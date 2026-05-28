Den Kampfabend in Echtzeit-Erkenntnis verwandeln

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Die Herausforderung

Die UFC bietet eines der intensivsten und schnellsten Sporterlebnisse der Welt. Jedes Event generiert enorme Mengen an Erfahrung, historischen Matchups und Kämpferstatistiken.

Doch ein Großteil dieser Daten blieb ungenutzt. Manuelle Analyse-Workflows verlangsamten den Weg von Rohdaten zu übertragbaren Erkenntnissen.

Mit den steigenden Erwartungen der Zielgruppe an datengesteuertes Storytelling entstand ein klares Ungleichgewicht: Die Kämpfe nahmen immer größere Ausmaße an. Manuelles Generieren von Erkenntnissen jedoch nicht.

UFC- und IBM-Logos
700M Fans, die das Geschehen verfolgen Mehr als 660 der weltbesten Kämpfer 210+ Länder, die UFC-Inhalte ausstrahlen 40+ Live-Events jedes Jahr

Die Einsätze

Wenn die Action die Analyse überholt, leidet das Fanerlebnis. Arbeitsintensive Arbeitsabläufe zwingen Analysten dazu, Daten auszuwerten, anstatt den Kampf zu kommentieren. Diese Verzögerung verlangsamt die Erkenntnisgewinnung während des Live-Wettkampfs erheblich. Und wenn die Kontextanalyse nicht mithalten kann, verlieren die Fans das Interesse – was den größten Konkurrenten der UFC eine Chance bietet.

Die UFC brauchte eine schnellere und intelligentere Methode, um Rohdaten in Erkenntnisse zu verwandeln.

Eine detaillierte Ansicht der Kampfhandschuhe während der UFC 290-Veranstaltung
Abstrakte 2D-Illustration zur Vermarktung der Partnerschaft zwischen IBM und der UFC.

Der Spielplan

Das Unternehmen arbeitete mit IBM zusammen, um die UFC Insights Engine zu entwickeln – eine KI-gestützte Plattform, die einzigartige Erkenntnisse und fortschrittliche Analysen auf Abruf generiert. Außerdem können UFC-Editoren eine riesige Bibliothek von Kampfdaten mit natürlicher Sprache auswerten.

Das Ergebnis ist eine entscheidende Dynamik, die Rohdaten in einen strategischen, auf Geschichten basierenden Wettbewerbsvorteil verwandelt.

Auswirkungen

Die UFC Insights Engine bringt wirkungsvolle, kreative Storylines auf Rundfunk- und Digitalkanäle, beschleunigt den Weg von Daten zu Erkenntnissen und erweitert die Ausgabekapazität von Inhalten erheblich.
Für Fans

Die Fans gewinnen ein tieferes Verständnis für die Kämpfer und die jeweiligen Begegnungen. Sie erhalten außerdem schnellere, dynamischere Inhalte über alle digitalen Kanäle.
Für Teams

Analysten verbringen viel weniger Zeit mit manueller Datenaufbereitung. Endlich können sie sich auf strategisches Storytelling konzentrieren, das jede Veranstaltung hervorhebt.
Für die Marke

Die Marke operiert nun auf einer skalierbaren Infrastruktur, die für nachhaltiges Fan-Engagement entwickelt wurde. Darüber hinaus stärkt sie ihren Wettbewerbsvorteil in einer sich schnell entwickelnden, datengesteuerten Sportwirtschaft.
Zusammenfassung

Die UFC setzt immer auf Intensität und Spektakel. Mit KI-gestützter Analyse kann das Unternehmen nun Erkenntnisse liefern, die genauso aussagekräftig sind wie die Kämpfe selbst. In einer Echtzeitumgebung ist Verzögerung ein Nachteil – egal ob im Kampfsport, im Einzelhandel oder im Versicherungswesen. UFC zeigt, dass die Skalierung der Leistung ohne Interpretation der Skalierung Reibung erzeugt. Schließt man diese Lücke, wird Geschwindigkeit zur Strategie, Erkenntnis zum Vorteil.
3 x Anstieg des –Erkenntnisvolumens 40 %-ige Verringerung der Abfrage Generationszeit

Blick von der C-Suite

Da die Komplexität zunimmt und die Zeitpläne kürzer werden, nimmt das Risiko in der C-Suite unterschiedliche Formen an. Diese Persona-Serie zeigt den Druck, der hinter jeder Rolle steckt — Risiken, blinde Flecken und Kompromisse, die wichtige Entscheidungen beeinflussen. Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Erkenntnises zu erhalten, die auf den Realitäten Ihrer Rolle basiert.
Bild von Menschen, die an einem Tisch am unteren Ende eines Treppenhauses sitzen

Das Risiko von jedem Platz in der C-Suite aus klar sehen

Ein allgemeiner Überblick über das Oktagon während des UFC 291-Events
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