehen, darunter zusätzliche Schutzmaßnahmen für geschädigte Ökosysteme. Zwei Jahre später besteht das Ziel der COP16 darin, die Pläne der Länder, die das Abkommen unterzeichnet haben, zu überprüfen, um festzustellen, ob die Welt auf dem richtigen Weg ist, die Frist 2030 einzuhalten.
Erste Anzeichen lassen vermuten, dass der Ehrgeiz den Erfolg übertreffen könnte. Von den Unterzeichnern wurde erwartet, dass sie vor Beginn der Konferenz nationale Biodiversitätsstrategien und -aktionspläne (NBSAPs) vorlegen. Nur 25 von 195 Ländern haben Pläne beim Sekretariat des UN-Übereinkommens über die biologische Vielfalt eingereicht – und nur fünf von 17 „megadiversen Ländern“, in denen etwa 70 % der weltweiten Biodiversität beheimatet sind, haben ihre Zusagen gegeben.
NBSAPs sind ein entscheidender Faktor sowohl für das Verständnis der Lebensräume, für die die Nationen verantwortlich sind, als auch für die Festlegung, wie deren Schutz in allen Aspekten der staatlichen Entscheidungsfindung berücksichtigt werden kann. Naturschutz ist eine sektorübergreifende Aufgabe, und NBSAPs ermöglichen es den Staaten, diese Bedingungen bei der Politikgestaltung zu berücksichtigen.
Sie stellen zudem eine besondere Herausforderung dar, da so viele Bedingungen zu berücksichtigen und so viele Informationen auszuwerten sind. Bernadette Fischler Hooper, Head of International Advocacy beim WWF UK, hat darauf hingewiesen, dass „wir wissen, dass Veränderungen nicht einfach sind und die Länder mit Herausforderungen wie fehlenden Finanzmitteln, unzureichenden Daten und politischer Instabilität konfrontiert sind“. Laut Experten können technologische Lösungen jedoch dazu beitragen, einige der Herausforderungen zu bewältigen, mit denen Länder bei der Erstellung und Umsetzung von NBSAPs konfrontiert sind.
In den zwei Jahren seit der Unterzeichnung des ursprünglichen Globalen Biodiversitätsrahmens von Kunming-Montreal durch die Länder hat es eine explosionsartige Zunahme an Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz gegeben. Da die KI-Systeme immer leistungsfähiger geworden sind, ist die generative KI zu einem immer funktionaleren Tool für alle Bereiche geworden, von der Verarbeitung und Zusammenfassung von Informationen bis hin zur prädiktiven Analyse.
Da Nationen nach neuen Wegen suchen, um die Biodiversität innerhalb ihrer Grenzen zu messen und die riesigen Datenmengen zu verarbeiten, die für die Entwicklung von Naturschutzplänen erforderlich sind, kann KI uns dabei helfen, mehr Einblicke in die Bedürfnisse unseres Planeten zu gewinnen und zu verstehen, wie wir darauf reagieren können.
Adam Thompson, Global Sustainable Finance and ESG Offering Leader bei IBM Consulting, hat aus erster Hand erlebt, wie KI die Art und Weise verändern kann, wie Länder Informationen verarbeiten, verstehen und damit umgehen.
„In der Vergangenheit lautete die Fragestellung: ‚Wie kann man beliebige Geodaten-Probleme über heterogene Datensätze hinweg, die von Erdbeobachtung über Wettermodellausgaben bis hin zu IoT-Sensoren reichen, effektiv bearbeiten?“, erklärt er. „Und das Datenvolumen könnte enorm sein.“
Laut Thompson belaufen sich die Daten der Sentinel-2-Satelliten der Europäischen Weltraumorganisation, die alle fünf Tage neue Bilder von allen Landflächen, Küstengebieten und Binnengewässern der Erde aufnehmen, auf etwa 3,2 Terabyte pro Tag. Die vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen erstellten Wetterprognosen könnten bis zu 250 Terabyte pro Tag umfassen.
„Aus Kapazitätsgründen ist es für viele Unternehmen eindeutig nicht machbar, solche Datenmengen für Modellierungszwecke zu verwalten“, so Thompson.
Obwohl generative KI ihre eigenen Herausforderungen in Bezug auf den Energieverbrauch mit sich bringt, bietet sie einen potenziellen Weg, die Datenverarbeitung zu vereinfachen, ohne dass die Stakeholder alle Daten zur Hand haben müssen. Thompson zufolge lässt sich dies unter anderem durch kleinere Modelle erreichen, wie beispielsweise die IBM Granite Foundation Models, die Forscher für spezifische Zwecke im Bereich der Nachhaltigkeit bereitstellen können, etwa zur Erdbeobachtung und zum Energieverbrauch. „Die Genauigkeit der Modellierung mithilfe von Foundation Models hilft den Anwendern, bessere Ergebnisse zu erzielen“, betont Thompson.
Neben der Verarbeitung von Daten und der Erstellung von Vorhersagen und Analysen können KI-Tools uns helfen zu erkennen, wie sich die Natur um uns herum verändert. Anfang dieses Jahres lieh IBM dem WWF Deutschland seine MVI-Tools ( IBM Maximo Visual Inspection), um die Bewegungen afrikanischer Waldelefanten im Kongobecken zu verfolgen.
Der afrikanische Waldelefant ist als „Ökosystemingenieur“ bekannt, eine grundlegende Tierart für die allgemeine Gesundheit des Kongobeckens, in dem mehr als 10.000 Tierarten beheimatet sind. Die Elefanten sind dafür bekannt, dass sie Vegetation roden und so Platz für stärkere und widerstandsfähigere Pflanzen schaffen, die in einer Umgebung gedeihen können, deren Ressourcen sonst durch Überwucherung und Konkurrenz stark beansprucht würden. Sie tragen auch zur Verbesserung der Vielfalt, Dichte und Häufigkeit von Pflanzen- und Baumarten bei und steigern so die Kohlenstoffspeicherkapazität des Waldes.
Ähnliche Technologien haben zur Erhaltung von Korallenriffen beigetragen, die laut Forschungsergebnissen durch die Erderwärmung stark bedroht sind. Die Unterwasserstrukturen, auf die schätzungsweise 25 % aller Meereslebewesen irgendwann in ihrem Lebenszyklus angewiesen sind, unterstützen Lebewesen im Meer und an Land. Sie dienen nicht nur als riesige Kohlenstoffsenken, sondern sind auch für den Erhalt von Ökosystemen unerlässlich, die als Nahrungsquelle für den Menschen dienen. Mehr als vier Milliarden Menschen beziehen 15 % ihrer tierischen Proteinzufuhr aus Fischen, die mit Korallenriffen interagieren.
Das Unternehmen Reef Company, das künstliche Riffe baut, um durch den Klimawandel zerstörte Riffe wiederherzustellen, hat sich mit IBM zusammengetan, um Daten darüber zu erheben, wie sich der Ozean verändert und wo Riffe benötigt werden. Mithilfe der BluBoxx-Ozeandatenplattform von IBM kann das Unternehmen Sensordaten erheben, die den Salzgehalt, die Temperatur, den pH-Wert, den gelösten Sauerstoff, den Druck und das Kohlendioxid eines Gewässers messen. Diese Daten können erhoben und hochgeladen werden, um schnelle Erkenntnisse zu gewinnen und tiefere Einblicke in die Veränderungen eines Ökosystems zu erhalten.
Wir wissen mehr über unseren Planeten als je zuvor, auch dank KI-gestützter Tools, die es uns ermöglichen, riesige Datenmengen aus verschiedenen Quellen zu erheben und zu verarbeiten – Daten, deren Verwaltung allein schon eine Herausforderung darstellen kann.
„Heute verfügen wir über riesige Datenmengen, aber diese sind nicht immer zugänglich, relevant oder werden nicht immer nach wissenschaftlichen Standards verarbeitet“, erklärt Thompson. „Wir benötigen verlässliche und transparente Daten zur Identifizierung von Risiken und Chancen sowie zur Einleitung von Korrekturmaßnahmen.“
Glücklicherweise kann KI, ähnlich wie ein vielfältiges Ökosystem, vom Zugriff auf mehr Daten profitieren. Auch wenn die Notwendigkeit, die mit KI verbundenen energiepolitischen Herausforderungen zu bewältigen, weiterhin klar ist, bietet die Technologie doch das Potenzial, die Welt um uns herum besser zu verstehen, indem sie die uns zugänglichen Informationen verarbeitet und in eine Form bringt, die wir verstehen und auf die wir reagieren können.
„Die Ergebnisse müssen in einem verständlichen Format vorliegen, das auch der Durchschnittsbürger verstehen kann, ohne dass mehrere Doktortitel erforderlich sind, um die Daten interpretieren zu können“, betont Thompson.
Während die Nationen an der Ausarbeitung von NBSAPs arbeiten, die ihnen als Leitfaden für die Erfüllung der im Globalen Biodiversitätsrahmen von Kunming-Montreal festgelegten Standards dienen sollen, können KI-Tools die Möglichkeit bieten, besser zu verstehen, was in der Natur geschieht – und wie wir sie schützen können.
Erfahren Sie, wie Sie Erkenntnisse zum Thema Nachhaltigkeit in die Tat umsetzen und den nächsten Schritt machen, um das Potenzial der generativen KI zu nutzen.
Erhalten Sie einen Einblick in die Trends, die die Welt des nachhaltigen Wirtschaftens prägen, und in die Erkenntnisse, die die Transformation vorantreiben können.
Finden Sie die beste APM-Software (Asset Performance Management), die Ihren Anforderungen entspricht.
Wenn Sie Nachhaltigkeit einbinden, wird sie zu einem Beschleuniger der Unternehmenstransformation, im Gegensatz zu dem, was sie in so vielen Unternehmen ist – eine Übung in Sachen Berichterstellung oder Buchhaltung.
Beginnen Sie noch heute mit der Integration von Nachhaltigkeit in Ihr Unternehmen, indem Sie Ihre strategische Roadmap mit den täglichen betrieblichen Abläufen verknüpfen.
Mit den IBM Sustainability Consulting Services können Sie Ihre Ziele in die Tat umsetzen und zu einem verantwortungsbewussten und profitablen Unternehmen werden.
Beschleunigen Sie Ihre Nachhaltigkeitsinitiative, indem Sie mit offenen, KI-gestützten Lösungen und Plattformen sowie dem umfassenden Branchenwissen von IBM einen nachhaltigen und profitablen Weg in die Zukunft planen.