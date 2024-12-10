Wie KI den Rekrutierungsprozess unterstützen kann – ohne ihn zu beeinträchtigen

Diesen Herbst hat LinkedIn seinen ersten KI-Agenten für Personalvermittler eingeführt: Hiring Assistant. Das neue Produkt, das auf OpenAIs GPT basiert, automatisiert eine Reihe von Aufgaben, die normalerweise die Zeit eines Personalvermittlers in Anspruch nehmen würden, wie z. B. die Erstellung von Stellenbeschreibungen, die Suche nach Kandidaten und die Kontaktaufnahme. Das Tool nutzt den riesigen Fundus an LinkedIn-Nutzerdaten und priorisiert Fähigkeiten gegenüber herkömmlichen Filtern, die Kandidaten normalerweise nach Faktoren wie Standort oder Alma Mater sortieren.
Hiring Assistant ist der neueste Beitrag in das große und vielfältige Feld der KI, das für die Rekrutierung entwickelt wurde: Es gibt Tools von Microsoft, Indeed, Google, IBM und vielen anderen. Und es besteht eine Nachfrage: Eine aktuelle IBM-Umfrage ergab, dass der Bedarf an Personalwesen und Talentakquise 19 % der Anwendungsfälle ausmacht, die die Einführung von KI vorantreiben. Wie viele seiner Konkurrenten ist sich LinkedIn der potenziellen Verzerrungen seines neuen Tools bewusst und sagt, dass es daran arbeiten wird, diese abzuschwächen. Aber wird das reichen?
„[HR Assistant] ist eine tolle Idee, aber wir brauchen Transparenz und müssen wissen, auf welche Fähigkeiten oder Schlüsselwörter in der Stellenbeschreibung das Tool Bezug nimmt“, so Hilke Schellmann, Journalistin und Autorin von The Algorithm: How AI Decides Who Gets Hired, Monitoring, Promoted and Fired and Why We Need to Fight Back Now. „Wir haben bei dieser Technologie schon zu viele Fehlfunktionen erlebt.“
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Mit dem zunehmenden Einsatz KI-gestützter Rekrutierungstools werden auch die Landes- und Stadtparlamente aufmerksam. New York City verlangt nun von Unternehmen, die Leistung von KI-Einstellungssystemen offenzulegen und Voreingenommenheitsprüfungen durchzuführen. In Kalifornien schützt ein neues Gesetz vor Diskriminierung aufgrund von intersektionalen Identitäten (auch wenn es nicht auf KI eingeht). Und das US-Arbeitsministerium hat einen Framework geschaffen, um Arbeitgebern mit zunehmender Nutzung der Tools bei der Förderung inklusiver Einstellungsverfahren zu unterstützen.
Kyra Wilson, Doktorandin an der Information School der University of Washington, interessiert sich für die Untersuchung, inwiefern KI-gestützte Einstellungsinstrumente über verschiedene Berufe und soziale Gruppen hinweg diskriminieren könnten. Kürzlich leitete sie eine Studie, bei der 554 Lebensläufe und 571 Stellenbeschreibungen untersucht wurden, wobei die Namen geändert wurden, um verschiedene Geschlechter und Ethnien zu repräsentieren. „Wir wollten herausfinden, ob diese Tools bestimmte Kandidaten unfair benachteiligen könnten“, erklärt Wilson.
Die Forscher testeten drei Open-Source-LLMs von Salesforce, Contextual KI und Mistral KI. Was sie herausfanden, war verblüffend: Obwohl Qualifikationen wie Erfahrung und Ausbildung berücksichtigt wurden, bevorzugten die Modelle noch immer überproportional Kandidaten mit Namen, die mit Weißen assoziiert werden, in 85 % der Fälle und solche mit Namen, die mit Frauen assoziiert werden, nur in 11 % der Fälle. Sie stellten ebenfalls fest, dass die Modelle nicht nur bestehende gesellschaftliche Vorurteile replizierten – sondern auch neue Muster einführten.
„Die von uns verwendeten Modelle wurden nicht anhand domänenspezifischer Datensätze feinabgestimmt, daher stellten wir fest, dass allgemeine gesellschaftliche Verzerrungen zugunsten weißer und männlicher Menschen auch in Positionen auftraten, die typischerweise nicht mit diesen Gruppen in Verbindung gebracht werden“, so Wilson. „Der Einsatz dieser Modelle in großem Maßstab birgt das Potenzial, gesellschaftliche Beschäftigungsmuster negativ zu verändern.“
Verzerrungen im Zusammenhang mit Intersektionalität (in diesem Fall Überschneidungen zwischen Ethnie und Geschlecht) zeigten sich ebenfalls in den Ergebnissen, insbesondere bei schwarzen Männern, die in bis zu 100 % der Fälle benachteiligt waren. „Intersektionalität war ein wichtiger Teil unserer Untersuchung, weil sie besser darstellt, wie Menschen im wirklichen Leben diskriminiert werden“, erklärt Wilson. „Die Menschen nehmen Merkmale wie Geschlecht und Hautfarbe nicht isoliert wahr, und daher liefert die isolierte Untersuchung dieser Systeme nicht unbedingt ein vollständiges Bild der wahren gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Systeme.“
Während Wilsons Forschung nur Identitäten untersuchte, die durch Namen gekennzeichnet wurden, stellte sie fest, dass Menschen in der realen Welt ihre Identität durch Auszeichnungen, die sie erhalten haben, Orte, an denen sie gelebt haben, und sogar durch die Wörter, die sie in ihrem Lebenslauf verwenden, signalisieren könnten. Alle diese Faktoren könnten eine Rolle dabei spielen, wie die KI sie bewertet, und da viele von ihnen auch für die Unterscheidung starker Kandidaten relevant sind, können sie während der reviews nicht einfach entfernt werden (wie es bei Namen möglich ist), ohne wichtige Informationen zu verlieren.
„Für Forscher und Modellentwickler ist es ein wichtiger nächster Schritt, mehr darüber zu erfahren, wie diese Faktoren auf sich überschneidende Identitäten hinweisen können und ob dies bei der Bewertung von KI eine Rolle spielt“, sagt Wilson.
Daten sind schließlich die Grundlage, auf der diese KI-Modelle aufgebaut sind. Und laut Moninder Singh, Senior Research Scientist bei IBM, ist dies der Ort, an dem die meisten Verzerrungen – ob implizit oder explizit, historisch oder gesellschaftlich bedingt – entstehen. Der effektivste Weg, um Verzerrung in KI-Tools jeglicher Art abzuschwächen, ist die frühzeitige Behandlung dieser Probleme während der LLM-Trainingsphase (und, falls zutreffend, während der anschließenden Feinabstimmung).
Singh erklärt, dass es für die meisten Unternehmen, die KI-basierte Tools entwickeln, wie z. B. die von Personalvermittlern verwendeten, nicht immer möglich ist, Voreingenommenheit auf der grundlegenden Ebene zu bekämpfen. Nur wenige Unternehmen verfügen über die Ressourcen, um ihre eigenen LLMs zu trainieren, daher greifen sie typischerweise auf vortrainierte Modelle wie OpenAIs GPT oder Googles PaLM zurück und passen diese für spezifische Anwendungsfälle an. Allerdings hat diese Feinabstimmung ihre Grenzen, sagt Singh. In der Praxis findet die Verzerrung oft auf Datenebene statt, wobei Unternehmen die LLMs auf ihre spezifischen Datensätze anpassen, die wiederum von den verfügbaren Daten geprägt sind.
„Trotz des Einsatzes von Best Practices und der Feinabstimmung mit potenziell riesigen Datenmengen, die für die jeweilige Aufgabe, wie z. B. die Einstellung, relevant sind, werden bei der Anwendung der Systeme in der Praxis immer noch Verzerrungen auftauchen“, erläutert Singh.
Auf der Ausgabeebene erklärt Singh, dass Unternehmen eine Reihe von Strategien umsetzen können, um auftretende Verzerrungen in Echtzeit zu erkennen und abzuschwächen. KI-Einstellungstools könnten zum Beispiel eine Auswahlliste von Kandidaten erstellen, und Unternehmen können diese Empfehlungen auf Fairness prüfen, was nach dem neuen Gesetz der Stadt New York erforderlich ist. Wenn eine Verzerrung erkannt wird – zum Beispiel, dass eine Gruppe konstant niedriger eingestuft wird als andere –, können Entwickler das Modell anpassen, indem sie entweder die Trainingsdaten verfeinern oder Nachbearbeitungstechniken verwenden, um die Empfehlungen neu zu gewichten.
Singh erklärt, dass Nachbearbeitungsmethoden auch dazu verwendet werden können, Punktzahlen oder Ranglisten so anzupassen, dass sie fairer werden, ohne die Gesamtleistung des Systems negativ zu beeinflussen. Tools wie IBMs AI Fairness 360, ein Open-Source-Toolkit zur Erkennung und Minderung von Verzerrungen, bieten eine Reihe von Techniken, um genau das zu erreichen. IBM arbeitet außerdem an der Verzerrungserkennung durch Modelle wie Granite Guardian 3.0, das fein abgestimmt ist, um Verzerrungsrisiken in KI-generierten Inhalten zu identifizieren.
Diese Modelle können verwendet werden, um Ausgaben wie Lebenslauf-Rankings zu bewerten, indem Erklärungen für Entscheidungen generiert werden und überprüft wird, ob in diesen Erklärungen Verzerrung vorkommt. Ähnlich ermöglicht das watsonx.governance-Toolkit von IBM die Governance generativer Modelle, einschließlich Verzerrungserkennung, die auf der watsonx-Plattform bereitgestellt werden. Der IBM SocialStigmaQA Benchmark testet LLMs auf Verzerrungen im Zusammenhang mit Stigmata, die bei traditionellen Verzerrungstests oft übersehen werden, aber bei sensiblen Anwendungen wie der Personalbeschaffung, beispielsweise im Bereich der psychischen Gesundheit oder des Drogenkonsums, von entscheidender Bedeutung sein können.
„Trotz aller Bemühungen des Entwicklers eines KI-basierten Systems, wie beispielsweise eines Einstellungstools, Verzerrung zu eliminieren, ist es wichtig zu beachten, dass es unmöglich ist, Situationen spezifisch für jeden Endbenutzer anzusprechen, insbesondere wenn dieser Endbenutzer nicht auch ausreichend darauf achtet, Verzerrungen auf dieser Ebene nicht zu verstärken oder einzuführen“, so Singh. „Ein Endnutzer eines Einstellungstools muss in ähnlicher Weise bei jedem Schritt Vielfalt berücksichtigen.“
Erfahren Sie von Experten, wie Sie KI und Daten zur Gestaltung eines effizienteren und menschlicheren Personalwesens auf ethische Weise nutzen können.
Entdecken Sie 10 Möglichkeiten, wie HR als strategischer Berater bei der Entwicklung eines mitarbeiterorientierten Modells zur optimalen Positionierung des Unternehmens für die Zukunft agieren kann.
Erfahren Sie, wie HR-Führungskräfte eine generative KI-gestützte Kultur durch die Förderung von Experimenten und die Befähigung von Mitarbeitern schaffen können.
Überdenken und modernisieren Sie HR mit KI als Kernstück, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen und das volle Potenzial Ihrer Mitarbeiter freizusetzen.
Beschleunigen Sie HR-Prozesse mit IBM watsonx Orchestrate und automatisieren Sie mühsame Aufgaben.
Optimieren Sie HR-Prozesse, verbessern Sie die Entscheidungsfindung und steigern Sie die Geschäftsergebnisse mit generativen KI-Lösungen.
Gestalten Sie Ihr Personalwesen neu und modernisieren Sie es mit KI als zentralem Element, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen und das Mitarbeiter- und Arbeitspotenzial voll auszuschöpfen.