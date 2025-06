Führungskräfte im Bereich Beschaffung, Procurement und Vendor Management (SVPM) haben viel zu tun, wenn es darum geht,eine verantwortungsvolle KI-Governance in ihre Software und Verträge zu integrieren. Ein neuer Gartner-Bericht warnt, dass SPVM-Führungskräfte, die die Notwendigkeit einer KI-Governance übersehen, ihr Unternehmen einem erheblichen Risiko aussetzen.

„Den meisten Verträgen von Software- und Cloud-Anbietern fehlt es an ausdrücklichen Verpflichtungen, die sie für die Bereitstellung verantwortungsvoller KI zur Rechenschaft ziehen, während andere Verträge Haftungsausschlüsse enthalten, die die Haftung für unverantwortliche KI-Systeme und -Ausgaben ausschließen“, so Gartner.

Wenn ich vor einem großen Publikum spreche und die Frage stelle: Wer in einem Unternehmen sollte für die verantwortungsvollen Ergebnisse von KI verantwortlich sein? sind die drei wichtigsten Antworten, die ich erhalte, ziemlich beunruhigend.

Die drei häufigsten Antworten, die ich erhalte, sind: „Niemand“, „Wir verwenden keine KI“ und „Jeder“. Keine dieser Antworten ist richtig und alle sind besorgniserregend.

Die erste und häufigste Antwort, dass niemand für die Ergebnisse von KI-Modellen verantwortlich ist, ist offenkundig besorgniserregend. Hier gibt es keine Ausrede. Es kann und darf nicht hingenommen werden, dass im Bereich der KI keinerlei Verantwortung übernommen wird.

Die zweite Antwort, Wir verwenden keine KI, ist lachhaft, wenn man bedenkt, dass KI bereits in viele der Lizenzen für Unternehmenssoftware eingebettet ist, die diese Unternehmen bereits verwenden. Außerdem wird damit deutlich, dass ein Unternehmen die KI in seinem Bestand nicht verfolgt oder, was noch schlimmer ist, seine Mitarbeiter nicht über den angemessenen und nicht angemessenen Einsatz von KI informiert. Das ist ein großes Problem.

Und die letzte Antwort, dass jeder selbst dafür verantwortlich ist, ist zumindest eine noble Antwort. Jeder, der mit einem KI-Modell über seinen Lebenszyklus hinweg in Berührung kommt, ist in der Tat rechenschaftspflichtig. Wenn jedoch jeder für die Governance verantwortlich gemacht wird, wird dann tatsächlich jemand für die Governance verantwortlich gemacht? Hinter der KI-Verantwortung muss mehr stecken als die Vorstellung, dass es uns gut geht, wenn jeder seine eigene Verwaltung übernimmt.