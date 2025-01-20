Kalifornische Brände treiben Wettlauf um KI-Erkennungstools voran

Während die Einwohner von Los Angeles mit Waldbränden zu kämpfen haben, stellen Gemeinden in anderen Regionen künstliche Intelligenz-basierte Systeme bereit, um Brände zu erkennen und deren Ausbreitung vorherzusagen.
Feuerwehren untersuchen eine Reihe von KI-Innovationen zur Brandbekämpfung, darunter Algorithmen für maschinelles Lernen, die Satellitendaten analysieren, um den Verlauf von Bränden vorherzusagen. Gleichzeitig suchen Netzwerke intelligenter Sensoren nach Wärmesignaturen und filtern Fehlalarme heraus, wodurch Feuerwehrleute möglicherweise wichtige Frühwarnungen erhalten. Obwohl diese Tools in der aktuellen Krise in Kalifornien noch nicht bereitgestellt wurden, deuten sie auf eine Zukunft hin, in der Technologie die Branderkennung und -bekämpfung erheblich beschleunigen könnte.
„Satelliten- und Wetterstationsdaten können verwendet werden, um eine Echtzeitkarte zu erstellen, die die am stärksten von Waldbränden bedrohten Gebiete anzeigt“, erklärt Supratik Mukhopadhyay, Professor an der Louisiana State University, der sich mit KI und Brandvorhersage befasst. „Ungenutzte Ressourcen können präventiv in diesen Hochrisikogebieten bereitgestellt werden.“
Die Identifizierung von Gebieten mit hoher Brandgefahr ist nur der erste Schritt. Da Brände potenziell häufiger und intensiver werden, arbeiten Forscher intensiv an der Entwicklung von KI-Systemen, um vorherzusagen, wo Brände entstehen könnten und wie sie sich ausbreiten werden.
Forscher der University of Southern California haben ein KI-Modell namens Conditional Wasserstein Generative Adversarial Network (cWGAN) entwickelt, das zunächst mit simulierten Daten unter idealen Bedingungen trainiert wurde. Anschließend wurde das System anhand der Waldbrände in Kalifornien zwischen 2020 und 2022 getestet, wobei Muster analysiert wurden, die durch Wetter, Brennstoff und Gelände beeinflusst wurden.
Die Forschung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Behörden bereits KI in diesem Bereich bereitstellen. Austin Energy hat ein KI-gestütztes Kameranetzwerk in Zentraltexas bereitgestellt, das automatisch nach Anzeichen von Waldbränden sucht, um diese zu erkennen, bevor sie sich ausbreiten. Das System verwendet 13 hochauflösende Kameras, die kontinuierlich ein Gebiet von 437 Quadratmeilen überwachen und die Feuerwehr mit Standortdaten und Live-Bildern alarmieren, wenn Rauch entdeckt wird.
Andere Unternehmen bemühen sich um die Entwicklung ähnlicher Erkennungssysteme mit erweiterten Funktionen. Brad Listerman, Gründer und CEO des in Los Angeles ansässigen Unternehmens PriviNet, entwickelt KI-gestützte Sensornetzwerke, die mit Solarenergie ein Jahr oder länger mit Batteriestrom betrieben werden können. Sein Unternehmen steht kurz vor der Fertigstellung der Prototypen und bereitet sich auf die Markteinführung seines ersten Produkts vor.
„Sofern nicht die Bandbreite von WLAN oder 5G flächendeckend verfügbar ist, sind Sensoren mit geringem Stromverbrauch vor Ort erforderlich“, erklärt Listerman. Sein System würde mehrere Erkennungsmethoden zur Identifizierung von Brandrisiken umfassen, darunter Infrarotsensoren, Wärmemelder und eine Reihe von IoT-Sensoren (Internet der Dinge), die die Benutzer auf verdächtige Aktivitäten aufmerksam machen würden. Kameras würden dann durch Fotos eine visuelle Überprüfung der Situation ermöglichen.
Die Technologie basiert auf LoRaWAN, einem kostenlosen Netzwerk, das über Entfernungen von bis zu 10 Kilometern funktioniert. „Das Wesentliche ist, wie man Geräte mit geringem Stromverbrauch dort betreibt und wie man diese Informationen dann weiterleitet“, erklärt Listerman.
Das Sammeln und Analysieren von Umweltdaten ist eine Herausforderung, der sich auch große Technologieunternehmen stellen. IBM und die NASA haben ein georäumliches Foundation Model auf Hugging Face entwickelt, das Wissenschaftlern dabei helfen kann, das Ausmaß vergangener Waldbrände abzuschätzen. Das Modell ist Teil einer umfassenderen Zusammenarbeit, um Klima- und Wetteranwendungen zugänglicher zu machen. Zukünftige Entwicklungen zielen darauf ab, Bedingungen zu identifizieren, die zu Waldbränden verursachen könnten.
Während die KI-Technologie rasante Fortschritte macht, stellt die Auflösung von Satelliten weiterhin ein Hindernis für die Verfolgung von Waldbränden dar.
„Heutige Satelliten stellen Brandorte mit Pixeln dar, deren Größe zwischen 300 x 300 m und 2 x 2 km variiert. Diese Auflösung ist häufig zu grob, um einen diskreten Brandumfang eindeutig zu bestimmen“, erklärt Derek Mallia, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Atmosphärenwissenschaften der University of Utah. Er merkte an, dass derzeit Methoden entwickelt werden, um Daten von verschiedenen Satelliten zu integrieren und diese Brandgrenzen mithilfe von KI genauer zu definieren, was auch dazu beitragen könnte, Fehlalarme zu identifizieren, die durch heißen Rauch oder warme Oberflächen ausgelöst werden.
Mallia stellt fest, dass die Dringlichkeit dieser technologischen Entwicklungen durch die Bedingungen, die die aktuellen Brände begünstigen, noch verstärkt wird. Er erklärt, dass die Waldbrände in Los Angeles ähnliche Merkmale wie andere zerstörerische Brände aufweisen, darunter der Lahaina-Brand 2023 in Hawaii und die Camp-Brände 2018 in Kalifornien: So traten sie beispielsweise alle während heftiger Föhnwinde auf, die außergewöhnliche Brandbedingungen schufen.
„Unter diesen Bedingungen ist das Zeitfenster, um diese Brände unter Kontrolle zu bringen, sehr klein, da ein Feuer explosionsartig wachsen kann“, erklärt Mallia. Sobald Brände eine bestimmte Größe erreichen, werden Bäume und Sträucher vollständig von den Flammen erfasst und stoßen „Feuerbrände“ aus – brennende Blätter und Zweige, die vom Wind kilometerweit getragen werden und neue Brandherde entfachen können.
Feuerwehren können diese präventiven Ansätze durch hochentwickelte Prognosetools ergänzen, die Gemeinden bei der Bewältigung von Brandrisiken und der Reaktion darauf unterstützen können. Das Canadian Forest Fire Weather Index System, das derzeit von vielen Feuerwehren in den USA und Kanada verwendet wird, kombiniert Wetterdaten mit wissenschaftlichen Daten, um das Brandrisiko zu bewerten. Nach Ausbruch eines Brandes sagen Ausbreitungsmodelle voraus, wie sich die Flammen ausbreiten werden.
„Maschinelles Lernen oder KI-basierte Modelle zur Ausbreitung von Bränden laufen in Echtzeit und könnten von Brandbekämpfungsleitstellen genutzt werden, um die besten Strategien zur Eindämmung von Bränden zu ermitteln“, erklärt Mallia.
Obwohl Wettervorhersagemodelle gefährliche Bedingungen bereits Tage im Voraus genau prognostizieren können, können die Brände dennoch verheerende Auswirkungen haben. Der Nationale Wetterdienst verwendet Begriffe wie „katastrophaler Fallwindsturm“ und „extreme Brandgefahr“, um auf die Gefahr hinzuweisen. Dennoch schlägt Mallia vor, dass mehr Wert auf die Prävention von Bränden gelegt werden sollte.
„Im Allgemeinen wurden die Brände in Los Angeles nicht in einem Gebiet ausgelöst, das für kontrollierte Brandrodung geeignet ist“, erklärt Mallia. Er schlägt mehrere präventive Maßnahmen vor, darunter „Stromabschaltungen, eine bessere Wartung der Strominfrastruktur und eine bessere Aufklärung über Aktivitäten, die bei Brandgefahr zu vermeiden sind“.
