Wissenschaftler haben eine KI trainiert, um unsichtbare Immunaktivitäten in Tumoren ausschließlich anhand von Standard-Pathologieschnitten zu erkennen.
Forscher von Microsoft Research haben in Zusammenarbeit mit Universitäten kürzlich GigaTIME entwickelt, ein KI-System, das gewöhnliche Pathologieschnitte untersucht, um Rückschlüsse auf die nicht sichtbaren inneren Zustände von Immunzellen in Tumoren zu ziehen. Dies ist Teil einer umfassenderen Initiative, einschließlich der Arbeit bei IBM Research, um eine KI zu entwickeln, die Biologie als räumliches System und nicht als Sammlung isolierter Datenpunkte modelliert.
„Wir versuchen, anhand von leicht verfügbaren Daten Informationen abzuleiten, die sonst nur schwer zu erhalten sind“, erklärte Hoifung Poon, General Manager bei Microsoft Research, in einem Interview mit IBM Think. „Das öffnet die Tür zur Untersuchung des Immunverhaltens in einem Ausmaß, das zuvor nicht praktikabel war.“
Die technische Herausforderung ist beträchtlich. Standardmäßige Pathologie-Objektträger werden mit Hämatoxylin und Eosin gefärbt, eine Technik, die die Gewebestruktur und Zellform sichtbar macht. Unter dem Mikroskop können Pathologen verschiedene Zelltypen anhand ihres Aussehens identifizieren. Aber sie können nicht feststellen, ob eine Immunzelle aktiviert, erschöpft oder unterdrückt ist, obwohl diese Zustände helfen festzustellen, ob das Immunsystem den Krebs bekämpft oder nicht.
„Wenn man Tumorgewebe unter ein Mikroskop legt, kann man anhand der Form grob verschiedene Zellen erkennen“, sagte Poon. „Das Problem ist, dass man den inneren Zustand der Zelle nicht kennt.“
Um diese Informationen mit herkömmlichen Mitteln zu erhalten, sind spezielle Techniken wie Multiplex-Immunfluoreszenz erforderlich, deren Fertigstellung Tage in Anspruch nehmen und Tausende USD pro Probe kosten kann. Ein Standardpathologie-Objektträger kostet ein paar Dollar.
GigaTIME wurde anhand von Gewebeproben trainiert, die auf zwei Arten analysiert worden waren: mit Standard-Objektträgern und mit aufwendigen Immunmessungen. Das Modell hat gelernt, welche visuellen Muster welchen Immunitätszuständen entsprechen, und kann nun das eine vom anderen ableiten.
Das Design des Systems spiegelt die wachsende Anerkennung in der KI-Forschung wider, von der Medizin bis zur Materialwissenschaft, dass räumliche Beziehungen Informationen enthalten, die verschwinden, wenn Daten gemittelt werden. Wenn man zum Beispiel die Anzahl der Immunzellen in einer gesamten Gewebeprobe mittelt, werden die lokalen Interaktionen zwischen den Zellen, die das Verhalten des Immunsystems bestimmen, ausgelöscht, sagte Poon.
„Die räumliche Anordnung verrät Ihnen etwas, was Sie nicht sehen können, wenn Sie einfach alles mitteln“, sagte Poon. „Wo sich die Immunzellen befinden, mit wem sie interagieren und wie sie organisiert sind, ist von entscheidender Bedeutung.“
Poon beschrieb die räumlichen Muster als eine Art biologische Grammatik. „Die Muster sagen Ihnen etwas über den Status des Krebses aus und darüber, was das Immunsystem darüber denkt“, sagte er.
Bei IBM Research verfolgen die Teams einen parallelen Ansatz und entwickeln multimodale KI-Systeme, die Bildgebung, molekulare Daten und klinische Informationen integrieren. Ziel ist es, die Biologie nicht als isolierte Messungen zu erfassen, sondern als ein vernetztes System, das auf mehreren Ebenen funktioniert.
„Biologie ist nicht eine einzige Informationsebene“, sagte Ajay Royyuru, Chief Science Officer für Healthcare & Life Sciences Research bei IBM, in einem Interview mit IBM Think . „Es ist vielschichtig, es ist organisiert und es ist kontextbezogen.“ „Wenn man nur einen Ausschnitt betrachtet, verpasst man das, was das Verhalten tatsächlich beeinflusst.“
Royyuru betonte, dass der räumliche Kontext grundlegend für die Zellfunktion ist, und zwar auf eine Art und Weise, die KI-Systeme gerade erst zu enthüllen beginnen. „Eine Zelle, die neben einer anderen Zelle liegt, kann direkt mit ihr kommunizieren“, erklärte er. „Dasselbe Signal steht einer zehn Zellen entfernten Zelle nicht zur Verfügung.“
Beide Forscher betonten, dass diese Systeme Forschungsinstrumente sind, die dazu dienen, Experimente zu leiten und Hypothesen zu generieren, und nicht als Ersatz für Laborarbeit dienen.
„Es geht hier nicht darum, Experimente zu ersetzen“, sagte Poon. „Es geht darum, mithilfe von KI zu steuern, wohin Sie Ihren Blick richten und welche Fragen Sie stellen.“
Die Unterscheidung ist wichtig, weil die biologischen Systeme, die diese KI-Tools analysieren, nach wie vor äußerst komplex sind. Krebs, das Fachgebiet, in dem GigaTIME tätig ist, kann sich unter selektivem Druck weiterentwickeln und sich auf eine Weise an Behandlungen anpassen, die Forscher weiterhin vor Herausforderungen stellt.
„Man vernichtet zwar die meisten Krebszellen, aber wenn eine resistente Zelle übrig bleibt, kann sie mit voller Wucht zurückkommen“, sagte Poon. „Aus diesem Grund kehrt Krebs immer wieder zurück.“
Royyuru meinte, dass das Fachgebiet gerade erst anfängt zu verstehen, was KI zur biologischen Forschung beitragen kann, und dass Demut weiterhin angemessen ist. „Wir untersuchen ein System, das Milliarden von Jahren Zeit hatte, sich zu entwickeln“, sagte er. „Es ist nicht verpflichtet, sich uns zu offenbaren, nur weil wir mehr Dinge messen können.“
