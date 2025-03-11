Browsen veraltet: Die Suche im Zeitalter der KI

Jede Woche bringt eine neue Welle von KI-Innovationen, und die Suche bildet da keine Ausnahme. Es war also keine Überraschung, als Google kürzlich den KI-Modus ankündigte, einen Suchmodus, der Anfragen mit KI-Antworten und kuratierten Links beantwortet.
„Wir haben von Power-Usern gehört, dass sie KI-Antworten für noch mehr ihrer Suchanfragen wünschen“, schrieb Robby Stein, VP of Product bei Google Search auf LinkedIn. Der KI-Modus läuft auf einer benutzerdefinierten Version von Gemini 2.0. Laut Google ermöglicht dies den Nutzern, differenziertere Fragen zu stellen, mehr Links zu erhalten und den Kontext ihrer Fragen zu berücksichtigen.
„Ich benutze gar nicht mehr Google – ich benutze nur noch ChatGPT“, sagt Ash Minhas, Technical Content Manager bei IBM. Der Wert liegt seiner Meinung nach in der Fähigkeit von ChatGPT, eine riesige Menge an Quellen in kurzer Zeit zu scannen und zusammenzufassen.
Das markiert natürlich eine weitere Veränderung in der sich ständig weiterentwickelnden Geschäftswelt. Google dominiert weiterhin – laut Similarweb verzeichnete es zwischen Dezember 2024 und Februar 2025 mehr als 81 Milliarden monatliche Besuche, während es bei ChatGPT weniger als 4 Milliarden waren. Die KI-Suchmaschine Perplexity verzeichnete im gleichen Zeitraum 101 Millionen Besuche. Dennoch halten Experten diese LLMs in den kommenden Jahren für vielversprechend.
„Die Adoptionszahlen sind rasant gestiegen und steigen weiter.“ „Die Zahl der Menschen, die diese Tools kennen, wächst“, sagt Ahmed Malik, CEO und Mitbegründer von ScalePost, in einem Interview mit IBM Denken. „Wenige Dinge auf der Welt haben die Fantasie von Unternehmen und Verbrauchern so beflügelt“, fügt er hinzu. ScalePost wurde 2024 gegründet und dient als Marktplatz zwischen KI-Unternehmen und Inhaltsquellen. Das Startup arbeitet bereits mit führenden Publishern zusammen und hilft ihnen, Partnerschaften mit KI-Firmen wie Perplexity zu erleichtern und zu skalieren.
In der Zwischenzeit ist Perplexity weiterhin optimistisch, was den Aufbau einer eigenen Sucherfahrung angeht. Das wird durch die kürzliche Ankündigung des kommenden Browsers Comet deutlich. Das Ziel, so der CEO von Perplexity, ist es, „die Zukunft des Internet-Browsings aufzubauen, wobei KIs tiefgehende Recherchen und Aufgaben für uns übernehmen.“
„Wem gehört der Browser?“ Chrome, Bing, Safari. Perplexity will einen eigenen Kanal haben, damit die Dinge wachsen können. Dort beginnt die Reise“, erklärt Chris Andrew, dessen Unternehmen Scrunch großen Unternehmen bei der Anpassung an die KI-gestützte Suche hilft, in einem Interview. „Browsing ist per Definition ineffizient.“ „Es ist nur natürlich, dass Sie das an einen Agenten auslagern.“
Mit der zunehmenden Verbreitung KI-gestützter Suchwerkzeuge entsteht eine neue Herausforderung für Verlage und Content-Ersteller: die Monetarisierung. Traditionelle Suchmaschinen lenken Traffic auf Websites, wo Content-Ersteller durch Werbung, Abonnements oder Lead-Generierung Geld verdienen können. Aber da KI-Agenten Informationen direkt zusammenfassen, klicken sich weniger Nutzer zu den Quellenseiten durch.
„Die KI-Suche hat das Internet kaputt gemacht.“ Genauer gesagt, hat es den Vertrag zwischen Suchmaschinen und Content-Erstellern gebrochen, beispielsweise durch das kostenlose Abgreifen von Inhalten und das Senden von Referral-Traffic“, bemerkt Jared Rand, Principal Data Scientist bei Everstream Analytics und Gründer von Skillenai.
Da KI-Suchmaschinen nun Antworten (mit Zitaten) statt einer Linkliste liefern, ist der Referral-Traffic erwartungsgemäß stark zurückgegangen.
„Agentisches Browsen und Suchen verschärfen das Problem.“ In beiden Fällen landet das menschliche Auge nicht mehr auf der Website des Herausgebers,“ sagt Rand. „Der Trend setzt sich fort, dass immer mehr Menschen immer mehr Antworten auf immer mehr Fragen erhalten können, ohne jemals die Quelle aufzusuchen.“
KI-gestützte und agentenbasierte Suche generiert nicht viel Referral-Traffic. Ein erster Bericht dieser Artvon TollBit berechnet, dass intelligente Chatbots im Durchschnitt 96 % weniger Empfehlungs-Traffic generieren als die herkömmliche Google-Suche.
„Wenn Sie eine Google-Suche durchführen, besuchen Sie vielleicht ein oder zwei Webseiten“, erklärt Josh Stone, Vizepräsident für Partnerschaften bei TollBit, einem Startup, das als Vermittler zwischen Inhaltsanbietern und KI-Unternehmen fungiert. „Wenn Sie aber ein KI-gestütztes Suchtool verwenden, kann es Informationen aus 10 oder 12 verschiedenen Quellen abrufen und eine zusammenfassende Antwort liefern.“
Für die Ersteller von Inhalten bedeutet dies, dass sie sich Sorgen um ihre Einnahmen machen müssen. KI-Agenten interagieren nicht mit Werbung und schließen keine Abonnements ab. Aber es ist auch eine Herausforderung für die Erschaffer der Agenten – groß angelegtes Web Scraping ist nicht kostenlos.
„Web Scraping ist nicht kostenlos, es ist tatsächlich relativ vergleichbar mit der Bezahlung für Inhalte", sagt Olivia Joslin, die TollBit zusammen mit Toshit Panigrachi gegründet hat. „Viele der Unternehmen, die KI-Agenten entwickeln, versuchen, Workflows zu automatisieren. Sie wollen kein Risiko eingehen und lieber für den Inhalt bezahlen“, fügt sie hinzu. „Sie spielen kein juristisches Roulette.“
Ein weiteres Problem ist die Zugänglichkeit von Inhalten über KI-Tools. Minhas merkt an, dass er, selbst wenn er ChatGPT für die schnelle oder Deep Search verwendet, auch die fehlende Möglichkeit, bestimmte Quellen (wie zum Beispiel kostenpflichtige Nachrichtenverlage) zu verwenden, als Limit ansieht. „Woher weiß ich, dass etwas wahr ist oder nicht? „Wenn es keine Quellen scannen kann, scannt es dann Datenmüll?“, fragt Minhas. „Letztendlich wird es zu mehr Kooperationen zwischen fortschrittlichen KI-Modellen und Datenquellen kommen.“
Ähnlich könnte die Interaktion von Menschen mit Webseiten in Zukunft ein Premium-Faktor werden, meint Chris Hay, Distinguished Engineer bei IBM. „Gleichzeitig werden Unternehmen aber darüber nachdenken müssen, wie sie sicherstellen können, dass ihre Inhalte von KI genutzt werden.“
Mit Blick auf die Zukunft ist Panigrahi der Ansicht, dass der Bedarf an zuverlässigen und umfassenden Daten für die Agenten größer denn je sein wird. „Tesla, Amazon, Meta: Alle großen Unternehmen arbeiten an humanoiden Robotern.“ Sie alle werden über ein nahezu GPT-Kraftbewusstsein verfügen, das mit dem Internet verbunden ist. Sie benötigen außerdem Datenzugriff. Das ist die Zukunft, auf die wir uns vorbereiten wollen.“
