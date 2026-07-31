Von der Preisgestaltung bis hin zur Personalisierung rückt die KI immer näher an den Verbraucher heran und zeigt dabei, ob Unternehmen in der Lage sind, ihr Wachstum mit Transparenz, Vertrauen und Kontrolle zu gestalten.
Während Konsumgüterunternehmen darum wetteifern, KI in die Nachfrageprognose, Preisgestaltung, das Marketing, den Kundenservice und die Produktinnovation zu integrieren, stellen viele fest, dass es nicht darum geht, ob sie problemlos ein weiteres Pilotprojekt starten können. Vielmehr geht es darum, ob sie die Kontrolle behalten können, sobald KI unternehmensweit Entscheidungen trifft, Empfehlungen ausspricht oder Prozesse automatisiert. Hier kommt verantwortungsvolle KI ins Spiel.
Immer mehr Belege deuten darauf hin, dass es gerade die Governance ist, die den skalierbaren Einsatz von KI ermöglicht. Laut einer neuen Studie des IBM Institute for Business Value (IBV) stellen Unternehmen, die Kontrollmechanismen in ihre KI-Architekturen integrieren, 16-mal mehr KI-Agenten bereit, geben viermal weniger aus und erzielen um 18 % höhere operative Margen als vergleichbare Unternehmen, die dies nicht tun. Diese Erkenntnis definiert verantwortungsvolle KI neu: Sie wird nicht mehr nur als defensive Funktion zum Risikomanagement betrachtet, sondern als zentraler Hebel für die Leistungssteigerung. Und Governance wird nur noch an Bedeutung gewinnen, da beispielsweise Gartner prognostiziert, dass bis 2027 KI-Governance und Fähigkeiten im Bereich verantwortungsvoller KI Bestandteil von 75 % aller KI-Plattformen sein werden, wodurch sie zum wichtigsten Wettbewerbsfaktor werden.
Für CEOs, CIOs, CTOs und Chief AI Officers verschiebt sich die Debatte um die Governance. Viele Unternehmen betrachten Governance nach wie vor als etwas, das erst nach der Einführung erfolgen kann: Man startet Pilotprojekte, belegt den Anwendungsfall und fügt Kontrollmechanismen erst später hinzu. Andere reagieren auf Risiken, indem sie im Namen der Sicherheit alle Prozesse verlangsamen. Keiner dieser Ansätze ermöglicht eine schnelle und sichere Skalierung der KI im gesamten Unternehmen.
Die Unternehmen, die sich an die Spitze setzen, versuchen, diesen Zielkonflikt zu vermeiden, indem sie von Anfang an Regeln in die Funktionsweise von KI-Systemen einbauen – darunter, auf welche Daten ein Agent zugreifen darf, welche Maßnahmen er ergreifen darf, welche Nachweise er vorlegen muss und wann ein Mensch eingreifen muss. In diesem Modell ist Governance kein Ausschuss, der KI im Nachhinein überprüft. Es ist ein System des Vertrauens, das in Datenpipelines, Modelle, Workflows und Entscheidungspunkte integriert ist.
Wie Rudy Hagedorn, Leiter der datengesteuerten Wertschöpfungskette beim vom CEO geleiteten Consumer Goods Forum, in einem Interview mit IBM Think erklärte, lässt sich die derzeitige Lücke damit vergleichen, dass man jemanden ohne entsprechende Zertifizierung eine leistungsstarke Maschine bedienen lässt: „Jeder braucht einen Führerschein – auch die KI braucht einen. So weit sind wir noch nicht.“
Besonders dringend ist es, diese Lücke im Bereich der Konsumgüter (CPG) zu schließen, wo KI rasch in Bereiche vordringt, die das Vertrauen der Verbraucher prägen: Preisgestaltung, Werbeaussagen, Personalisierung, Werbeaktionen, Lieferprognosen und Markenkommunikation. Eine einzige falsche Empfehlung oder ein ungeprüfter Ergebnisausgabe kann zu einem Markenvorfall führen. Ein schlecht überwachtes KI-System kann genau in dem Moment, in dem ein Verbraucher eine Entscheidung trifft, falsche Preise, irreführende Werbeaussagen oder voreingenommene Personalisierung erzeugen.
Phaedra Boinodiris, Global Leader für vertrauenswürdige KI bei IBM Consulting, erklärte gegenüber IBM Think, dass vielen Unternehmen nach wie vor die Grundlagen fehlen, die für das Management dieses Risikos erforderlich sind. „Man kann unmöglich das steuern, was man nicht sieht“, sagte sie und wies darauf hin, dass Unternehmen Einblick in ihre KI-Bestände, Audits, regulatorischen Risiken und das Modellverhalten benötigen. Governance, fügte sie hinzu, dürfe nicht bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften Halt machen, denn „KI kann zwar gesetzeskonform, aber dennoch verwerflich sein.“
Da Unternehmen von Pilotprojekten mit generativer KI zu agentischer KI übergehen, die autonomer agieren können, steigt das Risiko, dass etwas schiefgeht, um ein Vielfaches. Boinodiris erklärte, IBM Research habe festgestellt, dass zwar 88 % der Unternehmen mit agentischer KI experimentieren, 80 % jedoch nach wie vor keine grundlegenden Steuerungsmechanismen für frühere Formen der KI besitzen. Diese Lücke, sagte sie, mache Fachwissen, Verantwortlichkeit und Befugnisse unerlässlich. „Die Arbeit im Bereich der Governance“, sagte sie, „erfordert Macht und ein finanziell abgesichertes Mandat. Es ist kein Nebenjob.“
Da KI-Agenten zunehmend im Namen von Mitarbeitern, Kunden oder Unternehmensfunktionen handeln, kann die Kontrolle nicht länger außerhalb des Systems liegen. Sie muss integraler Bestandteil der Funktionsweise des Systems sein. Führungskräfte müssen nicht nur wissen, was ein KI-Tool tut, sondern auch in Echtzeit erkennen können, ob es sich innerhalb der genehmigten Grenzen bewegt.
Bei der Frage der Unternehmensführung geht es nicht nur um den Ruf. Es geht auch um finanzielle Aspekte. Da sich der Einsatz von KI über verschiedene Geschäftsbereiche hinweg ausbreitet, können Modelle, Anbieter, Infrastruktur und Token schnell zu einer neuen Form von „Schattenausgaben“ werden. Die IBV-Studie stellt fest, dass 84 % der Führungskräfte im Technologiebereich das Finanzmanagement für KI noch nicht vollständig umgesetzt haben, während 85 % keinen vollständigen Überblick über die KI-Ausgaben in Echtzeit haben. Ohne Rechenschaftspflicht können die KI-Kosten steigen, selbst wenn der geschäftliche Nutzen unklar bleibt.
Gleichzeitig übersehen viele Unternehmen eine grundlegende Einschränkung: die Datenqualität, so Hagedorn. Er drückte es so aus: „KI lebt von Daten – schauen Sie sich an, wovon sie sich ernährt.“ Was viele Unternehmen besitzen, ist „ein Berg von Daten – die nicht wirklich miteinander kompatibel sind“ und oft über Jahrzehnte hinweg in verschiedenen Systemen und Silos verstreut sind.
Dadurch entsteht ein bekanntes Risiko, bei dem jedoch mehr auf dem Spiel steht. „Müll rein, Müll raus“ ist nicht mehr nur ein Problem im Backoffice – es beeinflusst direkt die Ergebnisse der KI in großem Maßstab. Zunehmend prüfen Unternehmen den Einsatz von KI selbst, um Daten zu bereinigen, zu standardisieren und zu validieren, bevor diese in Modelle eingespeist werden, da sie erkannt haben, dass „es bei einem verantwortungsvollen Einsatz von KI vor allem um die Datennutzung geht“, so Hagedorn.
Aus diesem Grund ist Governance zunehmend an den Maßstab geknüpft. KI-Programme kommen oft ins Stocken, nicht weil es den Führungskräften an Ehrgeiz mangelt, sondern weil ihnen wiederholbare Kontrollmechanismen fehlen, so Boinodiris. Wenn jeder Anwendungsfall einen maßgeschneiderten Genehmigungsprozess, eine maßgeschneiderte Architektur und eine maßgeschneiderte Risikoprüfung erfordert, bleibt die KI auf Pilotprojekte beschränkt. Werden jedoch dieselben Kontrollregeln einmalig eingebettet und systemübergreifend wiederverwendet, kann jeder neue Anwendungsfall innerhalb bekannter Grenzen schneller voranschreiten.
Elaine Parr, Vizepräsidentin für die Konsumgüterbranche bei IBM Consulting, erklärte, dass diejenigen Unternehmen Fortschritte erzielen, die über isolierte Proof-of-Concept-Projekte hinausdenken. „Es kommt nicht darauf an, was Sie mit KI ausstatten, sondern wie Sie dabei vorgehen“, sagte sie. „Wenn Sie nicht in revolutionären Dimensionen denken und nicht über die Vorteile höherer Ordnung nachdenken, werden Sie sich immer in dieser Art von iterativem POC-Wahn befinden.“
Parr verwies auf das Wiederaufleben des Konzepts der Prozessverantwortung als eine Möglichkeit, mit der große Unternehmen versuchen, die KI-Transformation zu steuern. Das alte Konzept eines globalen Prozessverantwortlichen entwickelt sich, wie sie es ausdrückt, zunehmend zu einer Art „globaler Aktivitätsverantwortung“ – also einer Person, die sowohl den Prozess als auch die damit verbundenen Plattformen, Daten, Kompetenzen und das Betriebsmodell überwacht.
Diese operative Disziplin ist für Führungskräfte im Konsumgüterbereich (CPG) ein vertrautes Terrain. Diese Unternehmen bewältigen bereits Produktrückrufe, Lieferantenrisiken, Qualitätssicherung und behördliche Audits. Der nächste Schritt besteht darin, dieselbe Strenge auf den Bereich der KI anzuwenden – mit Vorfallverfolgung, Schweregradklassifizierung, Echtzeit-Interventionsprotokollen und klarer Verantwortungszuweisung bei Systemausfällen.
Einige Branchenführer bewegen sich bereits in diese Richtung. Parr nannte Nestlé als ein Konsumgüterunternehmen, das bei seiner Transformation „sehr durchdacht und zielgerichtet“ vorgegangen sei. Sie wies darauf hin, dass Nestlé seine Transformationsstrategie „Nestlé Fuel for Growth“ öffentlich erörtert habe, mit Targeting von Einsparungen in Höhe von 3 Milliarden CHF bis Ende 2027. Parr stellte die Initiative nicht lediglich als Kostensenkungsprogramm dar, sondern als eine Frage der Unternehmensführung, bei der es um die Abfolge von Transformation, Personalumstellungen und Technologieentscheidungen gehe.
Im Rahmen der KI-Projekte, die IBM gemeinsam mit seinen Kunden durchführt, betrachtet das Team verantwortungsvolle KI als Wegbereiter und nicht als Hindernis, erklärte Sophie Kuijt, IBM Distinguished Engineer, gegenüber IBM Think. Im Hinblick auf den Ansatz von IBM betonte sie, dass Governance eine Priorität darstelle … „von Grund auf“, da sie die Skalierung neuer Technologien und Anwendungsfälle ermögliche. Das Ziel sei es, von Anfang an klarzustellen, dass Innovationen festgelegten Grundsätzen entsprechen müssen. Governance werde „nicht als Hemmnis“ oder bloße Checkliste zur Einhaltung von Vorschriften eingesetzt, sondern als „Treiber“, der bereits früh im Prozess für Transparenz sorge.
Dieser Wandel spiegelt eine umfassendere betriebliche Realität wider: Governance darf keine externe Ebene bleiben. Wie Hagedorn es beschrieb, müssen Unternehmen ethische Verantwortung zunehmend „in die Infrastruktur einbauen“ – das heißt, Leitplanken von Anfang an direkt in Workflows und Systeme integrieren, anstatt sie erst nach der Bereitstellung durch Prompts am „Eingang“ anzuwenden.
Boinodiris warnte, dass es nicht ausreiche, lediglich die Einbindung von Menschen in den Prozess zu realisieren, wenn diese Person das KI-System nicht verstehe. Bei risikoreichen Anwendungsfällen benötigten Menschen Observability, Datenherkunft, Belege sowie die Möglichkeit, nachzufragen, warum ein System ein bestimmtes Ergebnis erzeugt habe. Ohne diese Voraussetzungen, so sagte sie, könne die menschliche Aufsicht zu einer „Haftungsverschleierung“ werden.
Die übergeordnete Frage der Souveränität lautet, ob Unternehmen ihre Kontrolle in Echtzeit nachweisen können: Wer kontrolliert das System, wie funktioniert es und ob die Kontrollmechanismen über Daten, KI, Identitäten und Betriebsabläufe hinweg greifen. Dies geht über die Frage hinaus, wo Workloads ausgeführt werden. Es geht darum, ob der Nachweis lückenlos ist, ob die Verantwortlichkeiten klar sind und ob die Governance fest im System verankert ist, anstatt erst nach einem Vorfall nachträglich wiederhergestellt zu werden.
Für Konsumgüterunternehmen liegt der Nutzen nicht in einer langsameren, sichereren KI. Es ist eine schnellere KI, der Unternehmen vertrauen können.
Eine gut umgesetzte Governance ermöglicht es Führungskräften, mehr Agenten bereitzustellen, Kosten transparent zu überblicken, einzugreifen, wenn Systeme vom Kurs abweichen, und Anwendungsfälle zu skalieren, ohne die Kontrollmechanismen jedes Mal neu erfinden zu müssen. Zudem trägt sie dazu bei, sicherzustellen, dass die zugrunde liegenden Daten – der Treibstoff, auf den KI angewiesen ist – sauber, interoperabel und zweckmäßig sind.
Je mehr sich KI in der gesamten Wertschöpfungskette etabliert, desto mehr werden diejenigen zum Erfolg gelangen, die Kontrollmechanismen in die Geschwindigkeit integrieren – und sicherstellen, dass ihre KI, wie jedes andere leistungsstarke System auch, sich ihre Betriebsgenehmigung verdient hat.
Senior Partner, Consumer Products and Retail Industries Leader EMEA
Distinguished Engineer & CTO bei IBM für Nord- und Mitteleuropa
IBM Consultings Global Leader für vertrauenswürdige KI