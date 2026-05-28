Die Zukunft der KI liegt in Ihren Händen.

KI kann Ihnen helfen, sich schneller zu bewegen, aber Geschwindigkeit allein wird Sie nicht von anderen abheben. Die nächsten Jahre werden Führungskräfte belohnen, die Risiken eingehen, für die Zukunft reinvestieren und zielorientiert führen.
KI-Chip in der Hand

KI jetzt. KI im Jahr 2030.

Was, wenn das größte Risiko der KI nicht darin besteht, zurückzufallen, sondern ununterscheidbar zu werden? Als KI zum Mainstream wurde, gingen die meisten Unternehmen auf Nummer sicher: Sie wendeten sie auf bestehende Prozesse an, arbeiten schneller und erzielten zusätzliche Effizienzgewinne. Fortschritt? Ja. Aber reicht das aus, um sich von Ihren Mitbewerbern abzuheben? Jetzt ist es an der Zeit, harte Entscheidungen zu treffen, die Art und Weise der Wertschöpfung neu zu gestalten und zu entscheiden, wo Sie sich unverwechselbar unterscheiden.

Mann, der VR benutzt
Forschungserkenntnisse 53 % der Führungskräfte sind der Ansicht, dass KI die Geschäftsmodelle in ihrer Branche bis 2030 grundlegend verändert haben wird.¹ 64 % der Führungskräfte werden Wettbewerbsvorteile bis 2030 eher durch Innovation als durch Ressourcenoptimierung erzielt.¹ 79 % der Führungskräfte sind der Meinung, dass KI bis 2030 erheblich zum Umsatz beitragen wird.¹
5 Dinge, die Sie für 2030 beachten sollten
Ein Geschäftsmann in Sao Paulo zu Fuß mit Telefon in der Hand.
Jetzt ist nicht die Zeit zum Warten.

Bis 2030 wird die Wettbewerbsfähigkeit von den heute getroffenen KI-Entscheidungen abhängen. Der Schlüssel dazu ist das Integrieren von KI in das Herzstück des Unternehmens – Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle. CFOs sind einzigartig positioniert, um die Führung zu übernehmen, aber die Zeit zum Handeln ist jetzt.

 Erfahren Sie mehr über die Gründe
Ein Geschäftsmann arbeitet selbständig in einer ruhigen Bürokabine und unterstreicht damit die konzentrierte Produktivität in einem modernen, gemeinsam genutzten Arbeitsbereich.
Geben Sie es weiter

KI-gestützte Produktivitätssteigerungen sind mehr als Effizienz – sie schalten Möglichkeiten frei. Der Schlüssel ist die Reinvestition der heutigen KI-Einsparungen in die Zukunft. Bis 2030 werden Unternehmen, die diese Kosteneinsparungen für die zukünftige KI-Expansion nutzen, neue Geschäftsmodelle schaffen, Innovationen anstoßen und Umsatz generieren können.
Rückansicht eines anonymen Mannes, der in einer modernen U-Bahn-Station eine Treppe hinaufsteigt. Afroamerikanischer Passagier in elegantem Outfit fährt an einer leeren Rolltreppe vorbei.
Differenzierung im Zeitalter der KI

Wenn KI allgegenwärtig wird, wird Gleichförmigkeit zu einer Bedrohung für die Wettbewerbsfähigkeit. Bis 2030 müssen Unternehmen Sprachmodelle und KI-orientierte Prozesse entwickeln, die ihr Geschäft widerspiegeln. Führungskräfte, die KI rund um ihre eigenen Daten, Workflows und Strategie gestalten, können Einzigartigkeit in Wachstum verwandeln.
Zwei Fachleute überprüfen die Abläufe auf einem automatisierten Lager und besprechen den Produktionsfluss und die Bestandsabwicklung in einer groß angelegten Industrieumgebung.
Menschen führen, während KI arbeitet

KI kann zwar Aufgaben ausführen, aber menschliche Führung ist wichtiger denn je. Bis 2030 werden die Leute, die die Arbeit machen, zu denjenigen werden, die die Arbeit leiten. Mit der Zunahme von Partnerschaften zwischen Mensch und KI werden menschliches Urteilsvermögen, Kreativität und Verantwortlichkeit Entscheidungen verbessern, Innovationen ermöglichen und Menschen für sinnvollere Arbeit freistellen.
Szenen vom IBM Think Event 2024
KI ist jetzt, Quantenphysik kommt als nächstes.

Neben dem heutigen Fokus auf KI gewinnt eine weitere Transformation an Dynamik – das Quantencomputing. Bis 2030 werden vor allem die Unternehmen profitieren, die sich frühzeitig vorbereiten. Die durch Experimente und Zusammenarbeit vorangetriebene Quantum-Bereitschaft ist eine Investition in zukünftige Relevanz und langfristigen Wettbewerbsvorteil.
Klarheit ist der Wettbewerbsvorteil

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Fußnoten

1The enterprise in 2030, IBM IBV, Januar 2026.