Generative KI ist vielleicht kein Allheilmittel, aber sie ist ein mächtiges Werkzeug. Betrachten Sie den agentenbasierten Workflow, der sich auf einen mehrstufigen Ansatz zur Verwendung von LLMs und KI-Agenten zur Erfüllung von Aufgaben bezieht. Diese Agenten handeln mit einem gewissen Maß an Unabhängigkeit und Entscheidungsfindung, interagieren mit Daten, Systemen und manchmal auch Menschen, um ihre zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen. Spezialisierte Agenten können für bestimmte Aufgaben oder Fachgebiete eingesetzt werden und so tiefgreifende Kenntnisse und Erfahrungen einbringen, die LLMs möglicherweise fehlen. Diese Agenten können entweder auf spezialisiertere Daten zurückgreifen oder domänenspezifische Algorithmen und Modelle integrieren.

Stellen Sie sich ein Telekommunikationsunternehmen vor, bei dem ein agentischer Workflow, orchestriert von einem LLM, Kundensupport-Anfragen effizient verwaltet. Wenn ein Kunde eine Anfrage absendet, bearbeitet das LLM die Anfrage, kategorisiert das Problem und löst bestimmte Agenten aus, die verschiedene Aufgaben übernehmen. Ein Mitarbeiter ruft beispielsweise die Kontodaten des Kunden ab und Verify die gemachten Informationen, während ein anderer das Problem diagnostiziert, z. B. Kontrollen im Netzwerk durchführt oder Unstimmigkeiten in der Rechnungsstellung untersucht.

Sobald das Problem identifiziert ist, erarbeitet ein dritter Mitarbeiter eine Lösung, sei es das Zurücksetzen des Equipments, das Anbieten einer Rückerstattung oder die Vereinbarung eines Technikertermins. Der LLM unterstützt dann einen Kommunikationsagenten bei der Erstellung einer personalisierten Antwort an den Kunden und trägt dazu bei, dass die Botschaft klar ist und mit der Markenstimme des Unternehmens übereinstimmt. Nachdem das Problem gelöst wurde, wird eine Feedback-Schleife initiiert, in der ein Mitarbeiter Kundenfeedback einholt, um die Zufriedenheit zu ermitteln. Wenn der Kunde unzufrieden ist, reviews das LLM das Feedback und kann weitere Folgemaßnahmen einleiten, wie zum Beispiel einen Anruf eines menschlichen Mitarbeiters.

LLMs sind zwar vielseitig, können aber mit Aufgaben, die tiefgreifende Fachkenntnisse oder Spezialwissen erfordern, Schwierigkeiten haben, insbesondere wenn diese Aufgaben außerhalb der Trainingsdaten des LLM liegen. Außerdem sind sie langsam und nicht gut geeignet, um in dynamischen Umgebungen Entscheidungen in Echtzeit zu treffen. Im Gegensatz dazu können Agenten mithilfe einfacherer Entscheidungsfindungsalgorithmen autonom und proaktiv in Echtzeit agieren.

Agenten können, anders als große, monolithische LLMs, auch so konzipiert werden, dass sie aus ihrer Umgebung lernen und sich an sie anpassen. Sie können Reinforcement Learning oder Feedback-Schleifen verwenden, um die Leistung im Laufe der Zeit zu verbessern und Strategien an den Erfolg oder Misserfolg früherer Aufgaben anzupassen. Agentische Workflows erzeugen selbst neue Daten, die dann für weiteres Training verwendet werden können.

Dieses Szenario verdeutlicht, dass ein LLM zwar ein nützlicher Teil der Lösung eines betrieblichen Problems ist, aber nicht die gesamte Lösung darstellt. Das sind gute Nachrichten, denn das LLM ist oft das teuerste Teil der Wertschöpfungskette.