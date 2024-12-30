Die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele wird von Jahr zu Jahr wichtiger im gemeinsamen Bemühen, die Risiken des Klimawandels zu mindern. Das Jahr 2024 bildete da keine Ausnahme; obwohl es von verheerenden und zerstörerischen Extremwetterereignissen geprägt war, wurden auch mehrere Meilensteine für die globalen Nachhaltigkeitsbemühungen erreicht.

Indikatoren wie ein drastischer Rückgang der Abholzung im Amazonas-Regenwald, die vollständige Ausstieg aus der Kohlekraft im Vereinigten Königreich und Rekordinvestitionen in saubere Energietechnologien deuten darauf hin, dass echte und kontinuierliche Anstrengungen zur Schaffung einer saubereren und nachhaltigeren Zukunft unternommen werden. In Verbindung mit der rasanten Entwicklung und Implementierung künstlicher Intelligenz und ihrem Potenzial, zur Optimierung des Energieverbrauchs und zu Durchbrüchen im Bereich sauberer Technologien beizutragen, gibt es Grund zum Optimismus für die Zukunft.

Und 2025 dürfte ein entscheidendes Jahr für Umweltinnovationen sein. Das Jahr markiert die Mitte des Jahrzehnts und bietet Branchen und Experten die Gelegenheit, die Fortschritte bei der Erreichung der Ziele für 2030 zu überprüfen, wie beispielsweise die Zusage des Weißen Hauses, die Treibhausgasemissionen gegenüber 2005 um mindestens 50 % zu reduzieren. Sie dient auch als wichtiger Guthinblick für Ziele weiter am Horizont, wie zum Beispiel den Benchmark der Vereinten Nationen , weltweit bis 2050 eine Netto-Null-Energieproduktion zu erreichen.

Wir haben Führungskräfte, Experten, Befürworter und Lehrkräfte aus der Branche gefragt, welche Nachhaltigkeitstrends sie im Jahr 2025 beobachten werden. Ihre Prognosen zeichnen das Bild eines Jahres, in dem Technologie Unternehmen nicht nur dabei hilft, Fortschritte bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu erzielen, sondern auch die Herangehensweise an diese Ziele grundlegend verändert – vorausgesetzt, sie machen Nachhaltigkeit zu einer Priorität.