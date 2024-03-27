Frauen wie Kay Firth Butterfield, die weltweit erste Chief KI-Ethikbeauftragte; Elham Tabassi vom NIST, die Initiativen für ethische KI-Standards vorantreibt; Miriam Vogel von EqualAI und NAIAC, die sich für die Gleichstellung von KI einsetzt; Paula Goldman von Salesforce; und Navrina Singh von Credo AI, die sich für verantwortungsvolle KI starkmacht, sind nur einige der vielen Beispiele für Frauen, die in diesem Bereich eine Vorreiterrolle einnehmen.

Zu den weiteren prominenten Frauen in der Technologiebranche zählen Fei-Fei Li vom Human-Centered KI Institute der Stanford University, die für ihre Beiträge zur KI-Bilderkennung und ihr Engagement für eine inklusive und ethische KI-Entwicklung bekannt ist; Joy Buolamwini, die Gründerin der Algorithmic Justice League, die auf Verzerrungen in KI-Systemen aufmerksam macht und sich für die Schadensbegrenzung einsetzt; Lila Ibrahim von DeepMind, die für die operative Strategie einer der weltweit führenden KI-Forschungsinstitute verantwortlich ist; und Francesca Rossi, die bei IBM die globale KI-Ethik leitet und sich an vorderster Front für die Bewältigung kritischer Fragen der KI-Governance, Ethik, Verantwortung und verantwortungsvollen Innovation einsetzt.

Dies sind nur einige der vielen, vielen Beispiele für Frauen, die in diesem Bereich führend sind. Frauen aus der Diskussion und Berichterstattung auszuschließen, bedeutet nicht nur, dass die für verantwortungsvolle Innovation notwendigen unterschiedlichen Perspektiven außer Acht gelassen werden, sondern auch, dass die entscheidende Rolle von Ethik, Governance und der Berücksichtigung gesellschaftlicher Auswirkungen bei der Entwicklung von KI nicht anerkannt wird. Es ist Zeit für eine entscheidende Neubewertung, die anerkennt, dass es bei Innovation ebenso sehr um ihre Auswirkungen geht wie um die Erfindung selbst.

In einer Studie des IBM Institute for Business Value unterstreicht Debra D'Agostino, Managing Director of Thought Leadership bei Oxford Economics, die Bedeutung von Diversität in der Führung für die Entwicklung der KI. Sie hebt hervor, dass Frauen keine IT-Expertinnen sein müssen, um KI-Innovationen voranzutreiben. Die Studie ergab, dass Frauen bereits häufiger als Männer KI zum Erstellen, Bearbeiten und Zusammenfassen von Inhalten eingesetzt haben. 40 Prozent geben an, dass der Einsatz von generativer KI zu einer Produktivitätssteigerung von mehr als 10 Prozent geführt hat. Zu verstehen und zu antizipieren, wie KI die individuellen Bedürfnisse und Funktionen eines Unternehmens oder Teams am besten ergänzen kann, ist genauso wichtig wie die Zusammenarbeit mit den richtigen IT-Mitarbeitern, um dies zu verwirklichen, sagte D'Agostino.

Zum Abschluss des Women's History Month ist es wichtig anzuerkennen, dass die Beiträge von Frauen im Bereich der KI nicht nur den Weg für eine gerechtere Technologie ebnen, sondern auch entscheidend dazu beitragen, die Möglichkeiten der KI für unsere Gesellschaft zu realisieren und die unmittelbaren und langfristigen Risiken, die sie birgt, anzugehen und sie zu mindern. Ihre Arbeit setzt Maßstäbe dafür, wie wir als globale Gemeinschaft die Integration von KI in unser Leben angehen.

Die Zukunft der KI wird heute geschrieben, und Frauen spielen in diesem Narrativ nicht nur Nebenrollen – sie sind die Hauptdarstellerinnen in dieser Geschichte. Während wir diesen Weg weiter beschreiten, ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, dass das wahre Maß des Fortschritts der KI über ihre Funktionen hinausgeht. Es geht darum, wie wir diese Technologie nutzen, um unsere gemeinsamen Werte widerzuspiegeln, gemeinsame Herausforderungen anzugehen und eine Welt zu schaffen, in der Innovation allen zugutekommt – nicht nur den privilegierten Wenigen.