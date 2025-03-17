Die Idee der künstlichen allgemeinen Intelligenz (AGI) – Maschinen, die denken, lernen und denken können, ebenso wie Menschen – hat Wissenschaftler, Unternehmer und Science-Fiction-Autoren gleichermaßen begeistert. Branchenführer wie Sam Altman von OpenAI und Demis Hassabis von Google DeepMind gehen davon aus, dass AGI in greifbarer Nähe sein könnte, ermöglicht durch die unaufhaltsame Skalierung neuronaler Netze. Die Überlegung lautet: Je größer das Modell, desto intelligenter die KI.

Doch eine neue Umfrage unter KI-Experten zeigt eine wachsende Skepsis gegenüber dieser Idee. Die heutigen KI-Modelle können zwar flüssigen Text generieren, Bilder erkennen und sogar komplexe Problemlösungsaufgaben durchführen, aber sie bleiben in wichtigen Punkten hinter der menschlichen Intelligenz zurück. Die meisten befragten KI-Forscher glauben, dass Deep Learning allein nicht ausreicht, um AGI zu erreichen. Stattdessen argumentieren sie, dass KI strukturiertes Denken und ein tieferes Verständnis von Ursache und Wirkung integrieren müsse.

IBM Fellow Francesca Rossi, ehemalige Präsidentin der Association of the Advancement for Artificial Intelligence, die die Umfrage veröffentlicht hat, gehört zu den Experten, die sich fragen, ob größere Modelle jemals ausreichen werden. „Wir haben enorme Fortschritte erzielt, aber die KI hat immer noch Schwierigkeiten mit grundlegenden Denkaufgaben“, sagt Rossi gegenüber IBM Denken. „Um auch nur annähernd an AGI heranzukommen, müssen Modelle wirklich verstehen, nicht nur vorhersagen.“