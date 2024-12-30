Die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele wird von Jahr zu Jahr wichtiger im gemeinsamen Bemühen, die Risiken des Klimawandels zu mindern. Das Jahr 2024 bildete da keine Ausnahme; obwohl es von verheerenden und zerstörerischen Extremwetterereignissen geprägt war, wurden auch mehrere Meilensteine für die globalen Nachhaltigkeitsbemühungen erreicht.
Indikatoren wie ein drastischer Rückgang der Abholzung im Amazonas-Regenwald, die vollständige Ausstieg aus der Kohlekraft im Vereinigten Königreich und Rekordinvestitionen in saubere Energietechnologien deuten darauf hin, dass echte und kontinuierliche Anstrengungen zur Schaffung einer saubereren und nachhaltigeren Zukunft unternommen werden.Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version) In Verbindung mit der rasanten Entwicklung und Implementierung künstlicher Intelligenz und ihrem Potenzial, zur Optimierung des Energieverbrauchs und zu Durchbrüchen im Bereich sauberer Technologien beizutragen, gibt es Grund zum Optimismus für die Zukunft.
Und 2025 dürfte ein entscheidendes Jahr für Umweltinnovationen sein. Das Jahr markiert die Mitte des Jahrzehnts und bietet Branchen und Experten die Gelegenheit, die Fortschritte bei der Erreichung der Ziele für 2030 zu überprüfen, wie beispielsweise die Zusage des Weißen Hauses, die Treibhausgasemissionen gegenüber 2005 um mindestens 50 % zu reduzieren. Sie dient auch als wichtiger Guthinblick für Ziele weiter am Horizont, wie zum Beispiel den Benchmark der Vereinten Nationen , weltweit bis 2050 eine Netto-Null-Energieproduktion zu erreichen.
Wir haben Führungskräfte, Experten, Befürworter und Lehrkräfte aus der Branche gefragt, welche Nachhaltigkeitstrends sie im Jahr 2025 beobachten werden. Ihre Prognosen zeichnen das Bild eines Jahres, in dem Technologie Unternehmen nicht nur dabei hilft, Fortschritte bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu erzielen, sondern auch die Herangehensweise an diese Ziele grundlegend verändert – vorausgesetzt, sie machen Nachhaltigkeit zu einer Priorität.
„Unternehmen werden KI- und Automatisierungstechnologien miteinander verknüpfen, um die Nachhaltigkeitsziele für 2030 voranzutreiben. Die Unternehmen haben ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele für 2030, verfügen aber auch über eine komplexere Infrastruktur und mehr Datenquellen als zum Zeitpunkt der ersten Ankündigung dieser Ziele vor einigen Jahren.
Im Jahr 2025 sollten Unternehmen mit Nachhaltigkeitsambitionen und -zielen KI-gestützte Automatisierungsfunktionen implementieren, darunter Observability, Ressourcenmanagement und die Verwaltung des Anwendungslebenszyklus. Diese Funktionen können dazu beitragen, die Belastung des Rechenzentrums zu reduzieren, unter anderem durch die Steuerung des Energieverbrauchs und die Verbesserung der Anlagenleistung und des Lebenszyklus, was letztendlich dazu beitragen kann, die Nachhaltigkeitsziele insgesamt voranzubringen.“
„Der Sektor für saubere Energien wird weiterhin wachsen, angetrieben von Schlüsselfaktoren wie dem [Inflation Reduction Act] und der rasanten Expansion von Solarenergie, Batteriespeichern und Elektrofahrzeugen. Der Fokus des IRA auf den Klimawandel beschleunigt Investitionen und stärkt die inländischen Lieferketten, wodurch eine solide Grundlage für Fachkräfte geschaffen wird, um sinnvolle Beiträge zu leisten. Die Energiespeicherung wird eine entscheidende Rolle bei der Speicherung überschüssiger erneuerbarer Energien spielen und eine nachhaltige Lösung für die zukünftige Elektrifizierung bieten.
„Um dem steigenden Energiebedarf gerecht zu werden, muss die Branche der Personalentwicklung Priorität einräumen. Investitionen in die Ausbildung von Fachkräften und die Gewinnung neuer qualifizierter Talente sind unerlässlich, um auf dem Energiemarkt relevant zu bleiben.“
Ich beobachte die Entwicklungen im Bereich digitale Zwillinge zur Unterstützung einer nachhaltigen und widerstandsfähigen Fertigung, Materialinnovationen für Elektrofahrzeugbatterien, die die Reichweite und Lebensdauer verbessern, elektrifizierte automatisierte Fahrzeuge und eine expandierende Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. In diesen Bereichen wurden große Investitionen getätigt, und wir werden wahrscheinlich spannende neue Einführungen dieser Innovationen erleben.“
„Es ist zu erwarten, dass viel mehr KI-Modelle auf der Grundlage von Geodaten trainiert werden. Extreme Wetterereignisse und klimabedingte Krisen werden auch 2025 anhalten und zu kostspieligen Störungen führen. Als Ergebnis ist davon auszugehen, dass immer mehr Regierungs-, Dienstprogramm- und Privatunternehmen Geodaten und KI-Modelle mit der Hoffnung verbinden, Klimastörungen vorherzusagen – und abzumildern.“
„Wir sehen das Jahr 2025 als entscheidendes Jahr für den Fortschritt im expandierenden Bereich des Textil-zu-Textil-Recyclings. Im Jahr 2024 konnten wir zahlreiche Verpflichtungen von Textilrecyclern und Marken beobachten, und wir verfolgen die zukünftigen Entwicklungen, insbesondere in Nordamerika, mit großem Interesse. Darüber hinaus erkennen wir das Potenzial von KI im kommenden Jahr, insbesondere bei der Verbesserung der Nachverfolgung von Nachhaltigkeitsmetriken und der Steigerung der Effizienz innerhalb des Kreislaufwirtschaftsökosystems. Mit der Weiterentwicklung dieser Technologien erwarten wir Chancen auf Arbeitsplätze in der Fertigung und auf spezialisierte Technologiekarrieren im Textilbereich.“
„Ohne übertrieben dramatisch klingen zu wollen, könnte 2025 durchaus das Jahr sein, in dem die USA in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit insgesamt eine echte Wende schaffen.
Amerikaner interessieren sich im Allgemeinen nicht für linke oder rechte politische Tendenzen, wenn es um das Sparen und Verdienen von Geld geht. Sie wollen einfach nur Grün sehen! Und alternative Energieoptionen wie Solarenergie sind zunehmend günstiger als herkömmliche fossile Brennstoffe. Die Installation von Solaranlagen auf Wohnhausdächern beispielsweise ist ein Anliegen, das parteiübergreifend Anklang findet, wie hier in meinem Heimatstaat Florida deutlich wird.“
„Auf lokaler Ebene glaube ich, dass Verbraucher, wenn sie die Wahl haben, fortfahren, gesunde, ungiftige und plastikfreie Materialien und Produkte zu Hause und in den Marken und Unternehmen, die sie unterstützen, wählen werden. Die Kompostierung in Gemeinden und Kommunen wird in den USA weiter an Bedeutung gewinnen.
Auf nationaler Ebene werden Stadien und große Veranstaltungsorte weiterhin Maßnahmen ergreifen, um ihre Abfallströme zu vereinfachen und dem Ziel von abfallfreien Veranstaltungen näherzukommen. Neuere, biobasierte Materialien wie PHA und Harze aus Algen und landwirtschaftlichen Nebenprodukten werden weiterhin den Markt für kompostierbares Geschirr und Verpackungen revolutionieren, da Verbraucher und Unternehmen nach Lösungen für die giftigen Altlasten von erdölbasierten Kunststoffen suchen.
Da die Einführung von Kompostierung und das Bewusstsein für Lebensmittelverschwendung Hand in Hand gehen, werden Strategien zur Bekämpfung von Lebensmittelverschwendung als kostensparende Maßnahme und das Beharren auf einem besseren Zugang zu gesünderen Vollwertprodukten weiter an Bedeutung gewinnen.“
„Durch die Verwendung von kommerziellem Kompost, der Lebensmittel, Rasenabfälle und kompostierbare Verpackungen wieder in Erde umwandelt, werden große Fortschritte bei der Reduzierung der Abfallmenge erzielt, die auf unseren Deponien landet. Weitere innovative Lösungsansätze umfassen die Förderung der Wiederverwertung von Bauabfällen wie Dachschindeln, Gipskartonplatten, Holz und Beton, wodurch eine dringend benötigte Kreislaufwirtschaft geschaffen wird. Energiegewinnung aus Abfall (Waste-to-Energy, WtE) ist ebenfalls auf dem Vormarsch als Mittel zur vollständigen Auflösung von Kunststoff, sodass dieser nicht zu Mikroplastik werden kann, das heute im menschlichen Körper zu finden ist.
