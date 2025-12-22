Im Jahr 2026 sind die intelligentesten KI-Modelle möglicherweise nicht die größten.

Dies ist die Wette, die derzeit von Labors, Investoren und Forschern abgeschlossen wird, die im vergangenen Jahr miterleben mussten, wie ihre Annahmen sich als falsch erwiesen. Die kommenden 12 Monate werden nicht durch den Wettlauf um den Bau größerer Systeme geprägt sein, sondern durch das Bestreben, intelligentere Systeme zu entwickeln – Modelle, die überlegen, bevor sie handeln, und die mit weniger Aufwand mehr erreichen.

„Man kann ein kleines Sprachmodell erhalten, das auf dem gleichen Niveau oder sogar besser als viel größere Modelle funktioniert“, erklärte Kush Varshney, IBM Fellow, in einem Interview mit IBM Think.

Vor einem Jahr hätte das nach Ketzerei geklungen. Ein Jahrzehnt lang funktionierte KI nach einem äußerst einfachen Grundsatz: mehr Daten, mehr Parameter, mehr Rechenleistung, mehr Intelligenz. Die Labore wetteiferten darum, Parameterzahlen zu veröffentlichen, ähnlich wie Bodybuilder, die vor dem Spiegel ihre Muskeln spielen lassen. Die Trainingsläufe verbrauchten den Strombedarf kleiner Städte. Das gesamte Unternehmen erinnerte an einen Landrausch, nur dass das beanspruchte Gebiet in Teraflops gemessen wurde.

Dann kam der Januar 2025. Ein Unternehmen namens DeepSeek mit Sitz in China veröffentlichte ein Modell, das die Aktie von Nvidia an einem einzigen Tag um 17 % fallen ließ. Algorithmische Intelligenz könnte die reine Rechenleistung ersetzen. Sie benötigten keine Kathedrale. Man brauchte einen besseren Blueprint.

Die großen amerikanischen Labore reagierten schnell. Innerhalb weniger Monate sind sie von immer größeren Systemen zu solchen übergegangen, die innehalten und nachdenken, bevor sie antworten. Seyed Emadi, außerordentlicher Professor für Operations an der University of North Carolina Kenan-Flagler, brachte es im Gespräch mit IBM Think auf den Punkt: „Wenn ich das Jahr 2025 im Bereich der künstlichen Intelligenz zusammenfassen müsste, würde ich sagen, dass wir aufgehört haben, Modelle größer zu machen, und damit begonnen haben, sie intelligenter zu gestalten.“

Dieser Wendepunkt prägt nun das, was als Nächstes kommt. Der Konsens unter den Forschern ist bemerkenswert, fast schon unheimlich. Auf die Frage nach der wichtigsten Entwicklung des vergangenen Jahres verwies Misha Belkin, Professor für maschinelles Lernen an der UC San Diego, auf „den Aufstieg von Denkmodellen und die Skalierung der Inferenzzeit“ – und bezeichnete dies in einem Interview als Grundlage für das Jahr 2026. Rada Mihalcea, Leiterin des KI-Labors an der University of Michigan, bot eine ergänzende Sichtweise an: „Fortschritte bei Multiagentensystemen sowie ein tieferes Verständnis von ... Schwächen“ würden den Weg nach vorn bestimmen, sagte sie gegenüber IBM Think.

Dieser Wandel bedeutet ein Umdenken hinsichtlich der Bedeutung von Intelligenz im Silicon Valley. Der alte Ansatz betrachtete es als etwas, das man während der Ausbildung einübte, ähnlich wie das Würzen eines Eintopfs. Nach Fertigstellung wurde das Modell eingefroren. Der neue Ansatz behandelt Intelligenz als etwas, das zur Laufzeit entstehen kann, indem es dem Modell mehr Zeit zum Denken gibt, genannt Inferenzzeitberechnung.

Die Implikationen werden noch ausgearbeitet. Gabriel Poesia, ein Forscher, der sich an der Stanford University mit KI-Denkprozessen befasst, hat beobachtet, dass Modelle immer besser darin werden, „länger nachzudenken” und „während langer Denkphasen nahtlos Werkzeuge einzusetzen”. Die vereinfachte Version: Die Maschinen haben gelernt, zu denken, bevor sie sprechen.

Die alten Modelle funktionierten wie Reflexe: Eingabe rein, Vorhersage raus, ohne Zeit zum Nachdenken. Die Neuen überlegen. Stellen Sie eine schwierige Frage, und das Modell wird sich damit beschäftigen, manchmal minutenlang, um die Logik zu überprüfen und Sackgassen zu überwinden. Es sieht bemerkenswert nach Denken aus. Ob es sich dabei um Denken in einem sinnvollen Sinne handelt, bleibt eine der großen unbeantworteten Fragen.