Viele Unternehmen erkennen an, dass ihre IT-Umgebungen langfristig vielfältig sein werden. Die meisten haben ihre Umgebungen jedoch separat optimiert. Dies führt zu einem standardmäßigen Hybridansatz, der einen Mangel an strategischer IT-Grundlage zur Folge hat, wobei die für die Verwaltung der Cloud erforderlichen Elemente in Silos verbleiben, wie Deloitte es beschrieben hat.

Hybrid by Design stellt Interoperabilität in den Mittelpunkt durch intelligente und gezielte vertikale und horizontale Integration der Technologiekomponenten. Hybrid by Design konzentriert sich auf einen Plattformansatz, der gemeinsame Innovations- und Betriebspraktiken ermöglicht. Es reduziert die Komplexität der Verwaltung der hybriden Umgebung erheblich und verbessert gleichzeitig die daraus gewonnenen Erkenntnisse.



Darüber hinaus haben Unternehmen vermehrt Technologieansätze wie Platform Engineering eingeführt, bei denen Self-Service-Funktionen und automatisierte Infrastrukturabläufe genutzt werden, um die Erfahrung und Produktivität von Entwicklern zu verbessern. Platform Engineering ist oft eine Antwort auf die ständig wachsende Komplexität moderner Softwarearchitekturen und Hybrid-Cloud-Umgebungen.

Geschäftliche Innovationen erfordern, dass Unternehmen Technologie überall dort bereitstellen, wo das Unternehmen arbeitet und sie benötigt, wie z. B. in einer Cloud, einem Rechenzentrum, einem Edge-Standort oder einem Gerät. Für den Erfolg ist eine enge Abstimmung zwischen technischer Architektur, Betrieb, Teams und Unternehmenskultur erforderlich.

Hybrid by Design verhindert eine Heterogenität bei der Bereitstellung, die zu einer technischen und betrieblichen Heterogenität führt, wie wir sie oft bei Hybrid by Default sehen.

In Wirklichkeit führt der Betrieb über mehrere Umgebungen hinweg zu einer Komplexität, die sich über Rechenzentren, mehrere Clouds, bestehende Tech-Stacks und Teams erstreckt. Die Migration in die Public Cloud ohne eine Verbesserung und Optimierung der Plattform, die diese Umgebungen verwaltet, führt jedoch ebenfalls zu Ineffizienz und steigenden Kosten.



Die standardmäßig in Silos organisierten Umgebungen von Hybrid-Architekturen tragen nicht dazu bei, die Komplexität der Cloud zu reduzieren. Was Unternehmen tatsächlich erhalten, sind steigende Kosten und eine Minimierung jeglicher positiver Auswirkungen, die die Cloud auf das Unternehmen haben könnte. Das ist, als würde ein Hotel überall Sicherheitskameras aufstellen, aber keine Kontrollzentrale einrichten, in der jemand alle Kameras gleichzeitig überwachen kann.

Angesichts der Bedeutung der digitalen Transformation, der zunehmenden Abhängigkeit von der Cloud und der sich abzeichnenden Chancen der künstlichen Intelligenz ist Hybrid by Design die richtige Methode für jedes Unternehmen.

Deshalb wurde Hybrid by Design im Rahmen der IBM CIO Transformation als Client-Zero eingesetzt, was zu einer signifikanten Senkung der Hostingkosten und Reduzierung des erforderlichen Personals für den Plattformbetrieb führte. Das Ergebnis waren 90 % Einsparungen bei den Hosting-Kosten, 55 % weniger Personal für den Plattformbetrieb und 200 Mio. USD an Einsparungen durch den Einsatz der integrierten Suite von Apptio®.

Eine Analyse von IBM Consulting mit mehr als 50 Kunden ergab, dass diejenigen, die Hybrid by Design-Prinzipien einführten, über fünf Jahre hinweg dreimal so hohe ROI aus IT-Programmen erzielten, was vor allem auf die Konsistenz über Plattformen, Prozesse und Mitarbeiter hinweg zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass diese Zahl durch den umfassenden Einsatz von generativer KI noch weiter steigen wird.

