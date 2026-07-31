Während Konsumgüterunternehmen darum wetteifern, KI in die Nachfrageprognose, Preisgestaltung, das Marketing, den Kundenservice und die Produktinnovation zu integrieren, stellen viele fest, dass es nicht darum geht, ob sie problemlos ein weiteres Pilotprojekt starten können. Vielmehr geht es darum, ob sie die Kontrolle behalten können, sobald KI unternehmensweit Entscheidungen trifft, Empfehlungen ausspricht oder Prozesse automatisiert. Hier kommt verantwortungsvolle KI ins Spiel.

Immer mehr Belege deuten darauf hin, dass es gerade die Governance ist, die den skalierbaren Einsatz von KI ermöglicht. Laut einer neuen Studie des IBM Institute for Business Value (IBV) stellen Unternehmen, die Kontrollmechanismen in ihre KI-Architekturen integrieren, 16-mal mehr KI-Agenten bereit, geben viermal weniger aus und erzielen um 18 % höhere operative Margen als vergleichbare Unternehmen, die dies nicht tun. Diese Erkenntnis definiert verantwortungsvolle KI neu: Sie wird nicht mehr nur als defensive Funktion zum Risikomanagement betrachtet, sondern als zentraler Hebel für die Leistungssteigerung. Und Governance wird nur noch an Bedeutung gewinnen, da beispielsweise Gartner prognostiziert, dass bis 2027 KI-Governance und Fähigkeiten im Bereich verantwortungsvoller KI Bestandteil von 75 % aller KI-Plattformen sein werden, wodurch sie zum wichtigsten Wettbewerbsfaktor werden.