Die Rolle der KI beim Schutz der Biodiversität

In den zwei Jahren seit der Unterzeichnung des ursprünglichen Globalen Biodiversitätsrahmens von Kunming-Montreal durch die Länder hat es eine explosionsartige Zunahme an Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz gegeben. Da die KI-Systeme immer leistungsfähiger geworden sind, ist die generative KI zu einem immer funktionaleren Tool für alle Bereiche geworden, von der Verarbeitung und Zusammenfassung von Informationen bis hin zur prädiktiven Analyse.

Da Nationen nach neuen Wegen suchen, um die Biodiversität innerhalb ihrer Grenzen zu messen und die riesigen Datenmengen zu verarbeiten, die für die Entwicklung von Naturschutzplänen erforderlich sind, kann KI uns dabei helfen, mehr Einblicke in die Bedürfnisse unseres Planeten zu gewinnen und zu verstehen, wie wir darauf reagieren können.

Adam Thompson, Global Sustainable Finance and ESG Offering Leader bei IBM Consulting, hat aus erster Hand erlebt, wie KI die Art und Weise verändern kann, wie Länder Informationen verarbeiten, verstehen und damit umgehen.

„In der Vergangenheit lautete die Fragestellung: ‚Wie kann man beliebige Geodaten-Probleme über heterogene Datensätze hinweg, die von Erdbeobachtung über Wettermodellausgaben bis hin zu IoT-Sensoren reichen, effektiv bearbeiten?“, erklärt er. „Und das Datenvolumen könnte enorm sein.“

Laut Thompson belaufen sich die Daten der Sentinel-2-Satelliten der Europäischen Weltraumorganisation, die alle fünf Tage neue Bilder von allen Landflächen, Küstengebieten und Binnengewässern der Erde aufnehmen, auf etwa 3,2 Terabyte pro Tag. Die vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen erstellten Wetterprognosen könnten bis zu 250 Terabyte pro Tag umfassen.

„Aus Kapazitätsgründen ist es für viele Unternehmen eindeutig nicht machbar, solche Datenmengen für Modellierungszwecke zu verwalten“, so Thompson.

Obwohl generative KI ihre eigenen Herausforderungen in Bezug auf den Energieverbrauch mit sich bringt, bietet sie einen potenziellen Weg, die Datenverarbeitung zu vereinfachen, ohne dass die Stakeholder alle Daten zur Hand haben müssen. Thompson zufolge lässt sich dies unter anderem durch kleinere Modelle erreichen, wie beispielsweise die IBM Granite Foundation Models, die Forscher für spezifische Zwecke im Bereich der Nachhaltigkeit bereitstellen können, etwa zur Erdbeobachtung und zum Energieverbrauch. „Die Genauigkeit der Modellierung mithilfe von Foundation Models hilft den Anwendern, bessere Ergebnisse zu erzielen“, betont Thompson.