Lernen Sie Ihren neuen KI-Begleiter am Arbeitsplatz kennen

Wird 2025 das Jahr sein, in dem KI Menschen bei der Arbeit unterstützt? Wenn wir Jensen Huang, den CEO von NVIDIA, glauben sollen, lautet die Antwort ja. Während seiner jüngsten zweistündigen Keynote bei GTC stellte er eine Vision einer Welt dar, in der Agenten überall sind.
„So wird die Unternehmensführung in der Zukunft funktionieren“, sagte er. „Wir werden KI-Agenten haben, [die] Teil unserer digitalen Belegschaft sind.“ Am Ende dieses Jahrzehnts, fügte er hinzu, könnte es auf der Welt möglicherweise zu einem Mangel an menschlichen Arbeitern kommen. „Wir müssen den Robotern wahrscheinlich 50.000 US-Dollar pro Jahr zahlen, damit sie arbeiten können. Das wird also eine sehr, sehr große Branche sein.“
Während Unternehmen wie Figure aus San Jose, Amazon und Tesla daran arbeiten, Haushaltsroboter Realität werden zu lassen, tauchen auch immer mehr Startups auf, die KI-Agenten für Unternehmen entwickeln. Roam baut virtuelle Hauptquartiere für Mitarbeiter - sowohl für Menschen als auch für Agenten - und verspricht, „Menschen, Büros und KI-Agenten miteinander zu verbinden, damit sie Seite an Seite arbeiten und ein geschäftiges virtuelles Hauptquartier schaffen“.
Artisan, ein weiteres Startup, entwickelt virtuelle KI-Mitarbeiter für ausgehende Prozesse. In San Francisco sind Anzeigen des Unternehmens an Bushaltestellen und Gebäuden aufgetaucht und haben in den letzten Monaten ebenfalls Aufmerksamkeit erregt – und für Kontroversen gesorgt. „Hört auf, Menschen einzustellen“, lautet der Slogan. Artisan hat vor kurzem eine Serie A-Finanzierung in Höhe von 25 Millionen USD erhalten.
Humatron AI ist ein weiteres neues Unternehmen, bei dem die KI-Belegschaft im Mittelpunkt steht. „Unsere Idee ist ziemlich einfach“, sagt Humatron-Gründer Nikita Ivanov in einem Interview mit IBM Think. „Auf unserer Plattform können Sie Mitarbeiter erstellen – für sich selbst, für Ihr Unternehmen oder für die Öffentlichkeit.“ Sie können im Grunde einen Arbeiter bauen... und jeder andere kann ihn einstellen.“
Die Idee besteht darin, den Einstellungsprozess eines spezialisierten Agenten dem ähnlich zu machen, den Unternehmen bereits kennen – vom Vorstellungsgespräch über die Einarbeitung bis hin zur Bezahlung. Und dieser digitale Mitarbeiter wird mehr sein als nur ein Bot. „Man sollte im Arbeitsalltag keinen großen Unterschied zwischen der Arbeit einer KI und der eines menschlichen Kollegen feststellen“, sagt Ivanov. „Sie sind in Slack, sie schreiben E-Mails, sie sind auf Zoom – sie sind überall.“
Für Unternehmen eröffnen KI-Agenten bereits neue Möglichkeiten, sagt Karen Butner, Global Research Leader beim IBM Institute for Business Value (IBV), einschließlich durch die Beschleunigung der Automatisierung. In einer von IBV für einen neuen Bericht durchgeführten Umfrage gaben 60 % der Führungskräfte an, dass ihre Mitarbeiter bis Ende des Jahres mit KI-Assistenten interagieren würden. Laut einer Umfrage unter Führungskräften wird auch die agentenbasierte Entscheidungsfindung zunehmen. 70 % der Befragten gaben an, dass sie glauben, dass KI-Agenten es Geschäftsleuten ermöglichen werden, bis Ende 2026 tiefer in die Analysen einzutauchen, um Echtzeitanalysen und -optimierungen zu unterstützen.
„Denken Sie an einen 24/7-Betrieb in einem Unternehmen, egal wo es sich befindet, rund um den Globus, alle verschiedenen Zeitzonen, übersetzt in alle verschiedenen Sprachen, und das alles ist normal – und die Leute müssen keine Anpassungen vornehmen und sagen: ‚Oh, dieses Produkt geht nach Brasilien.‘“ „Wir müssen die entsprechenden sprachlichen Anpassungen und Beschriftungen vornehmen“, sagt Butner in einem Interview mit IBM Think. „Die Agenten sind in der Lage, dies zu machen – und noch vieles mehr.“
In einem kürzlich erschienenen Blogbeitrag sagte der CEO von OpenAI, Sam Altman, den Aufstieg von Agenten-Mitarbeitern als eine der Möglichkeiten voraus, wie sich AGI manifestieren wird. „Wir beginnen jetzt mit der Einführung von KI-Agenten, die sich irgendwann wie virtuelle Mitarbeiter anfühlen werden“, schrieb er.
IBM Distinguished Engineer Michael (Max) Maximilien kann sich auch eine Zukunft vorstellen, in der Agenten Teil eines Entwicklerteams sind. „Anstatt ein Team zu haben, in dem beispielsweise eine Person die Anforderungen aufnimmt, eine Person die Benutzeroberfläche gestaltet, eine Person einen Teil der Entwicklung übernimmt, eine Person einen Teil der Tests durchführt und eine Person für DevOps zur Bereitstellung zuständig ist, kann ich mir vorstellen, dass DevOps und die Tests größtenteils von der KI übernommen werden“, sagte er in einem Interview.
Werden KI-Agenten menschliche Arbeitskräfte ersetzen? Ivanov von Humatron KI prognostiziert, dass Menschen weiterhin den größten Teil der Belegschaft ausmachen werden, obwohl Unternehmen KI-Agenten für Einstiegspositionen einsetzen könnten. „Es ist ein interessantes und nicht ganz so einfaches Dilemma“, sagt er und bezieht sich dabei auf die Sorge, dass KI den Menschen die Jobs wegnehmen könnte. „Was machen Sie? Die einzige Lösung besteht darin, die Lehrpläne grundlegend zu ändern – die Art und Weise, wie wir uns auf diese Berufe vorbereiten und dafür lernen.“
In einem kürzlich erschienenen Blogbeitrag behauptet Ann Funai, CIO und VP für Business Platform Transformation bei IBM, dass KI-Agenten den Menschen ergänzen und nicht ersetzen sollen. „[Es] geht nicht um Menschen gegen Maschinen“, schrieb sie. „Es geht darum, dass Menschen und Maschinen zusammenarbeiten, um bessere Ergebnisse zu erzielen.“ Die Technologie muss jedoch weiterhin richtig eingesetzt werden, um ihr Potenzial wirklich auszuschöpfen, fügte Funai hinzu.
Wenn es um die Zukunft der Arbeit geht, sagt Maximilien, dass es immer noch schwer vorherzusagen sei, was als Nächstes kommt, weil sich die Funktionen so schnell weiterentwickeln. „Wenn man sich GPT-4 oder DeepSeek ansieht und es mit dem vergleicht, was wir letztes Jahr um diese Zeit gesehen haben – das sind gewaltige Fortschritte. Was wird nächstes Jahr passieren?“
„Ich denke, KI ist eine dieser einzigartigen Technologien, die das Potenzial hat, jeden Bereich [der Arbeit] zu beeinflussen“, sagt Maximilien. „Lange Zeit waren wir immer stolz darauf, besser als Maschinen zu sein.“ Doch das Geniale an vielen dieser KI-Modelle ist, dass sie, wenn man sie richtig trainiert, Antworten auf Dinge finden können, die man nie erwarten würde, weil sie Sprache verstehen.“
