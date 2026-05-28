KI kann Ihnen helfen, sich schneller zu bewegen, aber Geschwindigkeit allein wird Sie nicht von anderen abheben. Die nächsten Jahre werden Führungskräfte belohnen, die Risiken eingehen, für die Zukunft reinvestieren und zielorientiert führen.
Was, wenn das größte Risiko der KI nicht darin besteht, zurückzufallen, sondern ununterscheidbar zu werden? Als KI zum Mainstream wurde, gingen die meisten Unternehmen auf Nummer sicher: Sie wendeten sie auf bestehende Prozesse an, arbeiten schneller und erzielten zusätzliche Effizienzgewinne. Fortschritt? Ja. Aber reicht das aus, um sich von Ihren Mitbewerbern abzuheben? Jetzt ist es an der Zeit, harte Entscheidungen zu treffen, die Art und Weise der Wertschöpfung neu zu gestalten und zu entscheiden, wo Sie sich unverwechselbar unterscheiden.
Bis 2030 wird die Wettbewerbsfähigkeit von den heute getroffenen KI-Entscheidungen abhängen. Der Schlüssel dazu ist das Integrieren von KI in das Herzstück des Unternehmens – Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle. CFOs sind einzigartig positioniert, um die Führung zu übernehmen, aber die Zeit zum Handeln ist jetzt.
KI-gestützte Produktivitätssteigerungen sind mehr als Effizienz – sie schalten Möglichkeiten frei. Der Schlüssel ist die Reinvestition der heutigen KI-Einsparungen in die Zukunft. Bis 2030 werden Unternehmen, die diese Kosteneinsparungen für die zukünftige KI-Expansion nutzen, neue Geschäftsmodelle schaffen, Innovationen anstoßen und Umsatz generieren können.
Wenn KI allgegenwärtig wird, wird Gleichförmigkeit zu einer Bedrohung für die Wettbewerbsfähigkeit. Bis 2030 müssen Unternehmen Sprachmodelle und KI-orientierte Prozesse entwickeln, die ihr Geschäft widerspiegeln. Führungskräfte, die KI rund um ihre eigenen Daten, Workflows und Strategie gestalten, können Einzigartigkeit in Wachstum verwandeln.
KI kann zwar Aufgaben ausführen, aber menschliche Führung ist wichtiger denn je. Bis 2030 werden die Leute, die die Arbeit machen, zu denjenigen werden, die die Arbeit leiten. Mit der Zunahme von Partnerschaften zwischen Mensch und KI werden menschliches Urteilsvermögen, Kreativität und Verantwortlichkeit Entscheidungen verbessern, Innovationen ermöglichen und Menschen für sinnvollere Arbeit freistellen.
Neben dem heutigen Fokus auf KI gewinnt eine weitere Transformation an Dynamik – das Quantencomputing. Bis 2030 werden vor allem die Unternehmen profitieren, die sich frühzeitig vorbereiten. Die durch Experimente und Zusammenarbeit vorangetriebene Quantum-Bereitschaft ist eine Investition in zukünftige Relevanz und langfristigen Wettbewerbsvorteil.
Mohamad Ali
Senior Vice President, IBM Consulting
Die KI verbessert nicht nur Geschäftsmodelle. Bis 2030 wird sie das Geschäftsmodell darstellen. ”
In den kommenden Wochen werden wir uns eingehender mit diesen Themen befassen und untersuchen, wie Führungskräfte damit umgehen. Abonnieren Sie unseren Newsletter, um neue Informationen direkt nach Veröffentlichung zu erhalten und stets über die Entwicklungen informiert zu sein, die KI-orientierte Unternehmen prägen.