Die Idee der künstlichen allgemeinen Intelligenz (AGI) – Maschinen, die denken, lernen und denken können, ebenso wie Menschen – hat Wissenschaftler, Unternehmer und Science-Fiction-Autoren gleichermaßen begeistert. Branchenführer wie Sam Altman von OpenAI und Demis Hassabis von Google DeepMind gehen davon aus, dass AGI in greifbarer Nähe sein könnte, ermöglicht durch die unaufhaltsame Skalierung neuronaler Netze. Die Überlegung lautet: Je größer das Modell, desto intelligenter die KI.
Doch eine neue Umfrage unter KI-Experten zeigt eine wachsende Skepsis gegenüber dieser Idee. Die heutigen KI-Modelle können zwar flüssigen Text generieren, Bilder erkennen und sogar komplexe Problemlösungsaufgaben durchführen, aber sie bleiben in wichtigen Punkten hinter der menschlichen Intelligenz zurück. Die meisten befragten KI-Forscher glauben, dass Deep Learning allein nicht ausreicht, um AGI zu erreichen. Stattdessen argumentieren sie, dass KI strukturiertes Denken und ein tieferes Verständnis von Ursache und Wirkung integrieren müsse.
IBM Fellow Francesca Rossi, ehemalige Präsidentin der Association of the Advancement for Artificial Intelligence, die die Umfrage veröffentlicht hat, gehört zu den Experten, die sich fragen, ob größere Modelle jemals ausreichen werden. „Wir haben enorme Fortschritte erzielt, aber die KI hat immer noch Schwierigkeiten mit grundlegenden Denkaufgaben“, sagt Rossi gegenüber IBM Denken. „Um auch nur annähernd an AGI heranzukommen, müssen Modelle wirklich verstehen, nicht nur vorhersagen.“
Seit Jahren folgt die KI-Forschung weitgehend einer einzigen Formel: mehr Daten, größere Modelle, bessere Ergebnisse. Dieser Ansatz hat bedeutende Durchbrüche in der generativen KI hervorgebracht, wobei Modelle wie ChatGPT, Gemini und Claude neue Meilensteine in der Gesprächsfähigkeit erreicht haben.
Rossi ist jedoch der Ansicht, dass die bloße Vergrößerung neuronaler Netze die grundlegendsten Einschränkungen von AI nicht beheben wird: Die heutigen LLMs haben immer noch mit logischem Denken, Konsistenz und Anpassungsfähigkeit zu kämpfen. Sie verfassen flüssige Texte, widersprechen sich aber manchmal selbst, machen sachliche Fehler oder schaffen es nicht, Wissen auf andere Bereiche zu verallgemeinern. Und die Schwächen werden besonders deutlich in Bereichen wie Mathematik oder anderen Bereichen, in denen Zuverlässigkeit und Korrektheit entscheidend sind.
„Einige KI-Modelle können mittlerweile komplexe Probleme auf Goldmedaillen-Niveau bei der Mathematik-Olympiade lösen“, so Rossi. „Aber gleichzeitig scheitern sie immer noch an einfachen Rechenaufgaben, die jeder Grundschüler bewältigen könnte. Diese Inkonsistenz ist eine klare Einschränkung der aktuellen Deep-Learning-Ansätze.“
Das Kernproblem ist laut Rossi, dass neuronale Netze zwar statistische Muster erkennen können, aber Konzepte nicht von Natur aus verstehen. Sie können Antworten erzeugen, die richtig klingen, ohne die Bedeutung dahinter wirklich zu erfassen. Und ohne eine explizite Struktur für Logik und Argumentation bleibt KI anfällig für Halluzinationen und unzuverlässige Entscheidungsfindung.
Rossi und einige andere Forscher glauben, dass, sollte AGI jemals erreicht werden, dies nicht allein durch Deep Learning geschehen wird. Stattdessen wird es durch die Kombination von neuronalen Netzen mit strukturiertem Reasoning geschehen, wodurch die Fähigkeit zum Denken, Anpassen und Anwenden von Wissen in verschiedenen Szenarien verbessert wird.
„Menschen verlassen sich nicht nur auf ihren Instinkt, wir denken auch bewusst“, sagt Rossi. „Wir reflektieren, wenden strukturierte Regeln an und denken komplexe Probleme durch. KI könnte von einem ähnlichen Gleichgewicht profitieren.“
IBM hat diese Idee im Rahmen seines KI-Forschungsprojekts „Thinking Fast and Slow“ erforscht, das von den Arbeiten des Nobelpreisträgers Daniel Kahneman zur menschlichen Kognition inspiriert wurde. Das Projekt konzentriert sich darauf, schnelle, intuitive Entscheidungsfindung mit langsamerem, überlegtem Reasoning zu verbinden.
„In unserem Projekt erkunden wir, wie KI schnelle Mustererkennung mit explizitem, regelbasiertem Denken kombinieren kann“, erklärt Rossi. „Zum Beispiel könnte ein Sprachmodell eine Antwort generieren, aber eine symbolische KI-Komponente könnte überprüfen, ob die Antwort logisch sinnvoll ist.“
Dieser hybride Ansatz könnte helfen, eine der größten Herausforderungen der KI zu lösen: ihre Tendenz, selbstbewusste, aber falsche Antworten zu generieren. Durch die Einführung strukturierter Argumentation trägt IBM dazu bei, KI-Systeme zuverlässiger, interpretierbarer und anpassungsfähiger für komplexe, reale Aufgaben zu machen.
Wenn AGI nicht einfach nur eine Frage der Vergrößerung neuronaler Netze ist, was wird dann nötig sein? Rossi glaubt, dass KI ein umfassenderes, strukturierteres Verständnis der Welt entwickeln muss, anstatt sich ausschließlich auf statistische Korrelationen zu verlassen.
Aktuell zeichnen sich KI-Modelle durch ihre Fähigkeit aus, menschenähnliche Texte zu erzeugen. Aber sie verstehen die Welt nicht wirklich in ihrer Tiefe. Ihnen fehlt ein konzeptionelles Modell der Realität, sodass sie oft Schwierigkeiten haben, Argumente auf unbekannte Probleme anzuwenden.
„Wir müssen über die reine Skalierung von Modellen hinausdenken und uns darauf konzentrieren, wie Intelligenz funktioniert“, sagt Rossi. „Das bedeutet, verschiedene Ansätze zu integrieren, nicht nur Modelle zu vergrößern.“
Einige Forscher argumentieren, dass KI aus mehreren Datentypen lernen muss, nicht nur aus Text. KI könnte ein breiteres Verständnis von Ursache und Wirkung aufbauen, indem sie visuelle, auditive und reale Interaktionen einbezieht. Andere schlagen vor, dass KI explizite Reasoning Tools benötigen wird, die es ihr ermöglichen, Logik anzuwenden, anstatt nur wahrscheinliche Antworten vorherzusagen.
Eine der größten Debatten im Bereich der KI dreht sich nicht nur darum, wie man AGI erreichen kann – sondern darum, ob AGI überhaupt ein sinnvolles Konzept ist. Einige glauben, dass sich AGI allmählich entwickeln wird, da KI-Systeme in verschiedenen Bereichen immer leistungsfähiger werden. Andere argumentieren, dass echte AGI – KI, die vollständig wie ein Mensch denken, denken und handeln kann – noch in weiter Ferne liegt.
Rossi ist mit dem Begriff selbst vorsichtig. „Verschiedene Menschen meinen unterschiedliche Dinge, wenn sie von AGI sprechen“, sagte sie. „Wenn AGI das Ersetzen impliziert, sind wir der Ansicht, dass KI die menschliche Intelligenz ergänzen und nicht ersetzen sollte.“
Erfahren Sie mehr über grundlegende Konzepte und bauen Sie Ihre Fähigkeiten mit praktischen Übungen, Kursen, angeleiteten Projekten, Tests und mehr aus.
Erfahren Sie, wie Sie generative KI und maschinelles Lernen sicher in Ihr Unternehmen integrieren können.
Möchten Sie eine bessere Rendite für Ihre KI-Investitionen erzielen? Erfahren Sie, wie die Skalierung generativer KI in Schlüsselbereichen Veränderungen vorantreibt, indem Sie Ihre besten Köpfe dabei unterstützen, innovative neue Lösungen zu entwickeln und bereitzustellen.
Erfahren Sie, wie Sie das für Ihren Anwendungsfall am besten geeignete KI Foundation Model auswählen.
IBM® Granite ist unsere Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Modelle, die auf Unternehmen zugeschnitten und für die Skalierung Ihrer KI-Anwendungen optimiert sind. Entdecken Sie die Optionen zu Sprache, Code, Zeitreihen und Guardrails.
Erfahren Sie mehr über die drei entscheidenden Elemente einer starken KI-Strategie: die Schaffung eines Wettbewerbsvorteils, die Skalierung von KI im gesamten Unternehmen und die Förderung vertrauenswürdiger KI.
Trainieren, validieren, optimieren und implementieren Sie generative KI, Foundation Models und maschinelle Lernfunktionen mit IBM watsonx.ai, einem Studio der nächsten Generation für AI Builder in Unternehmen. Erstellen Sie KI-Anwendungen mit einem Bruchteil der Zeit und Daten.
Setzen Sie KI in Ihrem Unternehmen ein – mit branchenführendem Fachwissen im Bereich KI und dem Lösungsportfolio von IBM an Ihrer Seite.
Erfinden Sie kritische Workflows und Abläufe neu, indem Sie KI einsetzen, um Erfahrungen, Entscheidungsfindung in Echtzeit und den geschäftlichen Nutzen zu maximieren.
Profitieren Sie von einem einheitlichen Zugriff auf Funktionen, die den gesamten Lebenszyklus der KI-Entwicklung abdecken. Erstellen Sie leistungsstarke KI-Lösungen mit benutzerfreundlichen Oberflächen, Workflows und Zugriff auf branchenübliche APIs und SDKs.