Die Kernenergieerzeugung stagniert in den Vereinigten Staaten seit fast drei Jahrzehnten, was vor allem auf die steigenden Kosten und Sicherheitsbedenken nach mehreren schwerwiegenden Unfällen zurückzuführen ist. Doch mit steigendem Energiebedarf stellen gängige saubere Energieoptionen eine Herausforderung dar: Sie bieten nicht immer die erforderliche Kapazität, um die Nachfrage zu decken.

Kernenergie hingegen kann stabiler und vorhersehbarer sein. „Kernkraftwerke können in über 90 % der Zeit Strom erzeugen“, betont Maksim Sonin, Hydrogen Projects Fellow am Precourt Institute for Energy der Stanford University. Insbesondere für Rechenzentren, die in der Regel so konzipiert sind, dass sie ständig in Betrieb sind, ist eine kontinuierliche Stromversorgung wichtig, so Sonin.

Natürlich braucht es Zeit, bis Kernreaktoren ans Netz gehen. Laut einer Analyse der Forscherin Hannah Ritchie von der Universität Oxford dauert es im Durchschnitt sechs bis acht Jahre, bis ein Reaktor in Betrieb genommen werden kann. Diese Vorlaufzeit ist das Ergebnis „eines sehr langwierigen Genehmigungszyklus, verlängerter Zeitpläne für die Inbetriebnahme und hoher Investitionsausgaben“, erklärt Sonin.

In den letzten Jahren sind kleine modulare Reaktoren (SMRs) jedoch dank der Entwicklungen in diesem Bereich und der Bemühungen, einige regulatorische Hürden abzubauen, realisierbarer geworden. SMRs erzeugen etwa ein Drittel der Leistung eines herkömmlichen Kernreaktors, wobei die Anschaffungskosten und die Bauzeit erheblich geringer sind. Aus diesem Grund betrachten Unternehmen wie Google, Amazon und Microsoft SMRs als eine Option für die Erzeugung sauberer Energie, die schneller ausgebaut werden könnte als herkömmliche Optionen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass SMRs keine Herausforderungen mit sich bringen. „Soziale, sicherheitsrelevante und andere Aspekte können in jeder Phase der Kommerzialisierung dieser Technologien Hindernisse darstellen“, betont Sonin. Aufgrund dieser potenziellen Bedenken geht Sonin davon aus, dass SMRs in den kommenden Jahren voraussichtlich nur etwa 10 % zum Wachstum der Kernenergie beitragen werden.