Kalifornische Brände treiben Wettlauf um KI-Erkennungstools voran

Die Identifizierung von Gebieten mit hoher Brandgefahr ist nur der erste Schritt. Da Brände potenziell häufiger und intensiver werden, arbeiten Forscher intensiv an der Entwicklung von KI-Systemen, um vorherzusagen, wo Brände entstehen könnten und wie sie sich ausbreiten werden.

Forscher der University of Southern California haben ein KI-Modell namens Conditional Wasserstein Generative Adversarial Network (cWGAN) entwickelt, das zunächst mit simulierten Daten unter idealen Bedingungen trainiert wurde. Anschließend wurde das System anhand der Waldbrände in Kalifornien zwischen 2020 und 2022 getestet, wobei Muster analysiert wurden, die durch Wetter, Brennstoff und Gelände beeinflusst wurden.

Die Forschung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Behörden bereits KI in diesem Bereich bereitstellen. Austin Energy hat ein KI-gestütztes Kameranetzwerk in Zentraltexas bereitgestellt, das automatisch nach Anzeichen von Waldbränden sucht, um diese zu erkennen, bevor sie sich ausbreiten. Das System verwendet 13 hochauflösende Kameras, die kontinuierlich ein Gebiet von 437 Quadratmeilen überwachen und die Feuerwehr mit Standortdaten und Live-Bildern alarmieren, wenn Rauch entdeckt wird.

Andere Unternehmen bemühen sich um die Entwicklung ähnlicher Erkennungssysteme mit erweiterten Funktionen. Brad Listerman, Gründer und CEO des in Los Angeles ansässigen Unternehmens PriviNet, entwickelt KI-gestützte Sensornetzwerke, die mit Solarenergie ein Jahr oder länger mit Batteriestrom betrieben werden können. Sein Unternehmen steht kurz vor der Fertigstellung der Prototypen und bereitet sich auf die Markteinführung seines ersten Produkts vor.

„Sofern nicht die Bandbreite von WLAN oder 5G flächendeckend verfügbar ist, sind Sensoren mit geringem Stromverbrauch vor Ort erforderlich“, erklärt Listerman. Sein System würde mehrere Erkennungsmethoden zur Identifizierung von Brandrisiken umfassen, darunter Infrarotsensoren, Wärmemelder und eine Reihe von IoT-Sensoren (Internet der Dinge), die die Benutzer auf verdächtige Aktivitäten aufmerksam machen würden. Kameras würden dann durch Fotos eine visuelle Überprüfung der Situation ermöglichen.

Die Technologie basiert auf LoRaWAN, einem kostenlosen Netzwerk, das über Entfernungen von bis zu 10 Kilometern funktioniert. „Das Wesentliche ist, wie man Geräte mit geringem Stromverbrauch dort betreibt und wie man diese Informationen dann weiterleitet“, erklärt Listerman.

Das Sammeln und Analysieren von Umweltdaten ist eine Herausforderung, der sich auch große Technologieunternehmen stellen. IBM und die NASA haben ein georäumliches Foundation Model auf Hugging Face entwickelt, das Wissenschaftlern dabei helfen kann, das Ausmaß vergangener Waldbrände abzuschätzen. Das Modell ist Teil einer umfassenderen Zusammenarbeit, um Klima- und Wetteranwendungen zugänglicher zu machen. Zukünftige Entwicklungen zielen darauf ab, Bedingungen zu identifizieren, die zu Waldbränden verursachen könnten.