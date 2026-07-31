CAIO-CEO-Ausrichtung: Warum sie wichtig ist und was dafür nötig ist

Mit der Aufgabe betraut, ihre ersten, jedoch isolierten Erfolge auszuweiten, setzen sich die Chief AI Officers dafür ein, die Führungsetage hinter einer gemeinsamen KI-Vision zu vereinen.
Wenn Alexandra Nasif von IBM die Chief AI Officers (CAIOs) bittet, ihre größte Hürde zu beschreiben, berichten diese meist von ähnlichen Erfahrungen.
„Es lässt sich so beschreiben: ‚Ich befinde mich gewissermaßen ganz allein auf dieser Insel, und ich habe diese wirklich große, gewaltige und in ihrer Art einzigartige Aufgabe zu bewältigen, doch mir fehlen die notwendigen Verbindungen‘“, erklärte Nasif, Leiter des Bereichs KI bei IBM Consulting Americas, gegenüber IBM Think.
Diese Situation tritt immer häufiger auf, da Unternehmen den Übergang von KI-Pilotprojekten zum vollumfänglichen Einsatz vollziehen. Das dezentrale Experimentieren, das in der Anfangsphase zur Beschleunigung der KI-Innovation beigetragen hat, ist mittlerweile unkoordinierten Systemen und einer uneinheitlichen Aufsicht gewichen.
Die Abteilungen konkurrieren um dieselben Ressourcen, es kommt zu Doppelarbeit, und ihre Erfolge bleiben vom Rest des Unternehmens abgeschottet. Infolgedessen hat der ROI mit den Prognosen nicht Schritt gehalten. Laut dem Institute for Business Value (IBV) von IBM haben nur 25 % der KI-Initiativen den erwarteten Nutzen erbracht, und lediglich 16 % wurden unternehmensweit skaliert.
Auch wenn Führungskräfte in der obersten Ebene versucht sein mögen, die Schuld ganz und gar der KI-Führung zuzuschreiben, geben CAIOs an, dass es ihnen ohne klare Befugnisse und Verantwortlichkeiten bei KI-Entscheidungen schwerfällt, messbare Ergebnisse zu erzielen. Die sich vergrößernde Kluft zwischen den Erwartungen der CEOs und der operativen Realität der CAIOs belastet die Abstimmung und führt dazu, dass KI-Projekte ins Stocken geraten, bevor sie ihre volle Reife erreichen.
Als generative KI ab 2023 erstmals die Unternehmenslandschaft eroberte, erteilten die Vorstandsvorsitzenden ihren frisch ernannten CAIOs eine einfache Anweisung: Beziehen Sie so viele Teams wie möglich mit ein.
Mit der Ausweitung der Produktion durch Unternehmen sehen sich die CAIOs nun mit einer neuen, komplexeren Realität konfrontiert. Da verschiedene Teams während der Pilotphase unterschiedliche KI-Lösungen und Datenquellen eingesetzt haben, sind die Unternehmensökosysteme verworren, fragmentiert und schwerer zu verwalten geworden, was Großunternehmen schätzungsweise 140 Millionen US-Dollar pro Jahr kostet.
„Wenn es darum geht, KI so zu skalieren, dass sie sich auf das Unternehmen auswirkt, kann all diese Fragmentierung zu großem Chaos und Wildwuchs führen“, erklärte Jacob Dencik, Forschungsleiter am IBM Institute for Business Value, gegenüber IBM Think. „Sollen unsere IT-Systeme all diese Tausende von Agenten und Assets unterstützen? Wie soll das funktionieren?“
KI unterscheidet sich zudem von anderen Technologien, da – anders als bei Cloud Computing, IoT- oder Edge-Computing – die meisten Mitarbeiter täglich mit großen Sprachmodellen (LLMs) interagieren – und „jeder eine Meinung dazu hat“, wie diese eingesetzt werden sollten, so Dencik. Infolgedessen sehen sich CAIOs im Vergleich zu anderen Führungskräften häufig mit mehr Widerständen und Gegenreaktionen konfrontiert.
Da KI zudem abteilungs- und anwendungsfallübergreifend eingesetzt wird, ist der CAIO nicht von Natur aus für die agentische Bereitstellung verantwortlich, so wie ein CFO die Finanzen oder ein CTO die IT kontrolliert.
Ohne explizite Durchsetzungsmechanismen stützen sich CAIOs häufig auf die Kraft der Überzeugungsarbeit – indem sie die dringendsten Geschäftsziele des Unternehmens herausarbeiten, ermitteln, wo KI helfen kann, und dies in einer für die Kollegen verständlichen Sprache vermitteln.
Wenn es einen Tipp gibt, den Roger Moore, außerordentlicher klinischer Professor an der University of Chicago, seinen Studierenden zu vermitteln versucht, dann ist es der, dass Überlegungen im Zusammenhang mit KI sich nicht von anderen unternehmerischen Entscheidungen unterscheiden. Dies kann für derzeitige oder angehende CAIOs, die häufig einen technischen Hintergrund haben, eine Herausforderung darstellen.
„Wenn die ersten Worte, die Ihnen gegenüber dem Vorstandsvorsitzenden über die Lippen kommen, ‚Fläche unter der Kurve‘ lauten, haben Sie schon verloren. Damit kommen Sie nicht weiter“, erklärte Moore auf der IBM Think. „Sie müssen in deren Sprache kommunizieren, in der Sprache der Wirtschaft.“
Das ist eine Herausforderung, die der Datenwissenschaftler Jon Morra aus eigener Erfahrung kennt. Er ist CAIO bei Zefr, einem Ad-Tech-Unternehmen, das KI einsetzt, um Social-Media-Inhalte für Werbetreibende zu klassifizieren. Morra muss seine Kollegen nicht davon überzeugen, dass KI nützlich ist; sie ist ein zentraler Bestandteil ihres Produktangebots. Schwieriger ist es hingegen, zwischen der Geschäftswelt und der Welt der Technologie zu vermitteln.
„Ich habe eine Weile gebraucht, um mir bewusst zu machen, dass meine Aufgabe nicht mehr nur darin besteht, durch die von meinem Team entwickelte KI den größtmöglichen Mehrwert für meine Kunden zu schaffen, sondern auch darin, dem Unternehmen durch den Einsatz dieser Tools zu mehr Produktivität zu verhelfen“, sagte Mora. „Ich musste lernen, mehrere Sprachen gleichzeitig zu sprechen.“
Bei der Optimierung der kundenorientierten Modelle von Zefr kann Morra auf zuverlässige Metriken wie Genauigkeit, Recall und Präzision verweisen. Offene Fragen zum Prozess – beispielsweise, ob Zefr LLMs von Drittanbietern nutzen oder eigene Modelle mit Open-Weight-Modellen entwickeln sollte, oder inwieweit die Entwickler die Codierung mithilfe von Agenten automatisieren sollten – sind jedoch weitaus schwieriger zu beantworten.
Was geholfen habe, so Morra, sei die Beibehaltung einer festen Verantwortung für den technischen Bereich (gemeinsam mit dem CTO), während man auf der geschäftlichen Seite weniger vorschreibend und aufgeschlossener agiere. Dieses Gleichgewicht werde für jedes Unternehmen anders aussehen, fügte er hinzu.
Derzeit sind die meisten CEOs davon überzeugt, dass KI ihr Unternehmen grundlegend verändern kann, doch sie benötigen weiterhin Unterstützung dabei, zu entscheiden, welche KI-Initiativen Priorität haben sollten, wie diese umgesetzt werden können und wie sich der KI-Hype von den derzeitigen Möglichkeiten unterscheiden lässt.
„CAIOs können damit beginnen, Fragen zu stellen wie: ‚Was hält Sie nachts wach?‘“, sagte Moore, der Professor an der Universität von Chicago. Die Antworten können den CAIOs dabei helfen, die KI-Strategie auf konkrete geschäftliche Probleme auszurichten, anstatt zunächst die technologischen Möglichkeiten zu betrachten und dann potenzielle Anwendungsfälle rückzuentwickeln.
„Lassen Sie die Technologie einmal außer Acht. Was ist die strategische Mission und das Ziel des Unternehmens?“, fügte Nasif, der IBM-Berater, hinzu. „Wenn Sie Ihre Maßnahmen an den Zielen des Unternehmens ausrichten, werden Ihre Prioritäten von Natur aus damit im Einklang stehen.“
Die Reibungen, die zwischen CEOs, CAIOs und anderen Führungskräften entstehen können, sind nicht per se negativ. In manchen Fällen können sie sogar ein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche KI-Implementierung sein.
Ein CAIO kann als Impulsgeber fungieren und damit ein notwendiges Gegengewicht zur vorherrschenden KI-Strategie des Unternehmens bilden.
Wenn ein Unternehmen eher zur Vorsicht neigt, kann sich sein CAIO vorübergehend in einen „Chief Transformation Officer“ verwandeln und Kollegen dazu anregen, mehr Risiken einzugehen. Der CAIO könnte beispielsweise vorschlagen, eine KI-Bereitstellung mit hoher Wirkung und geringem Risiko – wie ein automatisiertes Tool zur Lead-Generierung oder einen Assistenten zur Notizenerstellung –, die bereits erste vielversprechende Ergebnisse zeigt, aggressiv auszuweiten.
Wenn CEOs hingegen KI zu aggressiv vorantreiben – ohne ein klares Geschäftsziel vor Augen zu haben oder ohne dass KPIs zur Erfolgsmessung festgelegt sind –, kann der CAIO die Erwartungen neu justieren, realistischere Ziele definieren und dabei helfen, zu ermitteln, welche KI-Initiativen es wert sind, weiterverfolgt zu werden.
Der CAIO könnte beispielsweise Finanzanalysten davon überzeugen, ein älteres, auf neuronalen Netzen basierendes Prognosemodell für Finanzprognosen beizubehalten, anstatt ein trendigeres LLM einzuführen, das sich als weniger genau und teurer erweist.
Diese gesunde Spannung funktioniert nur, wenn die Führungsspitze ein hohes Maß an Vertrauen aufrechterhalten kann: Die Stakeholder und insbesondere der CEO müssen offen für Feedback sein und bereit sein, Strategien auf der Grundlage neuer Erkenntnisse weiterzuentwickeln. Auch wenn gewisse Meinungsverschiedenheiten die Innovation beflügeln können, müssen sich der CEO und der CAIO jedoch auf eine Reihe gemeinsamer Unternehmensziele einigen und diese umsetzen – andernfalls laufen sie Gefahr, dauerhaft in der Experimentierphase stecken zu bleiben.
Abgesehen von der strategischen Ausrichtung sollten CEOs und CAIOs möglicherweise ihre Betriebsstruktur überdenken, denn, wie der Technologieberater Mike Mason es ausdrückt: „KI bringt die zugrunde liegenden Probleme, die in Unternehmen bereits vorhanden sind, lediglich ans Licht.“
„Wenn Sie eine mangelhafte Unternehmensführung haben, wenn in Ihrem Unternehmen der Mechanismus zur Umsetzung der Geschäftsstrategie unklar ist, wird KI das Problem nicht lösen“, sagte Mason, ehemaliger CAIO des globalen Technologieberatungsunternehmens Thoughtworks. „Ich glaube sogar, dass KI Ihre Schwachstellen noch stärker hervorheben wird.“
Ein guter Ausgangspunkt: Die Prüfung, ob die übergeordnete Infrastruktur zu fragmentiert und verstreut ist. Laut einem IBV-Bericht von 2025 erzielen Unternehmen mit „Hub-and-Spoke“- oder zentralisierten KI-Frameworks einen um 36 % höheren ROI als solche mit vollständig dezentralen Architekturen.
„Hub-and-Spoke“-Ansätze zielen darauf ab, ein Gleichgewicht zwischen der Autonomie der Teams und einer einheitlichen Aufsicht herzustellen: Während die Abteilungen eine begrenzte Kontrolle und Eigenverantwortung über ihre KI-Bereitstellungen behalten, ist ein zentralisiertes KI-Team für die Steuerung, Bereitstellung und Überwachung zuständig und wird dabei von Entwicklern, der IT-Abteilung und dem Bereich Cybersicherheit unterstützt. Darüber hinaus ist es laut einer neuen IBV-Studie 13-mal wahrscheinlicher, dass Unternehmen, die diese Prozesse automatisieren, ihre KI-Initiativen ausweiten.
Diese strukturellen Veränderungen könnten es erforderlich machen, dass der CEO dem CAIO mehr Befugnisse überträgt, darunter die Befugnis, KI-Budgets zu verwalten und KI-bezogene Richtlinien durchzusetzen. Der CEO muss zudem den Stakeholdern die Prioritäten vermitteln und durch sein eigenes Verhalten eine geschäftsorientierte Entscheidungsfindung im Bereich KI vorleben.
„Wenn es Ihnen nicht gelingt, diese Vision auf breiter Ebene zu vermitteln, geraten Sie in dieser Phase der Fragmentierung in eine Sackgasse, da Sie nicht die breite Zustimmung und Akzeptanz erreichen können, die Sie für eine Skalierung benötigen“, sagte Nasif.
Mit der Weiterentwicklung und Ausweitung der KI-Fähigkeiten verlagert sich die Rolle des CAIO von der Förderung der KI hin zu deren Umsetzung und Koordination. Dies beinhaltet die Zusammenarbeit mit dem CEO, um sicherzustellen, dass sich die Teams konsequent auf die Geschäftsergebnisse konzentrieren, durch ein robustes Governance-Framework aufeinander abgestimmt sind und auf die sich entwickelnden Fähigkeiten der KI eingestimmt sind.
„Das ist die Rolle, in die der Chief AI Officer möglicherweise hineinwächst – nämlich diese Transformation viel stärker voranzutreiben, anstatt sich lediglich auf die Festlegung der Strategie und die Definition von Anwendungsfällen zu beschränken“, sagte Dencik. „Eine stärkere Abstimmung auf Führungsebene, die sich aber auch im Unternehmen und in dessen Arbeitsweise verankert – so erzielt man größeren Erfolg mit KI in großem Maßstab und sorgt für kontinuierliche Innovation.“
Leiter des Bereichs KI, IBM Consulting Americas.
Forschungsleiter, IBM Institute for Business Value.