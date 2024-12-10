Wie KI den Rekrutierungsprozess unterstützen kann – ohne ihn zu beeinträchtigen

Mit dem zunehmenden Einsatz KI-gestützter Rekrutierungstools werden auch die Landes- und Stadtparlamente aufmerksam. New York City verlangt nun von Unternehmen, die Leistung von KI-Einstellungssystemen offenzulegen und Voreingenommenheitsprüfungen durchzuführen. In Kalifornien schützt ein neues Gesetz vor Diskriminierung aufgrund von intersektionalen Identitäten (auch wenn es nicht auf KI eingeht). Und das US-Arbeitsministerium hat einen Framework geschaffen, um Arbeitgebern mit zunehmender Nutzung der Tools bei der Förderung inklusiver Einstellungsverfahren zu unterstützen.

Kyra Wilson, Doktorandin an der Information School der University of Washington, interessiert sich für die Untersuchung, inwiefern KI-gestützte Einstellungsinstrumente über verschiedene Berufe und soziale Gruppen hinweg diskriminieren könnten. Kürzlich leitete sie eine Studie, bei der 554 Lebensläufe und 571 Stellenbeschreibungen untersucht wurden, wobei die Namen geändert wurden, um verschiedene Geschlechter und Ethnien zu repräsentieren. „Wir wollten herausfinden, ob diese Tools bestimmte Kandidaten unfair benachteiligen könnten“, erklärt Wilson.

Die Forscher testeten drei Open-Source-LLMs von Salesforce, Contextual KI und Mistral KI. Was sie herausfanden, war verblüffend: Obwohl Qualifikationen wie Erfahrung und Ausbildung berücksichtigt wurden, bevorzugten die Modelle noch immer überproportional Kandidaten mit Namen, die mit Weißen assoziiert werden, in 85 % der Fälle und solche mit Namen, die mit Frauen assoziiert werden, nur in 11 % der Fälle. Sie stellten ebenfalls fest, dass die Modelle nicht nur bestehende gesellschaftliche Vorurteile replizierten – sondern auch neue Muster einführten.

„Die von uns verwendeten Modelle wurden nicht anhand domänenspezifischer Datensätze feinabgestimmt, daher stellten wir fest, dass allgemeine gesellschaftliche Verzerrungen zugunsten weißer und männlicher Menschen auch in Positionen auftraten, die typischerweise nicht mit diesen Gruppen in Verbindung gebracht werden“, so Wilson. „Der Einsatz dieser Modelle in großem Maßstab birgt das Potenzial, gesellschaftliche Beschäftigungsmuster negativ zu verändern.“

Verzerrungen im Zusammenhang mit Intersektionalität (in diesem Fall Überschneidungen zwischen Ethnie und Geschlecht) zeigten sich ebenfalls in den Ergebnissen, insbesondere bei schwarzen Männern, die in bis zu 100 % der Fälle benachteiligt waren. „Intersektionalität war ein wichtiger Teil unserer Untersuchung, weil sie besser darstellt, wie Menschen im wirklichen Leben diskriminiert werden“, erklärt Wilson. „Die Menschen nehmen Merkmale wie Geschlecht und Hautfarbe nicht isoliert wahr, und daher liefert die isolierte Untersuchung dieser Systeme nicht unbedingt ein vollständiges Bild der wahren gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Systeme.“

Während Wilsons Forschung nur Identitäten untersuchte, die durch Namen gekennzeichnet wurden, stellte sie fest, dass Menschen in der realen Welt ihre Identität durch Auszeichnungen, die sie erhalten haben, Orte, an denen sie gelebt haben, und sogar durch die Wörter, die sie in ihrem Lebenslauf verwenden, signalisieren könnten. Alle diese Faktoren könnten eine Rolle dabei spielen, wie die KI sie bewertet, und da viele von ihnen auch für die Unterscheidung starker Kandidaten relevant sind, können sie während der reviews nicht einfach entfernt werden (wie es bei Namen möglich ist), ohne wichtige Informationen zu verlieren.

„Für Forscher und Modellentwickler ist es ein wichtiger nächster Schritt, mehr darüber zu erfahren, wie diese Faktoren auf sich überschneidende Identitäten hinweisen können und ob dies bei der Bewertung von KI eine Rolle spielt“, sagt Wilson.