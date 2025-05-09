Ein Formel-1-Rennwagen der Scuderia Ferrari stand diese Woche in der Mitte der IBM Think 2025-Konferenz in Boston, umgeben von Teilnehmern und hinterleuchtet von einem leuchtend blauen IBM-Logo. Sein tiefrotes Chassis und seine aerodynamischen Kurven zogen unzählige Fotografen an, doch seine Präsenz war mehr als nur symbolisch. Nach Angaben von IBM erzeugt das Auto jede Sekunde über eine Million Datenpunkte, die Druck, Reibung, Temperatur und Geschwindigkeit in Echtzeit aufzeichnen. Diese Informationen sorgen nun für ein personalisiertes mobiles Erlebnis für Fans, angetrieben von der IBM watsonx-Plattform.
Das Display eröffnete die Veranstaltung, auf der das Unternehmen seinen Standpunkt darlegte, dass KI nicht länger spekulativ ist. Künstliche Intelligenz, Quantencomputing, Hybrid Cloud und Automatisierung wurden nicht als zukünftige Konzepte, sondern als aktuelle Funktionen präsentiert, die die Abläufe globaler Unternehmen neu gestalten.
In Keynotes und Panels beschrieben Redner aus Branchen wie Verteidigung, Einzelhandel und Finanzwesen, inwieweit grundlegende Veränderungen in den Bereichen Architektur, Talent, Datenverwaltung und Interoperabilität bereits im Gange sind. Führungskräfte und Ingenieure von PepsiCo, Meta, Lockheed Martin, The Heineken Company und BNP Paribas haben sich mit IBM-Führungskräften zusammengetan, um zu zeigen, wie künstliche Intelligenz, Quantencomputing und Automatisierung messbare Ergebnisse liefern.
„KI ist der Motor der Produktivität“, sagte Arvind Krishna, Vorstandsvorsitzender und CEO von IBM. „KI erschließt den Wert Ihrer Daten.“
In einer Keynote ging es um einen Wandel in der Art und Weise, wie KI in Unternehmen entwickelt wird. IBM führte generatives Rechnen ein, einen Ansatz, der sich von Prompt Engineering wegbewegt und hin zu strukturierter Programmierung für große Sprachmodelle (LLMs) bewegt. Laut IBM-Experten soll die Methode KI-Anwendungen skalierbarer, sicherer und anpassungsfähiger machen, wenn sich die Modelle weiterentwickeln.
Das neue Framework verbindet Hochleistungsrechnen mit Quantensystemen und ermöglicht das, was IBM als „Quantum-zentriertes Supercomputing“ bezeichnet. Laut Zaira Nazario, Direktorin für Wissenschaft und Technologie bei IBM Forschung, wird diese Verbindung bereits hergestellt.
Der neue Ansatz ermöglicht es Entwicklern, das Verhalten der KI mit Hilfe von modularen Komponenten und programmierbaren Einschränkungen zu definieren, anstelle von Prompts in natürlicher Sprache. Sriram Raghavan, ein VP bei IBM Forschung KI, sagte, das aktuelle Modell der Prompt Engineering führe zu „Büchern und Büchern voller Prompts“, was zu dem führt, was er „Sicherheit durch Gebet“ nannte.
Laut Experten von IBM hätten interne Tests gezeigt, dass generatives Rechnen mit nur einer Milliarde Parametern die gleiche Genauigkeit wie Modelle mit 70 Milliarden Parametern erreichen kann. Raghavan sagte, die Ergebnisse sind höhere Geschwindigkeit, zuverlässigere Leistung und stärkere Sicherheit in einer Vielzahl von Anwendungsfallen.
Shobhit Varshney, Head of Data & KI at IBM Consulting Americas, war bei der Veranstaltung und sagte in einem Interview mit IBM Think, dass der Wandel hin zum generativen Rechnen nicht zu einem dringenderen Zeitpunkt kommen könne.
„Da Unternehmen Multiagentenlösungen bereitstellen und immer komplexere Aufgaben an KI delegieren, benötigen wir eine transparentere und robustere Methode zur Programmierung dieser Modelle als Englisch“, sagte er. Varshney sagte, er habe von Entwicklern immer wieder dieselbe Aussage gehört: Es bestehe die Notwendigkeit, mehr Kontrolle und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, da KI immer mehr das Kerngeschäft von Unternehmen beeinflusst. „Hier ist das neue Framework von IBM ein Wendepunkt“, fügte er hinzu. „Es bringt die Strenge und Disziplin der Softwareentwicklung in die verantwortungsvolle Skalierung von KI ein.“
Doch die Entwicklung schnellerer, schlankerer Modelle ist nur ein Teil der Herausforderung. Da Unternehmen immer stärker in die Automatisierung einsteigen und Agenten bereitstellen, stellen sich neue Fragen zu Überwachung und Kosten. Maryam Ashoori, IBM watsonx.ai’s Der leitende Direktor für Produktmanagement war bei der Veranstaltung anwesend und sagte Think in einem Interview, dass zwar immer mehr Unternehmen KI in die Produktion einführen, Agenten aber noch in den Kinderschuhen stecken. „Sechzehn Prozent sind von der Experimentierphase zur Skalierung übergegangen, aber die Agenten fangen gerade erst an, Gestalt anzunehmen“, sagte sie.
Sie wies auf das wachsende Interesse am Einsatz von Agenten hin, um mehr Wert aus den bestehenden generativen KI-Systemen zu ziehen. „Agenten ermöglichen es Unternehmen, generative KI tiefer in Workflows durch Tool- und Funktionsaufrufe zu integrieren – doch die meisten haben die Risiken noch nicht vollständig durchdacht.“
IBM-Experten hoben zudem die Arbeit des Unternehmens im Bereich Quantencomputing hervor und sagten, es habe einen neuen technischen Meilenstein erreicht. Quantum Dienstprogramm, wie von Jay Gambetta, VP of Quantum bei IBM, beschrieben, bezeichnet den Punkt, an dem Quantenprozessoren Probleme lösen können, die klassische Systeme nicht simulieren können. In einer Reihe aktueller Experimente kombinierten IBM-Forscher einen 45-Qubit-Prozessor mit dem japanischen Fugaku-Supercomputer, um komplexe Moleküle zu simulieren, mit Ergebnissen, die mit den besten klassischen Methoden übereinstimmen. Ein anschließender 77-Qubit-Test bestätigte die Ergebnisse.
„Wir sind an Demos nicht interessiert“, sagte Gambetta. „Wir bauen Systeme, die tatsächlich funktionieren.“
Das Unternehmen erwartet, bis 2026 den Quantumvorteil zu erreichen, wenn Quantensysteme in der Lage sein werden, klassische Computer in realen Aufgaben mit verifizierter Genauigkeit zu übertreffen.
An anderer Stelle der Konferenz richtete sich die Aufmerksamkeit auf die Infrastrukturbereitschaft. Rob Thomas, Senior Vice President für Software und Chief Commercial Officer bei IBM, wies auf die Herausforderung hin, KI in operative Systeme zu integrieren. „In den nächsten drei Jahren werden eine Milliarde Anwendungen auf der Basis von generativer KI entwickelt“, sagte er. „Sie müssen nahtlos zusammenarbeiten.“
Deutsche Telekom und andere lieferten Beispiele für Fortschritte. CIO Peter Leukert sagte, dass die Automatisierung die Patching-Zeit um 80 % reduziert hat und fügte hinzu, dass der Ansatz zwar nicht glamourös ist, aber die zentralen operativen Anforderungen erfüllt.
Der Einsatz von KI-Agenten im gesamten Unternehmen war ein weiteres zentrales Thema. PepsiCo beispielsweise setzt mehr als 1.500 KI-gestützte Bots in der gesamten Wertschöpfungskette ein. Eine plattformzentrierte Strategie hat dazu beigetragen, diese Tools zu vereinheitlichen, so Magesh Bagavathi, SVP und Chief Data und KI-Officer des Unternehmens.
Die rasante Expansion solcher Systeme bringt neue Komplexität mit sich. Ritika Gunnar, General Manager for Data and AI bei IBM, verwies auf die wachsende Herausforderung des „Agentenwildwuchses“, bei dem unzusammenhängende Bots in Silos arbeiten. Um diesem entgegenzuwirken, entwickelt IBM® watsonx Orchestrate weiter, das Agenten über Lieferanten und Workflows hinweg koordiniert. „Leistungsfähige Agenten zu entwickeln ist erst der Anfang“, sagte Gunnar. „Die wahre Magie passiert, wenn sie sich verbinden.“
IBM hat in ihren eigenen HR-Prozessen über eine Million Aufgaben automatisiert und kann mittlerweile 95 % der Serviceanfragen von Mitarbeitern ohne Eskalation lösen. Das Ergebnis, sagte Neil Dhar, Global Managing Partner bei IBM Consulting, ist eine HR-Funktion, die mit dem Unternehmen skalieren kann.
Um sich auf solche Veränderungen vorzubereiten, braucht man mehr als nur Werkzeuge. Die Personalstrategie ist beispielsweise nach wie vor von entscheidender Bedeutung. Laura-Elizabeth Ware, SVP of North America HCM Cloud Operations at Oracle, betonte, dass Unternehmen eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Fähigkeiten vornehmen müssen, bevor Agenten in HR-Systeme eingeführt werden. Eine kürzlich durchgeführte Studie des IBM Institute for Business Value (IBV) unterstützt dies und zeigt, dass ein Drittel der CEOs plant, Mitarbeiter neu zu schulen, und die Hälfte für Positionen einstellt, die vor einem Jahr noch nicht existiert haben.
Es wurden Open-Source-Strategien gezeigt, als Meta die rasche Akzeptanz seiner Llama-Modellreihe hervorhob, die inzwischen mehr als 1,2 Milliarden Downloads verzeichnet hat. Das Unternehmen führte den Llama Stack ein, ein neues modulares Framework, das es Entwicklern ermöglicht, Agenten, Bewertungstools und Komponenten nach dem Training zu kombinieren. „Die Schönheit von Open ist, dass die Community zu einem Multiplikator wird“, sagte Ash Jhaveri, Vice President of KI Partnerships bei Meta, während der Veranstaltung. Dieser Ansatz spiegelt einen branchenweiten Wandel hin zu flexiblen, zusammensetzbaren KI-Architekturen wider, die sich schnell an die sich wandelnden Bedürfnisse von Unternehmen anpassen können.
Um eine kontrollierte Skalierung von Open-Source-Modellen zu ermöglichen, hat IBM watsonx in den Llama Stack integriert. Dennoch sind nicht alle Branchen in der Lage, einen vollständig offenen Ansatz zu verfolgen. Richard Vitek von Lockheed Martin wies auf Sektoren wie die Verteidigung und das Gesundheitswesen hin und betonte die Notwendigkeit einer strengeren Kontrolle und Compliance.
Diese Nachfrage prägt die Strategie von IBM, sagte Dinesh Nirmal, SVP für Softwareprodukte bei IBM. Die watsonx.data®-Plattform verwaltet proprietäre Daten, bevor sie in die Modell-Pipelines gelangen. „Die Plattform kann nun in weniger als fünf Minuten KI-fähige Daten für Unternehmen aufbereiten“, fügte Nirmal hinzu.
Der HP-Formel-1-Wagen der Scuderia Ferrari hatte während Krishnas Keynote einen zweiten Auftritt, dieses Mal nicht hinter Glas, sondern auf der Bühne als Symbol für Hochgeschwindigkeitsdaten mit hohem Einsatz. Er nutzte die sensorgestützte Telemetrie des Autos, um Parallelen zu anderen Branchen zu ziehen, in denen Unternehmen riesige Datenmengen in Echtzeit verwalten.
Kate Johnson, CEO und Präsidentin von Lumen Technologies, sagte, ihr Unternehmen nutze IBM-Tools, um KI näher an die Edge zu bringen. „Jede Millisekunde zählt“, sagte sie. „Nicht ganz wie ein Ferrari, aber das gleiche Konzept.“
BNP Paribas schlägt einen ähnlichen Weg ein. Die Bank arbeitet seit sieben Jahren mit IBM und Red Hat zusammen. Das Unternehmen entwickelt derzeit eine „KI-Fabrik“, die die Infrastruktur vereinheitlichen und die KI-Bereitstellung in einem regulierten Umfeld unterstützen soll. Jean-Michel Garcia, der CTO der Bank, betonte die Notwendigkeit von Hybridisierung, Containerisierung und konsistenter Datenverwaltung. „Das ist KI mit Sicherheitsgurten“, sagte Hillery Hunter, CTO für Infrastruktur bei IBM.
Die Konferenzthemen deuteten auf einen umfassenderen Wandel hin. Modulare Werkzeuge, agentenbasierte Systeme, Hybrid Cloud-Architekturen und verwaltete Datenpipelines sind keine neuen Konzepte mehr. Sie sind zunehmend die Art und Weise, wie Geschäfte gemacht werden.
„Dies ist kein Experiment“, sagte Krishna. „Das passiert jetzt.“
