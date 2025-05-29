Warum einige Journalisten KI doch befürworten

Während bestimmte Anwendungen der generativen KI nach wie vor umstritten sind, gibt es Bereiche, in denen sich die Technologie bereits als äußerst hilfreich für Content-Ersteller und Publisher erwiesen hat. Eines davon ist Djinn, ein von IBM entwickeltes Tool, das Journalisten dabei unterstützt, lokale Nachrichten in lokalen Daten und Dokumenten zu identifizieren. Djinn wurde ursprünglich für die norwegische Redaktion iTromsø entwickelt und kombiniert NLP, KI und maschinelles Lernen.

Seit seiner Einführung vor zwei Jahren, zu Beginn der generativen KI-Welle, wurde Djinn von fast 40 Redaktionen der Polaris Media-Gruppe, zu der auch iTromsø gehört, übernommen. Die Redaktionen, die Djinn eingeführt haben, verzeichneten einen Anstieg des Traffic-Anteils um 1.300 % und konnten gleichzeitig den Zeitaufwand der Journalisten für Recherchen um 94 % reduzieren. Darüber hinaus haben die Journalisten das Tool positiv angenommen.

„Die Akzeptanz bei den Anwendern war enorm, da das System gut verständlich und auf die Anwender zugeschnitten war“, erklärt Silvia Podestà, Advisory Innovation Designer bei IBM in Dänemark, gegenüber IBM Think. Seit seiner Bereitstellung gilt das Tool unter Experten als eines der besten Anwendungsbeispiele für den Einsatz von KI im Journalismus. „Es ist ein hervorragendes Beispiel für redaktionell geleitete Innovation“, sagte Nikita Roy, Journalistin und Data Scientist, die Djinn eine ganze Folge ihres Branchen-Podcasts widmete.

Djinn befasst sich mit einer der zentralen Herausforderungen für Journalisten und lokale Medien: der Fähigkeit, originelle Geschichten aufzudecken, während sie in kleineren Redaktionen arbeiten, in denen die Ressourcen knapp sind. Djinn sammelt Daten von Websites lokaler Behörden, bewertet sie, fasst sie zusammen und benachrichtigt Journalisten, welche Geschichten sie verfolgen könnten. Djinn nutzt in erster Linie die Technologien watsonx.ai und Watson NLP und kombiniert dabei generative KI und maschinelles Lernen.

„Journalisten würden auf sehr verteile Datensätze zugreifen, die in öffentlichen Archiven der Kommunen verfügbar sind“, erläutert Podestà. „Dieser Prozess war aufgrund der schieren Menge an Informationen überwältigend, und Journalisten riskierten, potenzielle gute Geschichten zu verpassen, weil sie nicht die Zeit hatten, jeden Tag alle Dokumente durchzugehen“, sagt Podestà, der auf einer bevorstehenden Konferenz, We Make Future, über Djinn und vertrauenswürdige KI sprechen wird.