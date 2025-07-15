Da ständig neue wichtige Modelle auf der LLM-Bestenliste veröffentlicht werden, geht der Wettlauf um die Verbesserung der Leistung und Effizienz auf Modellebene fort. Sowohl etablierte Unternehmen als auch Startups haben Mühe, mitzuhalten.
KI ist kein Größenspiel mehr, bei dem größere Modelle bessere Ergebnisse bedeuten. Start-ups wie Not Diamond machen KI praktischer und verbreiteter, indem sie kosteneffiziente Lösungen entwickeln, die Effizienz fördern. Durch den Einsatz einer offenen, modellübergreifenden und zweckmäßigen Strategie kann die KI-Technologie in der Produktion skalieren und wirklich transformativ werden. Dennoch sehen wir weiterhin Unternehmen, die mit einer Reihe schwieriger Fragen konfrontiert sind:
Dies sind die Fragen, bei deren Beantwortung IBM seinen Kunden mit innovativen Lösungen hilft.
Die Zukunft ist kein einzelnes, monolithisches Modell. Es handelt sich um ein Netzwerk von Modellen – modular, effizient und intelligent orchestriert – die Produktivität und Wachstum vorantreiben.
Kein einzelnes Modell ist in allen Belangen das beste – manche sind schneller, billiger oder besser für bestimmte Anwendungsbereiche und regulatorische Anforderungen. Die Vorstellung, dass ein einziges riesiges Modell alle Aufgaben lösen kann, ist zunehmend unpraktisch, da die Anforderungen an Leistung, Kosten und Compliance auseinandergehen. Open-Source-Modelle wie LLaMA und Mistral gewinnen an Boden.
Gleichzeitig entstehen unternehmensorientierte Modelle für spezielle Anwendungsfälle, und der regulatorische Druck treibt die Nachfrage nach Datensouveränität und -kontrolle voran. Unternehmen brauchen die Flexibilität, sich anzupassen, wenn sich das Ökosystem weiterentwickelt – sei es bei Zusammenfassungen, Code-Erstellung oder Compliance.
Die Lösung besteht nicht darin, ein einzelnes Modell auszuwählen, sondern jeden Prompt zum richtigen Modell für die Aufgabe weiterzuleiten. Der CEO von Not Diamond hat es treffend ausgedrückt: Die Welt hat bereits erkannt, dass ein Netzwerk von Computern besser ist als ein riesiger Computer. Das Gleiche gilt für Modelle: Ein Netzwerk von Modellen wird ein einzelnes großes Modell übertreffen.
IBM betrachtet Not Diamond als Aufbau einer essenziellen Infrastruktur für das nächste Kapitel der Unternehmens-KI, was mit unserer Vision von offenen, sicheren und flexiblen KI-Ökosystemen übereinstimmt. So wie Kubernetes zur Orchestrierungsschicht für cloudnative Anwendungen wurde, können Modellrouter wie Not Diamond das Rückgrat von KI-nativen Systemen sein.
Not Diamond baut eine Plattform, die Abfragen sofort über Modelle hinweg routet, Prompts dynamisch anpasst und Unternehmen ermöglicht, neue Modelle ohne Verzögerungen, Neuschreibungen oder Lock-in zu übernehmen. Ihr System zur Anpassung der Prompts schreibt automatisch die Prompts für verschiedene Modelle um, wodurch die Genauigkeit um bis zu 60% verbessert wird und die Zeit für das manuelle Prompt Engineering von Stunden auf Minuten reduziert wird.
Teams sind nicht mehr verpflichtet, die Prompts für jedes neue Modell manuell anzupassen. Prompt Adaption durchsucht Tausende von Varianten und stellt die effizienteste und effektivste Lösung bereit.
Neben dem Modellrouting ist die Plattform von Not Diamond ein entscheidender Ermöglicher einer zweckmäßigen KI-Strategie: die besten Prompts für Ihre Modelle und die besten Modelle für Ihre Kunden, nahtlos in Unternehmensabläufe integriert.
IBM ist stolz darauf, Not Diamond zu unterstützen , während wir gemeinsam eine Multi-Modell-Strategie entwickeln.
