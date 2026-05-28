Die UFC setzt immer auf Intensität und Spektakel. Mit KI-gestützter Analyse kann das Unternehmen nun Erkenntnisse liefern, die genauso aussagekräftig sind wie die Kämpfe selbst. In einer Echtzeitumgebung ist Verzögerung ein Nachteil – egal ob im Kampfsport, im Einzelhandel oder im Versicherungswesen. UFC zeigt, dass die Skalierung der Leistung ohne Interpretation der Skalierung Reibung erzeugt. Schließt man diese Lücke, wird Geschwindigkeit zur Strategie, Erkenntnis zum Vorteil.