Lernen Sie Ihren neuen KI-Begleiter am Arbeitsplatz kennen

Humatron AI ist ein weiteres neues Unternehmen, bei dem die KI-Belegschaft im Mittelpunkt steht. „Unsere Idee ist ziemlich einfach“, sagt Humatron-Gründer Nikita Ivanov in einem Interview mit IBM Think. „Auf unserer Plattform können Sie Mitarbeiter erstellen – für sich selbst, für Ihr Unternehmen oder für die Öffentlichkeit.“ Sie können im Grunde einen Arbeiter bauen... und jeder andere kann ihn einstellen.“

Die Idee besteht darin, den Einstellungsprozess eines spezialisierten Agenten dem ähnlich zu machen, den Unternehmen bereits kennen – vom Vorstellungsgespräch über die Einarbeitung bis hin zur Bezahlung. Und dieser digitale Mitarbeiter wird mehr sein als nur ein Bot. „Man sollte im Arbeitsalltag keinen großen Unterschied zwischen der Arbeit einer KI und der eines menschlichen Kollegen feststellen“, sagt Ivanov. „Sie sind in Slack, sie schreiben E-Mails, sie sind auf Zoom – sie sind überall.“

Für Unternehmen eröffnen KI-Agenten bereits neue Möglichkeiten, sagt Karen Butner, Global Research Leader beim IBM Institute for Business Value (IBV), einschließlich durch die Beschleunigung der Automatisierung. In einer von IBV für einen neuen Bericht durchgeführten Umfrage gaben 60 % der Führungskräfte an, dass ihre Mitarbeiter bis Ende des Jahres mit KI-Assistenten interagieren würden. Laut einer Umfrage unter Führungskräften wird auch die agentenbasierte Entscheidungsfindung zunehmen. 70 % der Befragten gaben an, dass sie glauben, dass KI-Agenten es Geschäftsleuten ermöglichen werden, bis Ende 2026 tiefer in die Analysen einzutauchen, um Echtzeitanalysen und -optimierungen zu unterstützen.

„Denken Sie an einen 24/7-Betrieb in einem Unternehmen, egal wo es sich befindet, rund um den Globus, alle verschiedenen Zeitzonen, übersetzt in alle verschiedenen Sprachen, und das alles ist normal – und die Leute müssen keine Anpassungen vornehmen und sagen: ‚Oh, dieses Produkt geht nach Brasilien.‘“ „Wir müssen die entsprechenden sprachlichen Anpassungen und Beschriftungen vornehmen“, sagt Butner in einem Interview mit IBM Think. „Die Agenten sind in der Lage, dies zu machen – und noch vieles mehr.“

In einem kürzlich erschienenen Blogbeitrag sagte der CEO von OpenAI, Sam Altman, den Aufstieg von Agenten-Mitarbeitern als eine der Möglichkeiten voraus, wie sich AGI manifestieren wird. „Wir beginnen jetzt mit der Einführung von KI-Agenten, die sich irgendwann wie virtuelle Mitarbeiter anfühlen werden“, schrieb er.