Daten in all ihren Formen und Ausprägungen gehören zu den kritischsten Assets eines Unternehmens. Sie liefern Unternehmen nicht nur wichtige Informationen über ihre Systeme und Prozesse, sondern fördern auch das Wachstum und ermöglichen eine bessere Entscheidungsfindung auf allen Ebenen.
Wie jedes andere Unternehmensequipment können jedoch auch Daten mit der Zeit an Qualität verlieren und an Wert einbüßen, wenn Unternehmen nicht sorgfältig damit umgehen. Noch gefährlicher ist jedoch, dass die Vernachlässigung der Datenhygiene Unternehmen einer Reihe von Sicherheitsbedrohungen und Problemen hinsichtlich der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften aussetzen kann.
Datenreinheit, auch Datenhygiene genannt, ist der Prozess, mit dem sichergestellt wird, dass alle Unternehmensdaten korrekt und konsistent bleiben, unabhängig davon, wo sie gespeichert sind und wie sie verwendet werden. Um dies zu erreichen, müssen Unternehmen sicherstellen, dass ihre Daten regelmäßig anhand von sechs wichtigen Merkmalen überprüft werden:
Zur effektiven Verwaltung jeder dieser Komponenten kann das Unternehmen eine Vielzahl von Datenverwaltungstools und -lösungen einsetzen. Diese automatisierten Systeme nutzen Datenprofilierungs- und Bereinigungsprozesse, um Anomalien frühzeitig zu erkennen und Unternehmen bei deren Behebung zu unterstützen.
Die Sicherstellung, dass Unternehmensdaten fehlerfrei bleiben und eine vertrauenswürdige Quelle für entscheidende Geschäftsinformationen sein können, ist unerlässlich, um sowohl die betriebliche Effizienz als auch die Resilienz zu gewährleisten. Angesichts der Vielzahl digitaler Datenquellen, auf die sich die meisten Unternehmen heutzutage verlassen, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie Unternehmen den Überblick darüber verlieren können, wie ihre Daten erfasst, gespeichert und abgerufen werden.
„Unternehmen stehen bei der Gewährleistung der Integrität ihrer kritischen Daten heute vor einer Reihe von Herausforderungen“, erklärt Evelyn Kim, Programmdirektorin bei IBM Security. „Die Datenmenge wächst exponentiell in immer mehr Formaten und an immer mehr Orten, was dazu führt, dass Unternehmen die Transparenz und Kontrolle über ihre sensiblen Daten verlieren. Wir beobachten, dass Unternehmen mit Schattendaten (unentdeckten oder unbekannten Daten) zu kämpfen haben, die erhebliche Risiken bergen. Generative KI birgt auch neue Risiken für die Daten – sowohl aufgrund des Bedarfs an ausreichend großen und geeigneten Daten für die Anwendung von generativer KI als auch aufgrund der Notwendigkeit, Daten vor Manipulation zu schützen.“
Auch wenn die Bedeutung der Datenintegrität scheinbar nur darin besteht, einen nahtlosen Geschäftsablauf zu unterstützen, ist sie tatsächlich ein wichtiges Element für die Gewährleistung einer starken Cybersicherheitslage. Nachfolgend sind einige der inhärenten Sicherheitsrisiken aufgeführt, die auftreten können, wenn gute Datenhygiene im Laufe der Zeit vernachlässigt wird:
Angesichts der zunehmenden Datenflut ist die Datenklassifizierung, insbesondere von sensiblen Daten, für die Sicherheit noch entscheidend geworden. Das Verständnis, wo sensible Daten gespeichert sind, ist ein wichtiger Schritt bei der Überwachung von Datenspeichern und Datenbanken, um Sicherheitsverletzungen zu verhindern und Cyberangriffe zu erkennen und so die Auswirkungen und Schäden in kritischen Netzwerken und verbundenen Systemen zu verringern.
Die Effektivität moderner Sicherheitstools und -technologien hängt ebenfalls von genauen Daten ab. Ohne die Festlegung einer verlässlichen Grundlage für die normale Geschäftstätigkeit verlieren diese Sicherheitslösungen ihre Fähigkeit, verdächtige Benutzermuster zu erkennen. Sie können zu Fehlalarmen und einer unzureichenden Bedrohungserkennung führen.
Die Datenreinheit spielt eine entscheidende Rolle dabei, Unternehmen bei der Erfüllung verschiedener regulatorischer Anforderungen zu unterstützen. „In stark regulierten Branchen bestehen häufig erhebliche Bedenken hinsichtlich Data Governance und Datensicherheit. Wir beobachten in der Regel, dass die Sektoren Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung und Energieversorgung stark auf Investitionen in Datensicherheit setzen, um ihre Compliance-Bemühungen zu unterstützen“, erklärt Kim.
Ohne genaue und vollständige Daten zur Einhaltung der Vorschriften setzen sich Unternehmen erheblichen Verstößen gegen die Vorschriften und damit verbundenen finanziellen Strafen aus. Dies kann auch zu langfristigen rechtlichen Konsequenzen führen, die den Ruf eines Unternehmens schädigen und die Kundenbindung beeinträchtigen können.
Die Datenbereinigung ist keine Aufgabe, die Unternehmen über das Jahr verteilt planen oder als einmaliges Projekt durchführen. Sie erfordert ein kontinuierliches Engagement und die Fähigkeit, Datenqualitätspraktiken in jede Phase des Datenlebenszyklus zu integrieren. Von der ersten Datenerfassung und -eingabe bis hin zu Speicherung, Verarbeitung und Analyse sollte das Unternehmen zahlreiche proaktive Datenpflegemaßnahmen befolgen, darunter:
Festlegung klarer Richtlinien für die Data Governance: Unternehmen sollten bei der Eingabe, Validierung und Aktualisierung von Daten klare Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb ihres Unternehmens festlegen. Dazu gehört auch die Einhaltung strenger Compliance-Richtlinien für den ordnungsgemäßen Umgang mit Daten während und nach der Übertragung.
Investitionen in Lösungen zur Datenqualität: Unternehmen sollten Tools der nächsten Generation prüfen und implementieren, die automatisierte Datenbereinigungsaktivitäten in Echtzeit bieten und gleichzeitig Deduplizierungs- und Validierungsprozesse systematisch durchführen. Diese Tools helfen dabei, Datenqualitätsprobleme proaktiv zu erkennen und anzugehen, wodurch Zeit und Ressourcen für interne Teams freigesetzt werden.
Die Einführung einer Sicherheitskultur: Es ist unerlässlich, eine Unternehmenskultur zu etablieren, die Datensicherheit und -integrität priorisiert. Dazu gehören Schulungen für Mitarbeiter zur Bedeutung der Einhaltung strenger Datenverwaltungsstandards sowie die Implementierung strenger Zugriffskontrollen, Datenverschlüsselung und Überwachungslösungen.
Daten sind das, was moderne Unternehmen am Laufen hält. Wenn Sie jedoch nicht aufpassen, wird der Wert dieses Assets im Laufe der Zeit sinken und zu einer Reihe von geschäftlichen Konsequenzen führen. Durch die Priorisierung der Datenreinheit können Unternehmen das wahre Potenzial ihrer kritischen Daten aufdecken und so bessere Entscheidungen treffen und gleichzeitig die Resilienz ihrer Sicherheits- und Compliance-Initiativen erhöhen.