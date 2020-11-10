Die Fähigkeit, auf der Grundlage von Daten in Echtzeit zu handeln, war noch nie so entscheidend wie heute. Dem Bericht „COVID-19 and the Future of Business” des IBM Institute for Business Value zufolge haben in den letzten sechs Monaten 59 % der Unternehmen ihre digitale Transformation beschleunigt – Unternehmen, die zuvor nur teilweise digitalisiert waren, haben sich vollständig digitalisiert, während Unternehmen, die bereits vollständig digitalisiert waren, neue Anwendungsfälle erschlossen haben. Es handelt sich hierbei nicht um eine kurzfristige Veränderung oder einen Moment – die derzeitige Erwartung eines vollständig datengesteuerten, digitalen Geschäfts ist eine dauerhafte Veränderung im Geschäftsumfeld.
Die Pandemie hat neue Anwendungsfälle für die Nutzung von Daten aufgezeigt und die digitale Transformation beschleunigt. Beispielsweise haben Unternehmen und Regierungen COVID-19-Gesundheits-Dashboards erstellt, die Daten aus vielen Quellen enthalten, um wichtige Entscheidungen zu treffen, beispielsweise in Bezug auf die Kontaktverfolgung und die Rückkehr der Menschen an ihren Arbeitsplatz. Einige Unternehmen haben sich darauf verlegt, ihren Kunden dieselben datengestützten, pandemiebezogenen Erkenntnisse anzubieten, um intelligente Geschäftsentscheidungen zu ermöglichen, wie beispielsweise die Vorhersage von Veränderungen in der Nachfrage und die Bereitstellung von Transparenz in den Lieferketten. Mit dem Ende der Pandemie und dem Eintritt der Geschäftswelt in eine neue Realität ist mit massiven, anhaltenden Investitionen von Unternehmen in Daten, Analysen und KI-Fähigkeiten zu rechnen.
Durch die Nutzung von „Daten“ als strategischem Unternehmenskapital können Unternehmen die digitale Transformation beschleunigen oder skalieren und gleichzeitig zu hohen Umsätzen und Geschäftswachstum beitragen. Laut McKinsey geben leistungsstarke Unternehmen dreimal häufiger als andere an, dass Daten- und Analyseinitiativen mindestens 20 % zum EBIT beigetragen haben (von 2016 bis 2019).
Die bestehende Datenarchitektur unterstützt nicht die hohen Ambitionen von Unternehmen, die digitale Innovation und Agilität in einer Welt nach COVID zu beschleunigen. Eine gut geplante Datenstrategie für ein digitales Unternehmen bietet Möglichkeiten zur Geschäftstransformation, Kostensenkung, verbesserte Kundenbindung und maximale Flexibilität in einer Multi-Cloud-Umgebung.
Beispielsweise können Unternehmen Unternehmensdaten nutzen, um fortschrittliche KI-basierte Innovationen zu entwickeln, die Natural Language Processing (NLP), maschinelles Lernen (ML), Deep Learning, neuronale Netze, Speech-to-Text- und Text-to-Speech-Funktionen einsetzen. Unternehmen müssen jedoch wissen, worauf sie sich bei der Kuratierung wichtiger Daten konzentrieren sollten. IBM schätzt, dass 80 Prozent des Aufwands beim Einsatz von KI darin besteht, Daten für die Nutzung bereitzustellen.
In den letzten zehn Jahren haben sich die Nutzung und die Verarbeitung von Daten erheblich weiterentwickelt – sowohl in technologischer Hinsicht als auch hinsichtlich der Anwendungsfälle. Vor zehn Jahren investierten Unternehmen erheblich in eine Vielzahl von Data Warehouses mit relationalen Datenbanken, wodurch die Anwendungsfälle auf traditionelle Analysen beschränkt waren. Während viele Unternehmen aus Gründen der Data Science auf Data Lakes umstellten, blieben Data Warehouses weiterhin ein wichtiger Bestandteil.
Trotz Trotz erheblicher Investitionen in Unternehmensdaten haben die meisten Unternehmen Schwierigkeiten, isolierte und veraltete Data Warehouses oder Data Marts zu integrieren. Unternehmen sind ebenfalls nicht in der Lage, große Mengen an bisher ungenutzten halbstrukturierten und unstrukturierten Daten effektiv zu nutzen. Laut der IBM – Cognitive Enterprise Study haben weniger als 4 von 10 Unternehmen (40 %) ihre Daten unternehmensweit integriert und eine unternehmensweite Datenarchitektur konzipiert und implementiert.
Eine moderne Datenarchitektur, die auf dem Ansatz einer „Datenplattform“ basiert, hilft bei der Orchestrierung großer Datenmengen in einer Hybrid Cloud-Umgebung. Dieser Ansatz ermöglicht den Aufbau automatisierter Workflows, Geschäftsplattformen und Erfahrungen und die Skalierung des Datenwerts, um KI-Initiativen zu beschleunigen.
IBM arbeitete mit einem großen US-amerikanischen Gesundheitsunternehmen zusammen, das über ein kostspieliges Legacy-Data-Warehouse verfügte, um dem Unternehmen dabei zu unterstützen, seine Ausgaben zu senken und den Wert seiner Daten zu steigern. In den ersten sechs Wochen der Zusammenarbeit mit IBM hat das Unternehmen sein Data Warehouse in eine Datenplattform umgewandelt, auf der 14 Data-Science-Projekte ausgeführt werden können. Mit derzeit fast tausend Modellen hat das Unternehmen den Prozess der Gesundheitsversorgung für Kunden und Mitglieder verbessert, indem es die Nutzung von Daten über die Berichterstattung hinaus erweitert hat.
Eine moderne Datenarchitektur unterstützt Unternehmen dabei, saubere, zuverlässige und umsetzbare Daten zu generieren, um den Anforderungen an geschäftliche Agilität, Geschwindigkeit und Innovation in der neuen Normalität gerecht zu werden. Zu den Vorteilen zählen:
Da die Anwendungsfälle für Daten kontinuierlich zunehmen, sollten Unternehmen die folgenden Schlüsselbereiche für die Nutzung von Daten als Unternehmensasset berücksichtigen.
Daten für Geschäftsplattformen – Geschäftsplattformen für Market Making überwinden die Grenzen zwischen Unternehmen oder Branchen, um umfassende Kategorien komplementärer Produkte und Dienstleistungen miteinander zu verbinden. Dies ermöglicht ein ganzheitlicheres Kundenerlebnis und ein nichtlineares Wachstum. Da Unternehmen sich zunehmend auf Plattformstrategien konzentrieren, müssen sie die richtigen proprietären Daten und Partnerdaten identifizieren und benötigen spezifische Fähigkeiten, um den Wert der Daten zu extrahieren. Unternehmen streben danach, interne und externe Daten, die von Ökosystempartnern und Kunden generiert werden, zu koordinieren, um Geschäfts- und Marktplatzplattformen zu entwickeln, mit denen sie Daten monetarisieren, Marktchancen erweitern und ihre Wettbewerbsposition neu definieren können.
IBM hat in Zusammenarbeit mit Yara, einem in Norwegen ansässigen Unternehmen, das Stickstoff für Kunden weltweit produziert, eine Plattform für digitale Landwirtschaft unter Verwendung von IBM Digital Insights entwickelt. Yara integriert seine Daten mithilfe von Vorhersagemodellen, um die Fläche pro Hektar unter Berücksichtigung des Standorts, des Klimas und der wahrscheinlichen Wetterbedingungen zu optimieren und so den Ernteertrag zu steigern. Mit der digitalen Plattform strebt Yara an, 7 Prozent aller Ackerflächen weltweit abzudecken.
Daten für Workflows – Unternehmen können Prozesse automatisieren, ihre Mitarbeiter befähigen, das Kundenerlebnis verbessern und die Produktivität und betriebliche Effizienz steigern, indem sie Unternehmensabläufe in intelligente Workflows umgestalten. Intelligente Workflows sind automatisierte Workflows, die durch KI und andere exponentielle Technologien angetrieben werden und kosteneffizientere und flexiblere Front-, Middle- und Back-Office-Prozesse ermöglichen. Unternehmen müssen die richtigen Unternehmensdaten nutzen, um intelligente Workflows zu aktivieren und Prozesse zu automatisieren. IBM arbeitet mit Kunden zusammen, um Digital Integration for Intelligent Workflows (DI4IW) anzubieten, eine in der Branche einzigartige Lösung zur Orchestrierung von Daten, die in großen Unternehmensanwendungen wie SAP, Salesforce und Workday gespeichert sind, über eine Echtzeit-API. DI4IW kann die Entwicklungszeit intelligenter WDI4IW kann die Entwicklungszeit für intelligente Workflows um 50 % bis 70 % reduzieren. Durch die Extraktion von Daten aus Systemen und den Aufbau von Informationen machen Unternehmen einen wichtigen Schritt auf ihrem Weg zur digitalen Transformation.
Daten für die Kundenerfahrung – Viele Unternehmen konzentrieren sich stark auf die Verbesserung der Customer Experience. Unternehmen müssen sich jedoch auch weiterentwickeln und erfahrungsorientierte Anwendungsfälle (wie Apps, KI-Assistenten usw.) unter Verwendung von Echtzeitdaten entwerfen, um die Erfahrung von Kunden, Mitarbeitern und Ökosystempartnern zu einer personalisierten Erfahrung zu machen.
IBM hat in Zusammenarbeit mit der Royal Bank of Scotland (heute NatWest Group) eine intelligente, KI-gestützte cloudbasierte Plattform entwickelt, die digitale Hypothekendaten in Echtzeit aggregiert. Durch die Nutzung sowohl interner Kundendaten als auch externer Daten aus Richtlinien hat die Bank die Mitarbeiter des Hypotheken-Callcenters in die Lage versetzt, Kunden während des gesamten Prozesses des Hauskaufs zu unterstützen. Seit der Implementierung des digitalen Tools zur Unterstützung von Hypotheken verzeichnete RBS eine Verbesserung des Kunden-NPS um 20 % und eine Verkürzung der Gesprächsdauer um 10%. Mehr erfahren Sie hier: https://www.ibm.com/de-de/services/client-stories/rbs
Unternehmen, die nicht in Daten investieren, verpassen nicht nur die Vorteile der Datennutzung, sondern riskieren auch, Kunden und Marktanteile zu verlieren. Während die Wettbewerber dieser Unternehmen wahrscheinlich Erkenntnisse über die Verbesserung digitaler Erfahrung nutzen, werden die Verbraucher schnell unzufriedener mit Unternehmen, die keine personalisierten Erfahrungen schaffen.
Vor fünf Jahren waren Unternehmen, die sich in einer digitalen Transformation befanden, technologisch führend. Heutzutage wird jedoch erwartet, dass Unternehmen digital agieren – dies ist kein Unterscheidungsmerkmal mehr. Unternehmen mit digitaler Erfahrung werden Wachstum erzielen, während andere Unternehmen rasch zurückfallen werden. Unabhängig davon, wo sich Unternehmen zu Beginn der Pandemie auf ihrem Weg zur digitalen Transformation befanden, müssen sie schnell zu diesem neuen Betriebs- und Kundendienstmodell übergehen, indem sie in Tools investieren, die es ihnen ermöglichen, eines ihrer wichtigsten Vermögenswerte zu nutzen – ihre Daten.
