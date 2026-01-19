Wissenschaftler haben eine KI trainiert, um unsichtbare Immunaktivitäten in Tumoren ausschließlich anhand von Standard-Pathologieschnitten zu erkennen.

Forscher von Microsoft Research haben in Zusammenarbeit mit Universitäten kürzlich GigaTIME entwickelt, ein KI-System, das gewöhnliche Pathologieschnitte untersucht, um Rückschlüsse auf die nicht sichtbaren inneren Zustände von Immunzellen in Tumoren zu ziehen. Dies ist Teil einer umfassenderen Initiative, einschließlich der Arbeit bei IBM Research, um eine KI zu entwickeln, die Biologie als räumliches System und nicht als Sammlung isolierter Datenpunkte modelliert.

„Wir versuchen, anhand von leicht verfügbaren Daten Informationen abzuleiten, die sonst nur schwer zu erhalten sind“, erklärte Hoifung Poon, General Manager bei Microsoft Research, in einem Interview mit IBM Think. „Das öffnet die Tür zur Untersuchung des Immunverhaltens in einem Ausmaß, das zuvor nicht praktikabel war.“

Die technische Herausforderung ist beträchtlich. Standardmäßige Pathologie-Objektträger werden mit Hämatoxylin und Eosin gefärbt, eine Technik, die die Gewebestruktur und Zellform sichtbar macht. Unter dem Mikroskop können Pathologen verschiedene Zelltypen anhand ihres Aussehens identifizieren. Aber sie können nicht feststellen, ob eine Immunzelle aktiviert, erschöpft oder unterdrückt ist, obwohl diese Zustände helfen festzustellen, ob das Immunsystem den Krebs bekämpft oder nicht.

„Wenn man Tumorgewebe unter ein Mikroskop legt, kann man anhand der Form grob verschiedene Zellen erkennen“, sagte Poon. „Das Problem ist, dass man den inneren Zustand der Zelle nicht kennt.“

Um diese Informationen mit herkömmlichen Mitteln zu erhalten, sind spezielle Techniken wie Multiplex-Immunfluoreszenz erforderlich, deren Fertigstellung Tage in Anspruch nehmen und Tausende USD pro Probe kosten kann. Ein Standardpathologie-Objektträger kostet ein paar Dollar.