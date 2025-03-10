Lernen Sie die KI-First-Smartphones kennen, die mit Small Language Models angetrieben werden

Einige, wie Forscher der Beijing University of Posts and Telecommunications, entwickeln derzeit Small Language Models speziell für Smartphones. Das Team stellte fest, dass Small Language Models „schneller und effizienter“ laufen, wenn sie für die Hardware konzipiert werden, auf der sie laufen sollen, anstatt ein Large Language Model für die Verwendung auf einem Smartphone zu optimieren, sagt Mitautor Rongjie Yi gegenüber IBM Think.

Warum beschleunigt sich der Wettlauf um KI-Smartphones jetzt so rasant? Fortschritte bei Small Language Models (SLMs) treiben diese Entwicklung im Bereich der mobilen Technologie voran, so El Maghraoui. „Diese kompakten, effizienteren und leistungsfähigeren Modelle können in Echtzeit verarbeiten und personalisierte, sichere Interaktionen auf Edge-Geräten wie Smartphones erstellen“, erklärt sie.

El Maghraoui fügt hinzu, dass wir durch die Nutzung von SLMs auf Smartphones Erkenntnisse gewinnen können, die außerhalb des Verbraucherbereichs besonders nützlich sein werden. Kleine Modelle eignen sich zwar gut für Smartphones, sind jedoch unverzichtbar für „ernsthaftere, geschäftskritische Anwendungen, wie eingebettete Geräte in Fabriken, in denen sensible Fertigungsdaten lokal verarbeitet werden müssen“.

Von Finanzdienstleistungen über das Gesundheitswesen bis hin zur Fertigungsindustrie gibt es viele Bereiche, in denen Unternehmen Daten besitzen, die sie lokal speichern möchten. Kleine Modelle ermöglichen es ihnen, nützliche Informationen aus diesen Daten zu extrahieren, ohne sie an eine Public Cloud senden zu müssen.

Aus diesem Grund hat IBM kleineren, zweckmäßigen Modellen wie seiner Granite-Serie Vorrang eingeräumt, da sie es Unternehmen ermöglichen, Spitzenleistungen zu einem Bruchteil der Kosten zu erzielen.

Arvind Krishna, Vorsitzender und CEO von IBM, erklärte in einem Artikel in Fortune: „Bei unserer Arbeit bei IBM haben wir festgestellt, dass zweckmäßige Modelle bereits zu einer bis zu 30-fachen Senkung der KI-Inferenzkosten geführt haben, wodurch das Training effizienter und zugänglicher geworden ist.“

„In vielen Unternehmensumgebungen gelten strengere Zeit- und Genauigkeitsvorgaben“, betont El Magrahoui. Jegliche Verzögerungen oder Fehler können zu großen Geldverlusten, einer Gefährdung der Datensicherheit oder Schlimmerem führen.

„In solchen Umgebungen kann man sich keine Fehler leisten, denn diese haben weitaus schwerwiegendere Folgen als beispielsweise ein Fehler bei der Flugplanung oder Ähnliches“, betont sie.

Während die Nutzer weiterhin mit SLM-basierten KI-First-Smartphones experimentieren, werden diejenigen in anderen Bereichen weiterhin genau beobachten, was aus diesen Edge-Geräten gelernt wird.