Die bestehende Datenarchitektur unterstützt nicht die hohen Ambitionen von Unternehmen, die digitale Innovation und Agilität in einer Welt nach COVID zu beschleunigen. Eine gut geplante Datenstrategie für ein digitales Unternehmen bietet Möglichkeiten zur Geschäftstransformation, Kostensenkung, verbesserte Kundenbindung und maximale Flexibilität in einer Multi-Cloud-Umgebung.

Beispielsweise können Unternehmen Unternehmensdaten nutzen, um fortschrittliche KI-basierte Innovationen zu entwickeln, die Natural Language Processing (NLP), maschinelles Lernen (ML), Deep Learning, neuronale Netze, Speech-to-Text- und Text-to-Speech-Funktionen einsetzen. Unternehmen müssen jedoch wissen, worauf sie sich bei der Kuratierung wichtiger Daten konzentrieren sollten. IBM schätzt, dass 80 Prozent des Aufwands beim Einsatz von KI darin besteht, Daten für die Nutzung bereitzustellen.

In den letzten zehn Jahren haben sich die Nutzung und die Verarbeitung von Daten erheblich weiterentwickelt – sowohl in technologischer Hinsicht als auch hinsichtlich der Anwendungsfälle. Vor zehn Jahren investierten Unternehmen erheblich in eine Vielzahl von Data Warehouses mit relationalen Datenbanken, wodurch die Anwendungsfälle auf traditionelle Analysen beschränkt waren. Während viele Unternehmen aus Gründen der Data Science auf Data Lakes umstellten, blieben Data Warehouses weiterhin ein wichtiger Bestandteil.

Trotz Trotz erheblicher Investitionen in Unternehmensdaten haben die meisten Unternehmen Schwierigkeiten, isolierte und veraltete Data Warehouses oder Data Marts zu integrieren. Unternehmen sind ebenfalls nicht in der Lage, große Mengen an bisher ungenutzten halbstrukturierten und unstrukturierten Daten effektiv zu nutzen. Laut der IBM – Cognitive Enterprise Study haben weniger als 4 von 10 Unternehmen (40 %) ihre Daten unternehmensweit integriert und eine unternehmensweite Datenarchitektur konzipiert und implementiert.

Eine moderne Datenarchitektur, die auf dem Ansatz einer „Datenplattform“ basiert, hilft bei der Orchestrierung großer Datenmengen in einer Hybrid Cloud-Umgebung. Dieser Ansatz ermöglicht den Aufbau automatisierter Workflows, Geschäftsplattformen und Erfahrungen und die Skalierung des Datenwerts, um KI-Initiativen zu beschleunigen.

IBM arbeitete mit einem großen US-amerikanischen Gesundheitsunternehmen zusammen, das über ein kostspieliges Legacy-Data-Warehouse verfügte, um dem Unternehmen dabei zu unterstützen, seine Ausgaben zu senken und den Wert seiner Daten zu steigern. In den ersten sechs Wochen der Zusammenarbeit mit IBM hat das Unternehmen sein Data Warehouse in eine Datenplattform umgewandelt, auf der 14 Data-Science-Projekte ausgeführt werden können. Mit derzeit fast tausend Modellen hat das Unternehmen den Prozess der Gesundheitsversorgung für Kunden und Mitglieder verbessert, indem es die Nutzung von Daten über die Berichterstattung hinaus erweitert hat.