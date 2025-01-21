Die Sicherstellung, dass Unternehmensdaten fehlerfrei bleiben und eine vertrauenswürdige Quelle für entscheidende Geschäftsinformationen sein können, ist unerlässlich, um sowohl die betriebliche Effizienz als auch die Resilienz zu gewährleisten. Angesichts der Vielzahl digitaler Datenquellen, auf die sich die meisten Unternehmen heutzutage verlassen, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie Unternehmen den Überblick darüber verlieren können, wie ihre Daten erfasst, gespeichert und abgerufen werden.

„Unternehmen stehen bei der Gewährleistung der Integrität ihrer kritischen Daten heute vor einer Reihe von Herausforderungen“, erklärt Evelyn Kim, Programmdirektorin bei IBM Security. „Die Datenmenge wächst exponentiell in immer mehr Formaten und an immer mehr Orten, was dazu führt, dass Unternehmen die Transparenz und Kontrolle über ihre sensiblen Daten verlieren. Wir beobachten, dass Unternehmen mit Schattendaten (unentdeckten oder unbekannten Daten) zu kämpfen haben, die erhebliche Risiken bergen. Generative KI birgt auch neue Risiken für die Daten – sowohl aufgrund des Bedarfs an ausreichend großen und geeigneten Daten für die Anwendung von generativer KI als auch aufgrund der Notwendigkeit, Daten vor Manipulation zu schützen.“