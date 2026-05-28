Die UFC bietet eines der intensivsten und schnellsten Sporterlebnisse der Welt. Jedes Event generiert enorme Mengen an Erfahrung, historischen Matchups und Kämpferstatistiken.
Doch ein Großteil dieser Daten blieb ungenutzt. Manuelle Analyse-Workflows verlangsamten den Weg von Rohdaten zu übertragbaren Erkenntnissen.
Mit den steigenden Erwartungen der Zielgruppe an datengesteuertes Storytelling entstand ein klares Ungleichgewicht: Die Kämpfe nahmen immer größere Ausmaße an. Manuelles Generieren von Erkenntnissen jedoch nicht.
Wenn die Action die Analyse überholt, leidet das Fanerlebnis. Arbeitsintensive Arbeitsabläufe zwingen Analysten dazu, Daten auszuwerten, anstatt den Kampf zu kommentieren. Diese Verzögerung verlangsamt die Erkenntnisgewinnung während des Live-Wettkampfs erheblich. Und wenn die Kontextanalyse nicht mithalten kann, verlieren die Fans das Interesse – was den größten Konkurrenten der UFC eine Chance bietet.
Die UFC brauchte eine schnellere und intelligentere Methode, um Rohdaten in Erkenntnisse zu verwandeln.
Grant Norris-Jones
Head of Global Partnerships bei TKO
Diese Partnerschaft mit IBM ist einer der wichtigsten Meilensteine für die UFC und wird die Art und Weise, wie Fans unseren Sport erleben, grundlegend verändern. ”
Das Unternehmen arbeitete mit IBM zusammen, um die UFC Insights Engine zu entwickeln – eine KI-gestützte Plattform, die einzigartige Erkenntnisse und fortschrittliche Analysen auf Abruf generiert. Außerdem können UFC-Editoren eine riesige Bibliothek von Kampfdaten mit natürlicher Sprache auswerten.
Das Ergebnis ist eine entscheidende Dynamik, die Rohdaten in einen strategischen, auf Geschichten basierenden Wettbewerbsvorteil verwandelt.
Die UFC Insights Engine bringt wirkungsvolle, kreative Storylines auf Rundfunk- und Digitalkanäle, beschleunigt den Weg von Daten zu Erkenntnissen und erweitert die Ausgabekapazität von Inhalten erheblich.
Die Fans gewinnen ein tieferes Verständnis für die Kämpfer und die jeweiligen Begegnungen. Sie erhalten außerdem schnellere, dynamischere Inhalte über alle digitalen Kanäle.
Analysten verbringen viel weniger Zeit mit manueller Datenaufbereitung. Endlich können sie sich auf strategisches Storytelling konzentrieren, das jede Veranstaltung hervorhebt.
Die Marke operiert nun auf einer skalierbaren Infrastruktur, die für nachhaltiges Fan-Engagement entwickelt wurde. Darüber hinaus stärkt sie ihren Wettbewerbsvorteil in einer sich schnell entwickelnden, datengesteuerten Sportwirtschaft.
Die UFC setzt immer auf Intensität und Spektakel. Mit KI-gestützter Analyse kann das Unternehmen nun Erkenntnisse liefern, die genauso aussagekräftig sind wie die Kämpfe selbst. In einer Echtzeitumgebung ist Verzögerung ein Nachteil – egal ob im Kampfsport, im Einzelhandel oder im Versicherungswesen. UFC zeigt, dass die Skalierung der Leistung ohne Interpretation der Skalierung Reibung erzeugt. Schließt man diese Lücke, wird Geschwindigkeit zur Strategie, Erkenntnis zum Vorteil.
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