Browsen veraltet: Die Suche im Zeitalter der KI

KI-gestützte und agentenbasierte Suche generiert nicht viel Referral-Traffic. Ein erster Bericht dieser Artvon TollBit berechnet, dass intelligente Chatbots im Durchschnitt 96 % weniger Empfehlungs-Traffic generieren als die herkömmliche Google-Suche.

„Wenn Sie eine Google-Suche durchführen, besuchen Sie vielleicht ein oder zwei Webseiten“, erklärt Josh Stone, Vizepräsident für Partnerschaften bei TollBit, einem Startup, das als Vermittler zwischen Inhaltsanbietern und KI-Unternehmen fungiert. „Wenn Sie aber ein KI-gestütztes Suchtool verwenden, kann es Informationen aus 10 oder 12 verschiedenen Quellen abrufen und eine zusammenfassende Antwort liefern.“

Für die Ersteller von Inhalten bedeutet dies, dass sie sich Sorgen um ihre Einnahmen machen müssen. KI-Agenten interagieren nicht mit Werbung und schließen keine Abonnements ab. Aber es ist auch eine Herausforderung für die Erschaffer der Agenten – groß angelegtes Web Scraping ist nicht kostenlos.

„Web Scraping ist nicht kostenlos, es ist tatsächlich relativ vergleichbar mit der Bezahlung für Inhalte", sagt Olivia Joslin, die TollBit zusammen mit Toshit Panigrachi gegründet hat. „Viele der Unternehmen, die KI-Agenten entwickeln, versuchen, Workflows zu automatisieren. Sie wollen kein Risiko eingehen und lieber für den Inhalt bezahlen“, fügt sie hinzu. „Sie spielen kein juristisches Roulette.“

Ein weiteres Problem ist die Zugänglichkeit von Inhalten über KI-Tools. Minhas merkt an, dass er, selbst wenn er ChatGPT für die schnelle oder Deep Search verwendet, auch die fehlende Möglichkeit, bestimmte Quellen (wie zum Beispiel kostenpflichtige Nachrichtenverlage) zu verwenden, als Limit ansieht. „Woher weiß ich, dass etwas wahr ist oder nicht? „Wenn es keine Quellen scannen kann, scannt es dann Datenmüll?“, fragt Minhas. „Letztendlich wird es zu mehr Kooperationen zwischen fortschrittlichen KI-Modellen und Datenquellen kommen.“

Ähnlich könnte die Interaktion von Menschen mit Webseiten in Zukunft ein Premium-Faktor werden, meint Chris Hay, Distinguished Engineer bei IBM. „Gleichzeitig werden Unternehmen aber darüber nachdenken müssen, wie sie sicherstellen können, dass ihre Inhalte von KI genutzt werden.“

Mit Blick auf die Zukunft ist Panigrahi der Ansicht, dass der Bedarf an zuverlässigen und umfassenden Daten für die Agenten größer denn je sein wird. „Tesla, Amazon, Meta: Alle großen Unternehmen arbeiten an humanoiden Robotern.“ Sie alle werden über ein nahezu GPT-Kraftbewusstsein verfügen, das mit dem Internet verbunden ist. Sie benötigen außerdem Datenzugriff. Das ist die Zukunft, auf die wir uns vorbereiten wollen.“