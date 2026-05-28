Was, wenn das größte Risiko der KI nicht darin besteht, zurückzufallen, sondern ununterscheidbar zu werden? Als KI zum Mainstream wurde, gingen die meisten Unternehmen auf Nummer sicher: Sie wendeten sie auf bestehende Prozesse an, arbeiten schneller und erzielten zusätzliche Effizienzgewinne. Fortschritt? Ja. Aber reicht das aus, um sich von Ihren Mitbewerbern abzuheben? Jetzt ist es an der Zeit, harte Entscheidungen zu treffen, die Art und Weise der Wertschöpfung neu zu gestalten und zu entscheiden, wo Sie sich unverwechselbar unterscheiden.