CAIO-CEO-Ausrichtung: Warum sie wichtig ist und was dafür nötig ist

Wenn es einen Tipp gibt, den Roger Moore, außerordentlicher klinischer Professor an der University of Chicago, seinen Studierenden zu vermitteln versucht, dann ist es der, dass Überlegungen im Zusammenhang mit KI sich nicht von anderen unternehmerischen Entscheidungen unterscheiden. Dies kann für derzeitige oder angehende CAIOs, die häufig einen technischen Hintergrund haben, eine Herausforderung darstellen.

„Wenn die ersten Worte, die Ihnen gegenüber dem Vorstandsvorsitzenden über die Lippen kommen, ‚Fläche unter der Kurve‘ lauten, haben Sie schon verloren. Damit kommen Sie nicht weiter“, erklärte Moore auf der IBM Think. „Sie müssen in deren Sprache kommunizieren, in der Sprache der Wirtschaft.“

Das ist eine Herausforderung, die der Datenwissenschaftler Jon Morra aus eigener Erfahrung kennt. Er ist CAIO bei Zefr, einem Ad-Tech-Unternehmen, das KI einsetzt, um Social-Media-Inhalte für Werbetreibende zu klassifizieren. Morra muss seine Kollegen nicht davon überzeugen, dass KI nützlich ist; sie ist ein zentraler Bestandteil ihres Produktangebots. Schwieriger ist es hingegen, zwischen der Geschäftswelt und der Welt der Technologie zu vermitteln.

„Ich habe eine Weile gebraucht, um mir bewusst zu machen, dass meine Aufgabe nicht mehr nur darin besteht, durch die von meinem Team entwickelte KI den größtmöglichen Mehrwert für meine Kunden zu schaffen, sondern auch darin, dem Unternehmen durch den Einsatz dieser Tools zu mehr Produktivität zu verhelfen“, sagte Mora. „Ich musste lernen, mehrere Sprachen gleichzeitig zu sprechen.“

Bei der Optimierung der kundenorientierten Modelle von Zefr kann Morra auf zuverlässige Metriken wie Genauigkeit, Recall und Präzision verweisen. Offene Fragen zum Prozess – beispielsweise, ob Zefr LLMs von Drittanbietern nutzen oder eigene Modelle mit Open-Weight-Modellen entwickeln sollte, oder inwieweit die Entwickler die Codierung mithilfe von Agenten automatisieren sollten – sind jedoch weitaus schwieriger zu beantworten.

Was geholfen habe, so Morra, sei die Beibehaltung einer festen Verantwortung für den technischen Bereich (gemeinsam mit dem CTO), während man auf der geschäftlichen Seite weniger vorschreibend und aufgeschlossener agiere. Dieses Gleichgewicht werde für jedes Unternehmen anders aussehen, fügte er hinzu.

Derzeit sind die meisten CEOs davon überzeugt, dass KI ihr Unternehmen grundlegend verändern kann, doch sie benötigen weiterhin Unterstützung dabei, zu entscheiden, welche KI-Initiativen Priorität haben sollten, wie diese umgesetzt werden können und wie sich der KI-Hype von den derzeitigen Möglichkeiten unterscheiden lässt.

„CAIOs können damit beginnen, Fragen zu stellen wie: ‚Was hält Sie nachts wach?‘“, sagte Moore, der Professor an der Universität von Chicago. Die Antworten können den CAIOs dabei helfen, die KI-Strategie auf konkrete geschäftliche Probleme auszurichten, anstatt zunächst die technologischen Möglichkeiten zu betrachten und dann potenzielle Anwendungsfälle rückzuentwickeln.

„Lassen Sie die Technologie einmal außer Acht. Was ist die strategische Mission und das Ziel des Unternehmens?“, fügte Nasif, der IBM-Berater, hinzu. „Wenn Sie Ihre Maßnahmen an den Zielen des Unternehmens ausrichten, werden Ihre Prioritäten von Natur aus damit im Einklang stehen.“