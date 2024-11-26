Die Verbreitung künstlicher Intelligenz verlangsamt sich nicht. Tatsächlich haben Forscher von Epoch AI herausgefunden, dass sich der Rechenaufwand für das Training von KI in den letzten Jahren jährlich vervierfacht hat. Selbst wenn Modelle kleiner oder effizienter werden, dürfte allein schon der enorme Rechenaufwand für ihr Training zu einer erheblichen Stromkrise führen, da immer mehr Rechenzentren entstehen und immer mehr Energie verbrauchen.
Ein schneller Anstieg hat seine Nachteile. Da der Energiebedarf von Technologieunternehmen stetig wächst, versuchen Energieversorger, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten, indem sie alle verfügbaren Energiequellen ausbauen, einschließlich Kohlekraftwerken, die erhebliche Mengen an Kohlenstoffemissionen in die Atmosphäre abgeben.
Die Lösung, auf umweltschädlich verbrennende Brennstoffe zurückzugreifen, ist schlecht für den Planeten und schlecht für den Ruf von Technologieunternehmen, die große Versprechen abgegeben haben, ihre Emissionen in den kommenden Jahren auf Null zu reduzieren. Als Ergebnis suchen Unternehmen zunehmend nach Möglichkeiten, die KI-Entwicklung weiterhin zu unterstützen und gleichzeitig ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Und eine Lösung scheint besonders viel Aufsehen zu erregen: die Kernenergie.
Die Kernenergieerzeugung stagniert in den Vereinigten Staaten seit fast drei Jahrzehnten, was vor allem auf die steigenden Kosten und Sicherheitsbedenken nach mehreren schwerwiegenden Unfällen zurückzuführen ist. Doch mit steigendem Energiebedarf stellen gängige saubere Energieoptionen eine Herausforderung dar: Sie bieten nicht immer die erforderliche Kapazität, um die Nachfrage zu decken.
Kernenergie hingegen kann stabiler und vorhersehbarer sein. „Kernkraftwerke können in über 90 % der Zeit Strom erzeugen“, betont Maksim Sonin, Hydrogen Projects Fellow am Precourt Institute for Energy der Stanford University. Insbesondere für Rechenzentren, die in der Regel so konzipiert sind, dass sie ständig in Betrieb sind, ist eine kontinuierliche Stromversorgung wichtig, so Sonin.
Natürlich braucht es Zeit, bis Kernreaktoren ans Netz gehen. Laut einer Analyse der Forscherin Hannah Ritchie von der Universität Oxford dauert es im Durchschnitt sechs bis acht Jahre, bis ein Reaktor in Betrieb genommen werden kann. Diese Vorlaufzeit ist das Ergebnis „eines sehr langwierigen Genehmigungszyklus, verlängerter Zeitpläne für die Inbetriebnahme und hoher Investitionsausgaben“, erklärt Sonin.
In den letzten Jahren sind kleine modulare Reaktoren (SMRs) jedoch dank der Entwicklungen in diesem Bereich und der Bemühungen, einige regulatorische Hürden abzubauen, realisierbarer geworden. SMRs erzeugen etwa ein Drittel der Leistung eines herkömmlichen Kernreaktors, wobei die Anschaffungskosten und die Bauzeit erheblich geringer sind. Aus diesem Grund betrachten Unternehmen wie Google, Amazon und Microsoft SMRs als eine Option für die Erzeugung sauberer Energie, die schneller ausgebaut werden könnte als herkömmliche Optionen.
Das bedeutet jedoch nicht, dass SMRs keine Herausforderungen mit sich bringen. „Soziale, sicherheitsrelevante und andere Aspekte können in jeder Phase der Kommerzialisierung dieser Technologien Hindernisse darstellen“, betont Sonin. Aufgrund dieser potenziellen Bedenken geht Sonin davon aus, dass SMRs in den kommenden Jahren voraussichtlich nur etwa 10 % zum Wachstum der Kernenergie beitragen werden.
Auch wenn die Entwicklung der KI ein erneutes Interesse an der Kernenergie weckt, könnte die KI selbst dazu beitragen, das Problem ihres eigenen erhöhten Energiebedarfs zu beheben, indem sie die Entwicklung und Effizienz von Lösungen für saubere Energie beschleunigt.
„Die rasante Entwicklung der KI erfordert zwar immer mehr Energiekapazitäten, kann uns aber auch dabei helfen, den Energiesektor mit neuen Technologien zu revolutionieren, um diese Energie schneller und nachhaltiger zu erzeugen“, erklärt Sonin.
Laut dem Bericht über den Stand der Nachhaltigkeit 2024 von IBM stehen die Nutzung erneuerbarer Energien und der Gesamtenergieverbrauch ganz oben auf der Liste der wichtigsten Leistungsindikatoren, die Führungskräfte bei der Bewertung von Nachhaltigkeitszielen berücksichtigen. Und KI kann möglicherweise auf mögliche Lösungen hinweisen, von der Unterstützung bei der Entwicklung neuer Energieerzeugungstechnologien bis hin zu verbesserter Optimierung und Laststeuerung in den Stromnetzen.
„Strategisch bewerte ich das Tempo solcher Innovationen im Technologiebereich sehr positiv, auch wenn sie kurzfristig Bedenken hinsichtlich der Infrastruktur aufwerfen, denn das ist etwas, womit wir uns letztendlich auseinandersetzen können“, betont Sonin.
Die Aufmerksamkeit für Lösungen im Bereich der Kernenergie wächst zwar, doch sie ist nicht die einzige verfügbare Option. In den USA waren saubere Energien wie Wind- und Solarenergie in der ersten Hälfte des Jahres 2024 die am schnellsten wachsenden Stromquellen . Das Wachstum der Wasserkraft hält ebenfalls an, obwohl es mit Herausforderungen wie Dürre und Wasserknappheit konfrontiert ist, die dazu führen könnten, dass Unternehmen sie in Zukunft als weniger zuverlässig ansehen.
Laut Sonin vermeiden es die meisten Unternehmen, bei Investitionen in Energieressourcen alles auf eine Karte zu setzen. Auch wenn die Kernenergie derzeit einen Aufschwung erlebt, wird sie nicht die einzige Option sein, die Unternehmen in Betracht ziehen.
„Ich halte dies für den richtigen pragmatischen Ansatz im Hinblick auf die langfristige Tragfähigkeit, da es so viele Variablen, Unbekannte und unterschiedliche Szenarien gibt“, so Sonin. „Das bedeutet keineswegs, dass eine bestimmte Art sauberer Energie als besser angesehen wird als andere.“
Sonin betont, dass Kernkraftwerke und andere Energielösungen sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern vielmehr Komponenten einer breiteren, umfassenden Lösung zur Unterstützung einer sauberen Energiewende sind.
„Ich glaube, dass die Kernenergie nicht in reinem Wettbewerb zu Wasserkraft, Geothermie, Solarenergie, Windenergie, Wasserstoff, Ammoniak und anderen sauberen Energiequellen steht, da sie sich alle gegenseitig ergänzen“, erklärt er. „Sie funktionieren alle am besten in verschiedenen Situationen. Daher dürfte keiner von ihnen der alleinige Gewinner für die großen Technologiekonzerne werden, wobei ein Portfolioansatz mehr Wert generiert.“
