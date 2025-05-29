Warum einige Journalisten KI doch befürworten

Drei Jahre nach Beginn des Booms der generativen KI ist KI nach wie vor ein wichtiges Thema in den Medien. Viele Branchenveranstaltungen widmen sich dieser Technologie, und zahlreiche Publisher haben KI als Chance begriffen, um ihre Redaktionsabläufe zu transformieren oder die Produktion und Verbreitung ihrer Inhalte zu überdenken. Einige sind sogar Partnerschaften mit führenden Unternehmen wie OpenAI, Perplexity oder Mistral eingegangen. Zum zweiten Mal in Folge gaben Pulitzer-Preisträger bekannt, dass sie bei der Erstellung ihrer Werke maschinelles Lernen eingesetzt haben.
Allerdings verlief der Übergang nicht immer reibungslos. Journalisten selbst stehen dieser Technologie häufig skeptisch gegenüber.
Laut einer aktuellen Umfrage unter 2.000 Journalisten befürchtet mehr als die Hälfte von ihnen, dass KI weitere Arbeitsplätze ersetzen könnte. Diese Sorge ist nicht unbegründet, da immer wieder Nachrichten über Entlassungen bei einigen der größten Verlage auftauchen, während sie ihre Investitionen in KI erhöhen. Weitere Bedenken hinsichtlich der KI ergeben sich aus ihrem Missbrauch und, genauer gesagt, aus der mangelnden Transparenz hinsichtlich ihrer Verwendung. Kürzlich wurde in einer Radiosendung in Australien ein KI-generierter Avatar als Moderator eingesetzt, ohne dies offenzulegen, und zwei große US-Publisher entschuldigten sich dafür, dass sie eine mit KI erstellte Sommerleseliste veröffentlicht hatten, ohne zu bemerken, dass diese erfundene Bücher enthielt.
Während bestimmte Anwendungen der generativen KI nach wie vor umstritten sind, gibt es Bereiche, in denen sich die Technologie bereits als äußerst hilfreich für Content-Ersteller und Publisher erwiesen hat. Eines davon ist Djinn, ein von IBM entwickeltes Tool, das Journalisten dabei unterstützt, lokale Nachrichten in lokalen Daten und Dokumenten zu identifizieren. Djinn wurde ursprünglich für die norwegische Redaktion iTromsø entwickelt und kombiniert NLP, KI und maschinelles Lernen.
Seit seiner Einführung vor zwei Jahren, zu Beginn der generativen KI-Welle, wurde Djinn von fast 40 Redaktionen der Polaris Media-Gruppe, zu der auch iTromsø gehört, übernommen. Die Redaktionen, die Djinn eingeführt haben, verzeichneten einen Anstieg des Traffic-Anteils um 1.300 % und konnten gleichzeitig den Zeitaufwand der Journalisten für Recherchen um 94 % reduzieren. Darüber hinaus haben die Journalisten das Tool positiv angenommen.
„Die Akzeptanz bei den Anwendern war enorm, da das System gut verständlich und auf die Anwender zugeschnitten war“, erklärt Silvia Podestà, Advisory Innovation Designer bei IBM in Dänemark, gegenüber IBM Think. Seit seiner Bereitstellung gilt das Tool unter Experten als eines der besten Anwendungsbeispiele für den Einsatz von KI im Journalismus. „Es ist ein hervorragendes Beispiel für redaktionell geleitete Innovation“, sagte Nikita Roy, Journalistin und Data Scientist, die Djinn eine ganze Folge ihres Branchen-Podcasts widmete.
Djinn befasst sich mit einer der zentralen Herausforderungen für Journalisten und lokale Medien: der Fähigkeit, originelle Geschichten aufzudecken, während sie in kleineren Redaktionen arbeiten, in denen die Ressourcen knapp sind. Djinn sammelt Daten von Websites lokaler Behörden, bewertet sie, fasst sie zusammen und benachrichtigt Journalisten, welche Geschichten sie verfolgen könnten. Djinn nutzt in erster Linie die Technologien watsonx.ai und Watson NLP und kombiniert dabei generative KI und maschinelles Lernen.
„Journalisten würden auf sehr verteile Datensätze zugreifen, die in öffentlichen Archiven der Kommunen verfügbar sind“, erläutert Podestà. „Dieser Prozess war aufgrund der schieren Menge an Informationen überwältigend, und Journalisten riskierten, potenzielle gute Geschichten zu verpassen, weil sie nicht die Zeit hatten, jeden Tag alle Dokumente durchzugehen“, sagt Podestà, der auf einer bevorstehenden Konferenz, We Make Future, über Djinn und vertrauenswürdige KI sprechen wird.
Experten von IBM erklären, dass das Unternehmen Djinn mit einem Ziel entwickelt hat: den Journalismus zu ergänzen, anstatt Journalisten zu ersetzen. Das Tool wurde außerdem in enger Zusammenarbeit entwickelt, wobei die Redaktion von iTromø nicht nur in der Anfangsphase des Projekts, sondern auch später beim iterativen Design Input lieferte. Darüber hinaus beteiligten sich die Journalisten von iTromø sowohl an der Schulung als auch am verstärkenden Lernen des Modells, wobei die Reporter ihr Fachwissen einsetzten, um der KI beizubringen, was berichtenswert ist.
„Dies ist eine der interessantesten Anwendungen von KI im Medienkontext“, erklärt Florent Daudens, ein ehemaliger Journalist, der derzeit für die KI-Plattform Hugging Face tätig ist, in einem Interview mit IBM Think. „Und es zeigt deutlich, dass KI unsere Fähigkeiten für journalistische Arbeit verbessern kann.“ Tatsächlich kann KI über die Erstellung von Inhalten hinaus viele neue Möglichkeiten für Nachrichtenmedien und Publisher eröffnen. Mit Hugging Face hat Daudens eine Community für Journalisten aufgebaut, in der Open-Source-Tools ausgetauscht werden können. Er merkt an, dass KI nicht nur bei der Nachrichtenbeschaffung hilft, sondern auch zur Optimierung von Workflows und der Verbreitung beitragen kann, wodurch wichtige Probleme für Medienunternehmen gelöst werden, die unter finanziellem Druck stehen.
Experten betonen, dass Journalismus im Kern immer zutiefst menschlich sein wird. „Die unersetzlichen menschlichen Elemente des Journalismus – das Erkennen wichtiger Geschichten, das Verstehen des kulturellen Kontexts und das Knüpfen authentischer Beziehungen zu Quellen und Zielgruppen – werden auf absehbare Zeit grundlegend menschlich bleiben“, sagt Rajiv Pant, Präsident von Flatiron Software und ehemaliger CTO der New York Times und des Wall Street Journal. „Sie erfordern ein intuitives Verständnis der menschlichen Natur und der gesellschaftlichen Dynamik, das nur durch gelebte Erfahrung erworben werden kann.“
Aber tatsächlich gibt es einen Platz für KI in den Medien, behauptet Pant, solange der Mensch weiterhin fest im Geschehen verankert ist. „KI zeichnet sich bei strukturellen und optimierungsbezogenen Herausforderungen aus: bei der Personalisierung der Inhaltsbereitstellung, der Anpassung des Erzählstils an unterschiedliche Zielgruppen und der Skalierung redaktioneller Prozesse“, sagt er. „Die Zukunft liegt nicht im Ersatz, sondern in dieser durchdachten Arbeitsteilung, bei der menschliche Einsichten das ‚Was‘ und ‚Warum‘ bestimmen, während KI das ‚Wie‘ verbessert.“
„KI stellt generell eine große Bedrohung dar, insbesondere für Personen, deren Lebensunterhalt im Wesentlichen davon abhängt, Traffic im Internet zu generieren“, erklärt Bryan Casey, Vizepräsident für digitales Marketing bei IBM, in einem Interview. „Ich glaube aber, dass es viele Möglichkeiten gibt, diese Tools für Aufgaben zu nutzen, die wir sonst nicht bewältigen könnten.“
Erfahren Sie, wie CEOs den Wert, den generative KI schaffen kann, gegen die erforderlichen Investitionen und die damit verbundenen Risiken abwägen können.
Erfahren Sie mehr über grundlegende Konzepte und bauen Sie Ihre Fähigkeiten mit praktischen Übungen, Kursen, angeleiteten Projekten, Tests und mehr aus.
Erfahren Sie, wie Sie generative KI und maschinelles Lernen sicher in Ihr Unternehmen integrieren können.
Möchten Sie eine bessere Rendite für Ihre KI-Investitionen erzielen? Erfahren Sie, wie die Skalierung generativer KI in Schlüsselbereichen Veränderungen vorantreibt, indem Sie Ihre besten Köpfe dabei unterstützen, innovative neue Lösungen zu entwickeln und bereitzustellen.
Wir haben 2.000 Unternehmen zu ihren KI-Initiativen befragt, um herauszufinden, was funktioniert, was nicht und wie Sie vorankommen können.
IBM Granite ist unsere Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Modelle, die auf Unternehmen zugeschnitten und für die Skalierung Ihrer KI-Anwendungen optimiert sind. Erkunden Sie die Optionen zu Sprache, Code, Zeitreihen und Guardrails.
Erfahren Sie, wie Sie das für Ihren Anwendungsfall am besten geeignete KI Foundation Model auswählen.
Erfahren Sie mehr über die drei entscheidenden Elemente einer starken KI-Strategie: die Schaffung eines Wettbewerbsvorteils, die Skalierung von KI im gesamten Unternehmen und die Förderung vertrauenswürdiger KI.
Trainieren, validieren, optimieren und implementieren Sie generative KI, Foundation Models und maschinelle Lernfunktionen mit IBM watsonx.ai, einem Studio der nächsten Generation für AI Builder in Unternehmen. Erstellen Sie KI-Anwendungen mit einem Bruchteil der Zeit und Daten.
Setzen Sie KI in Ihrem Unternehmen ein – mit branchenführendem Fachwissen im Bereich KI und dem Lösungsportfolio von IBM an Ihrer Seite.
Erfinden Sie kritische Workflows und Abläufe neu, indem Sie KI einsetzen, um Erfahrungen, Entscheidungsfindung in Echtzeit und den geschäftlichen Nutzen zu maximieren.
Profitieren Sie von einem einheitlichen Zugriff auf Funktionen, die den gesamten Lebenszyklus der KI-Entwicklung abdecken. Erstellen Sie leistungsstarke KI-Lösungen mit benutzerfreundlichen Oberflächen, Workflows und Zugriff auf branchenübliche APIs und SDKs.