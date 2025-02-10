Heute und in Zukunft gewinnen und verlieren Unternehmen je nachdem, wie sie Technologie einsetzen und bereitstellen.
Das Aufkommen von virtueller Arbeit, künstlicher Technologie und die Digitalisierung vieler Prozesse schafft organisatorische Komplexität. Darüber hinaus werden die Tätigkeiten und Produkte von Unternehmen zunehmend digitalisiert.
Eine IBM Institute for Business Value Studie ergab, dass die 2.000 größten Unternehmen weltweit bis 2026 40 % ihres Gesamtumsatzes durch digitale Produkte, Dienstleistungen und Erfahrungen generieren werden. Das veranlasst viele Unternehmen, sich der digitalen Transformation zuzuwenden. Und doch haben zu wenige dieser Initiativen bisher Dividenden gebracht. Eine IBM-Studie aus dem Jahr 2022 ergab, dass 23 % der Technologiebudgets von Unternehmen für Maßnahmen verwendet werden, die das Geschäftseinkommen steigern.
Außerdem ergab ein weiterer IBM-Bericht, dass 84 % der Führungskräfte angaben, dass ihr Unternehmen Schwierigkeiten hatte, operative Silos zu beseitigen. Um diese Chance zu nutzen, müssen die Führungsteams der obersten Ebene die Bereitschaft zum Wandel fördern und die technischen Führungsteams die Architektur überdenken, die für den Erfolg in einem schnelllebigen Umfeld erforderlich ist, da dies eine Reihe von sich gegenseitig verstärkenden Herausforderungen mit sich bringen kann. Um Erfolg zu haben, muss Einfachheit das Ziel sein.
Die Technologiestrategie ist zu wichtig, als dass sie eine Angelegenheit der internen IT-Abteilung bleiben sollte. Sie muss sich zu einer gemeinschaftlichen Initiative entwickeln, die von der obersten Führungsebene unterstützt wird und eine klare, unternehmensweite Mission verfolgt. Sie erfordert die richtige Methodik: Hybrid by Design.
Viele Unternehmen erkennen an, dass ihre IT-Umgebungen langfristig vielfältig sein werden. Die meisten haben ihre Umgebungen jedoch separat optimiert. Dies führt zu einem standardmäßigen Hybridansatz, der einen Mangel an strategischer IT-Grundlage zur Folge hat, wobei die für die Verwaltung der Cloud erforderlichen Elemente in Silos verbleiben, wie Deloitte es beschrieben hat.
Hybrid by Design stellt Interoperabilität in den Mittelpunkt durch intelligente und gezielte vertikale und horizontale Integration der Technologiekomponenten. Hybrid by Design konzentriert sich auf einen Plattformansatz, der gemeinsame Innovations- und Betriebspraktiken ermöglicht. Es reduziert die Komplexität der Verwaltung der hybriden Umgebung erheblich und verbessert gleichzeitig die daraus gewonnenen Erkenntnisse.
Darüber hinaus haben Unternehmen vermehrt Technologieansätze wie Platform Engineering eingeführt, bei denen Self-Service-Funktionen und automatisierte Infrastrukturabläufe genutzt werden, um die Erfahrung und Produktivität von Entwicklern zu verbessern. Platform Engineering ist oft eine Antwort auf die ständig wachsende Komplexität moderner Softwarearchitekturen und Hybrid-Cloud-Umgebungen.
Geschäftliche Innovationen erfordern, dass Unternehmen Technologie überall dort bereitstellen, wo das Unternehmen arbeitet und sie benötigt, wie z. B. in einer Cloud, einem Rechenzentrum, einem Edge-Standort oder einem Gerät. Für den Erfolg ist eine enge Abstimmung zwischen technischer Architektur, Betrieb, Teams und Unternehmenskultur erforderlich.
Hybrid by Design verhindert eine Heterogenität bei der Bereitstellung, die zu einer technischen und betrieblichen Heterogenität führt, wie wir sie oft bei Hybrid by Default sehen.
In Wirklichkeit führt der Betrieb über mehrere Umgebungen hinweg zu einer Komplexität, die sich über Rechenzentren, mehrere Clouds, bestehende Tech-Stacks und Teams erstreckt. Die Migration in die Public Cloud ohne eine Verbesserung und Optimierung der Plattform, die diese Umgebungen verwaltet, führt jedoch ebenfalls zu Ineffizienz und steigenden Kosten.
Die standardmäßig in Silos organisierten Umgebungen von Hybrid-Architekturen tragen nicht dazu bei, die Komplexität der Cloud zu reduzieren. Was Unternehmen tatsächlich erhalten, sind steigende Kosten und eine Minimierung jeglicher positiver Auswirkungen, die die Cloud auf das Unternehmen haben könnte. Das ist, als würde ein Hotel überall Sicherheitskameras aufstellen, aber keine Kontrollzentrale einrichten, in der jemand alle Kameras gleichzeitig überwachen kann.
Angesichts der Bedeutung der digitalen Transformation, der zunehmenden Abhängigkeit von der Cloud und der sich abzeichnenden Chancen der künstlichen Intelligenz ist Hybrid by Design die richtige Methode für jedes Unternehmen.
Deshalb wurde Hybrid by Design im Rahmen der IBM CIO Transformation als Client-Zero eingesetzt, was zu einer signifikanten Senkung der Hostingkosten und Reduzierung des erforderlichen Personals für den Plattformbetrieb führte. Das Ergebnis waren 90 % Einsparungen bei den Hosting-Kosten, 55 % weniger Personal für den Plattformbetrieb und 200 Mio. USD an Einsparungen durch den Einsatz der integrierten Suite von Apptio®.
Eine Analyse von IBM Consulting mit mehr als 50 Kunden ergab, dass diejenigen, die Hybrid by Design-Prinzipien einführten, über fünf Jahre hinweg dreimal so hohe ROI aus IT-Programmen erzielten, was vor allem auf die Konsistenz über Plattformen, Prozesse und Mitarbeiter hinweg zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass diese Zahl durch den umfassenden Einsatz von generativer KI noch weiter steigen wird.
Generative KI hat bereits mehrere wertvolle Anwendungsfälle in den Bereichen Steigerung der Code-Effizienz, Kundenservice, Datenanalyse und mehr aufgezeigt.
Fast jedes Softwareunternehmen erweitert sein Funktionsangebot um generative KI. Laut McKinsey sind wir auf dem Weg, mithilfe generativer KI einen Wert von Billionen von Dollar zu generieren.
Es ist klar, dass generative KI die täglichen Workflows jedes Wissensarbeiters beeinflusst. Unternehmen, die dies als geschäftskritische Technologie betrachten, sind zunehmend daran interessiert, die Anbieter von generativer KI, mit denen sie zusammenarbeiten, zu diversifizieren.
Laut Menlo Ventures verwendet ein durchschnittliches Unternehmen mindestens drei Foundation Models in seinen KI-Stacks. Die zunehmende Reife domänenspezifischer vertikaler Modelle wird die Produktpalette der Unternehmen nur noch erweitern. Wir sehen keinerlei Anzeichen dafür, dass sich das verlangsamen oder ändern wird. Um von der generativen KI-Bewegung mit mehreren Modellen zu profitieren, müssen Unternehmen Hybrid by Design anstreben.
Einige Unternehmen sind ihren Konkurrenten bei der Integration von Hybrid by Design bereits voraus. Etwa 68 % der Hybrid-Cloud-Anwender haben laut IBM Institute for Business Value bereits formale, unternehmensweite Richtlinien etabliert, um ihren Ansatz für generative KI zu steuern.
Bedeutende technologische und betriebliche Veränderungen können nur dann stattfinden, wenn das Unternehmen als Einheit agiert. Die Geschäftsleitung muss den Ansatz „Hybrid by Design“ verstehen und die Änderungen in der Unternehmensstrategie sowie an den Rollen und Verantwortlichkeiten befürworten, bevor sinnvolle Arbeit beginnen kann.
Kein Unternehmen gleicht dem anderen, da jedes Unternehmen an einem anderen Punkt startet. Die Festlegung einer Ausgangsbasis durch eine sorgfältige Prüfung der vom Unternehmen verwendeten Technologien und der geltenden Richtlinien trägt dazu bei, den Prozess voranzubringen. Diese Bewertung sollte die lokale Infrastruktur, Cloud-Services, Altlasten und aufkommende Technologien umfassen. Die Kartierung der bestehenden Architektur und ihrer Funktionen hilft, Lücken im System zu identifizieren, die korrigiert werden müssen.
Hybrid by Design erfordert Voraussicht und tiefgreifendes strategisches Denken, um gut zu funktionieren. Der CIO muss zusammen mit den Stakeholdern eine klare Vision für den zukünftigen Zustand der hybriden Umgebung formulieren. All dies sollte mit übergeordneten Geschäftszielen, Skalierbarkeit, Sicherheit, Kosteneffizienz und Agilität im Einklang stehen.
Eine erfolgreiche Hybrid-by-Design-Methode verbessert die Sicherheit, steigert die Effizienz und senkt die Kosten. Sie regelt nicht nur, welche Änderungen das Unternehmen an seinem Stack und Personal vornehmen muss, sondern auch zukünftige Investitionen in Ressourcen.
Am besten beginnt man mit einem schnellen Erfolg, um den Wert für den Rest des Unternehmens zu demonstrieren. Das erste erfolgreiche Projekt kann dem Unternehmen dabei helfen, sich besser vorzustellen, wie Erfolg aussieht und wie eine Umstellung auf Hybrid by Design erhebliche Vorteile bringen kann.
Nachdem wir nun festgestellt haben, wie wichtig Hybrid by Design ist, um die Vorteile der generativen KI und anderer digitaler Verbesserungen zu nutzen, erfahren Sie hier, warum Unternehmen ihre Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen zur erfolgreichen Umsetzung überdenken müssen.
Die Technologieanbieter, mit denen Sie zusammenarbeiten möchten, sind wichtige Partner auf Ihrem Weg zur Erschließung der Cloud. Konzentrieren Sie sich auf diejenigen, die Ihr Geschäft verstehen, einen Mehrwert bieten können und mit Ihnen, nicht für Sie, an den richtigen Lösungen arbeiten. Das ist zu wichtig, um zu der alten Denkweise zurückzukehren, bei der man einfach den Anbieter auswählt, der die kostengünstigste und gleichzeitig gut funktionierende Lösung bietet.
Behandeln Sie diese Unternehmen als Partner, nicht als Lieferanten. Integrieren Sie sie in Ihre Teams und arbeiten Sie gemeinsam an der Reduzierung der Komplexität der Umgebung. Wenn sie nur als Lösungsanbieter betrachtet werden, dann ist das auch alles, was sie leisten. Wenn sie als Partner im Ökosystem betrachtet werden, arbeiten sie Seite an Seite, um Probleme zu lösen, anstatt neue zu schaffen.
Eine einfache Möglichkeit, eine echte Partnerschaft aufzubauen, besteht darin, Service Level Agreements (SLAs) mit gemeinsamen Zielen und wichtigen Ergebnissen (OKRs) zu kombinieren, die über die Aufrechterhaltung der Betriebszeit hinausgehen. Dadurch werden gemeinsame Anreize für eine echte Unternehmenstransformation geschaffen. Jeder Partner, der sich nur um die Betriebszeit kümmert oder die Verantwortung für die tatsächlichen Geschäftsziele ablehnt, ist nicht der richtige Partner für dieses wichtige Projekt.
Der Schlüssel zu Hybrid by Design liegt in der Open-Source-Technologie. IBM ist seit langem ein Befürworter der Kraft von Open Source, weshalb wir Red Hat im Jahr 2019 übernommen haben. Open Source bietet mehrere wichtige Vorteile für die Verwaltung der Hybridumgebung und fördert gleichzeitig Flexibilität, Skalierbarkeit und Innovation. Open Source schafft ein gemeinsames Framework, das die Zusammenarbeit zwischen verteilten Teams fördert und so schnellere Entwicklungszyklen ermöglicht.
Die Hybrid-by-Design-Methodik von IBM Consulting hilft Unternehmen, eine beschleunigte, risikoarme Migration, Modernisierung und Innovation zu erreichen und gleichzeitig Geschäftswert, Produktivität und Kostensenkungen in der Cloud zu steigern. Unsere fortschrittlichen Verfahren und Methoden helfen Unternehmen auf ihrem Weg zu Hybrid by Design und dienen als Heilmittel gegen steigende Cloud-Kosten, da sie das Cloud Management effizienter und effektiver machen.
Überwinden Sie Barrieren und springen Sie mit Mut und Überzeugung in das Zeitalter der generativen KI.
Erkunden Sie, wie CEOs generative KI und Anwendungsmodernisierung nutzen, um Innovationen voranzutreiben und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Erfahren Sie, wie Industrie 4.0 Ihre Abläufe transformieren, häufige Herausforderungen überwinden und mit KI und industriellem IoT Geschäftsergebnisse verbessern kann.
Beschleunigen Sie Ihre Transformation auf die Hybrid Cloud und verringern Sie das Risiko.
IBM Instana ist eine Software, die Überwachung der Anwendungsleistung in Echtzeit und KI-gestützte Erkenntnisse bietet. Es ist als SaaS oder zum Selbsthosting verfügbar.
IBM aktiviert auf Unternehmen abgestimmte CX-Lösungen von SAP mithilfe von Daten und KI, um erstklassige Customer Experience zu schaffen.
Erweitern und transformieren Sie Ihr Unternehmen mit einer neuen Unternehmensstrategie und Arbeitsweise.