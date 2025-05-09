In einer Keynote ging es um einen Wandel in der Art und Weise, wie KI in Unternehmen entwickelt wird. IBM führte generatives Rechnen ein, einen Ansatz, der sich von Prompt Engineering wegbewegt und hin zu strukturierter Programmierung für große Sprachmodelle (LLMs) bewegt. Laut IBM-Experten soll die Methode KI-Anwendungen skalierbarer, sicherer und anpassungsfähiger machen, wenn sich die Modelle weiterentwickeln.

Das neue Framework verbindet Hochleistungsrechnen mit Quantensystemen und ermöglicht das, was IBM als „Quantum-zentriertes Supercomputing“ bezeichnet. Laut Zaira Nazario, Direktorin für Wissenschaft und Technologie bei IBM Forschung, wird diese Verbindung bereits hergestellt.

Der neue Ansatz ermöglicht es Entwicklern, das Verhalten der KI mit Hilfe von modularen Komponenten und programmierbaren Einschränkungen zu definieren, anstelle von Prompts in natürlicher Sprache. Sriram Raghavan, ein VP bei IBM Forschung KI, sagte, das aktuelle Modell der Prompt Engineering führe zu „Büchern und Büchern voller Prompts“, was zu dem führt, was er „Sicherheit durch Gebet“ nannte.

Laut Experten von IBM hätten interne Tests gezeigt, dass generatives Rechnen mit nur einer Milliarde Parametern die gleiche Genauigkeit wie Modelle mit 70 Milliarden Parametern erreichen kann. Raghavan sagte, die Ergebnisse sind höhere Geschwindigkeit, zuverlässigere Leistung und stärkere Sicherheit in einer Vielzahl von Anwendungsfallen.

Shobhit Varshney, Head of Data & KI at IBM Consulting Americas, war bei der Veranstaltung und sagte in einem Interview mit IBM Think, dass der Wandel hin zum generativen Rechnen nicht zu einem dringenderen Zeitpunkt kommen könne.

„Da Unternehmen Multiagentenlösungen bereitstellen und immer komplexere Aufgaben an KI delegieren, benötigen wir eine transparentere und robustere Methode zur Programmierung dieser Modelle als Englisch“, sagte er. Varshney sagte, er habe von Entwicklern immer wieder dieselbe Aussage gehört: Es bestehe die Notwendigkeit, mehr Kontrolle und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, da KI immer mehr das Kerngeschäft von Unternehmen beeinflusst. „Hier ist das neue Framework von IBM ein Wendepunkt“, fügte er hinzu. „Es bringt die Strenge und Disziplin der Softwareentwicklung in die verantwortungsvolle Skalierung von KI ein.“

Doch die Entwicklung schnellerer, schlankerer Modelle ist nur ein Teil der Herausforderung. Da Unternehmen immer stärker in die Automatisierung einsteigen und Agenten bereitstellen, stellen sich neue Fragen zu Überwachung und Kosten. Maryam Ashoori, IBM watsonx.ai’s Der leitende Direktor für Produktmanagement war bei der Veranstaltung anwesend und sagte Think in einem Interview, dass zwar immer mehr Unternehmen KI in die Produktion einführen, Agenten aber noch in den Kinderschuhen stecken. „Sechzehn Prozent sind von der Experimentierphase zur Skalierung übergegangen, aber die Agenten fangen gerade erst an, Gestalt anzunehmen“, sagte sie.

Sie wies auf das wachsende Interesse am Einsatz von Agenten hin, um mehr Wert aus den bestehenden generativen KI-Systemen zu ziehen. „Agenten ermöglichen es Unternehmen, generative KI tiefer in Workflows durch Tool- und Funktionsaufrufe zu integrieren – doch die meisten haben die Risiken noch nicht vollständig durchdacht.“