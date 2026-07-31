KI wird als unternehmensweite Priorität behandelt, doch die Zuständigkeiten und Entscheidungsbefugnisse sind auf die Führungsspitze verteilt.¹ Jede Rolle verfolgt ihr eigenes Mandat – Technologie, Daten, Strategie, Anwendungsfälle –, doch kein einzelner Führungskraft ist eindeutig für die End-to-End-Ergebnisse verantwortlich oder befugt, funktionsübergreifende Zielkonflikte zu lösen. Infolgedessen bleiben Entscheidungen zu Finanzierung, Risiko, Priorisierung und Governance ungelöst, und wenn der ROI hinter den Erwartungen zurückbleibt, lässt sich die Verantwortlichkeit nur schwer festmachen.



„Kein Einzelner sollte die KI für sich beanspruchen – sie muss in die richtigen Bahnen gelenkt werden“,

Lula Mohanty, Managing Partner für IBM Consulting im Nahen Osten

Lösung:

Unternehmen profitieren davon, wenn klar festgelegt wird, wer für die Ergebnisse verantwortlich ist, wer für die Umsetzung zuständig ist und wer eine Steuerungsfunktion ausübt. Die Etablierung eines unternehmensweiten Ansatzes für die Entscheidungsfindung kann dazu beitragen, Kompromisse zu finden, wenn Prioritäten miteinander konkurrieren. Es ist zudem sinnvoll, Eskalationswege für funktionsübergreifende Konflikte festzulegen, damit Probleme zeitnah angegangen und nicht aufgeschoben werden. Die Stärkung dieser Struktur durch sichtbare Unterstützung seitens des Vorstandsvorsitzenden und des Vorstands kann die Entscheidungsbefugnis der für die Ergebnisse Verantwortlichen über Funktionsgrenzen hinweg festigen.

Fazit für Führungskräfte:

Wie Lula Mohanty, geschäftsführende Partnerin bei IBM Consulting im Nahen Osten, gegenüber IBM Think erklärte: „Künstliche Intelligenz sollte nicht in der Hand einer einzelnen Person liegen – sie muss begleitet werden.“ Ohne klare Verantwortlichkeiten und Befugnisse zur Fassung unternehmensweiter KI-Entscheidungen gibt es jedoch keine echte Eigenverantwortung.