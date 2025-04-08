Gehirne im Chat: KI knackt Gespräche aus der realen Welt

Große Sprachmodelle werden unheimlich gut darin, menschliche Sprache zu verstehen – aber was, wenn sie auch das Gehirn selbst spiegeln?

In einer neuen Studie, die in Nature Human Behaviour veröffentlicht wurde, fanden Wissenschaftler heraus, dass das Whisper-Modell von OpenAI eine Sprache verarbeitet , die auffallend ähnlich ist wie echte Neuronen während natürlicher Gespräche. Der leitende Forscher Ariel Goldstein erzählt IBM Think, dass er und sein Team mehr als 100 Stunden Gehirnaufnahmen von Menschen in ungeskripteten Gesprächen analysiert haben. Durch den Vergleich dieser Aufnahmen mit der internen Abläufe von Whistler entdeckten sie, dass die geschichteten Darstellungen des Modells eng mit der Verarbeitung der Sprache durch das Gehirn übereinstimmen, vom reinen Laut bis zur Bedeutung.

Laut Goldstein könnten die Ergebnisse erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben. Unternehmen könnten eines Tages KI-Sprachtools entwickeln, die Sprache so flexibel und effizient wie das Gehirn dekodieren, die Trainingszeit verkürzen, die Transkription verbessern und sogar neuronale Prothesen der nächsten Generation unterstützen.

„Sprache entsteht in unübersichtlichen, sozialen Kontexten, nicht in sterilen Laboren“, sagt Goldstein. „Unsere Studie zeigt, dass menschliche Kognition und KI-Modelle möglicherweise einen tieferen, flexibleren Code für die Gesprächsführung gemeinsam teilen.“

Die Aufzeichnungen wurden mit Elektrokortikografie (ECoG) aufgenommen, bei der Elektroden direkt auf der Gehirnoberfläche platziert werden. Diese Technik ist zwar invasiv, bietet aber einen originalgetreuen Blick auf die neuronale Aktivität. Goldsteins Team zeichnete die Gehirnaktivität von Patienten auf, die sich bereits für eine Epilepsie-Operation überwachten, und fing spontane, alltägliche Gespräche statt einzelner Worthinweise oder künstliche Hinweise auf.

Die Verbindung zwischen Gehirn und KI hat Innovationen bei IBM Research inspiriert, wo Wissenschaftler Chips wie NorthPole entwickelt haben, die neuronale Architektur nachahmen, indem sie traditionelle Speicher-Rechen-Engpässe eliminieren. Der Prototyp von IBM hat eine bemerkenswerte Effizienz bewiesen, indem er Inferenzen auf große KI-Modelle bis zu 46,9 Mal schneller durchführte als führende GPUs.