Es ist leicht anzunehmen, dass blockierte KI-Programme schwache Technologie widerspiegeln, was wiederum zu Rendite-Schwächen führt. Aber die harte Wahrheit ist, dass alle signifikanten Erträge von KI-Programmen scheitern, weil die Führungssysteme um sie herum nicht darauf ausgelegt sind, sie in großem Umfang zu unterstützen.



Strategie, Governance, Kultur, Talent und Technologie verschieben sich oft mit guter Absicht, aber selten als ein System. Die Ergebnisse werden Ihnen bekannt vorkommen: Pilotprojekte, die sich nicht skalieren lassen, Entscheidungen, die im Sande verlaufen, Risiken, die zu spät erkannt werden, und hart arbeitende Teams, die wenig bis gar keine Ergebnisse für ihre Bemühungen vorweisen können.



In dieser Serie soll deutlich werden, wo KI-Bemühungen scheitern und was in den Führungsteams geändert werden muss, um einen ROI zu erzielen.