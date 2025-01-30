Wenn Ransomware tötet: Angriffe auf Einrichtungen im Gesundheitswesen

Krankenhäuser sind stark auf digitale Systeme zur Patientenversorgung angewiesen. Wenn ein Ransomware-Angriff eintritt, gehen diese Systeme offline, oft mit tragischen Ergebnissen. Die Forschung unterstreicht die Risiken: Seit 2015 hat es einen Anstieg von 300 % bei Ransomware-Angriffen auf das Gesundheitswesen gegeben. Dies führte zu einem Anstieg der Notfallfälle, darunter Schlaganfälle und Herzstillstände, in Krankenhäusern, die von Patienten überfordert waren, die von Cyberangriffen betroffenen Einrichtungen verlegt wurden.

Eine Studie der University of California San Diego zeigte, dass Ransomware-Angriffe auf Krankenhäuser einen Spillover-Effekt verursachen. Dies bedeutet, dass benachbarte Krankenhäuser einen Anstieg der Patientenzahlen verzeichnen, was zu einem Anstieg der Fälle von Herzstillstand um 81% führt. Die Überlebensraten für diese Fälle von Herzstillstand sind ebenfalls gesunken.

Ein aktuelles Beispiel ist der Ransomware-Angriff auf Synnovis, einen Pathologiedienstleister für den NHS in London. Der Angriff verursachte Probleme bei Bluttests und Transfusionen und verzögerte wichtige Krebsbehandlungen und geplante Eingriffe in mehreren Krankenhäusern. Diese Störung veranschaulicht einen allgemeinen Trend bei Ransomware-Vorfällen im Gesundheitswesen: Verspätete Tests und Verfahren können lebensbedrohlich werden, da zeitkritische Behandlungen verschoben oder ganz versäumt werden.

In einer anderen Studie die zwei städtische Notaufnahmen in der Nähe einer von einem Angriff betroffenen Gesundheitseinrichtung untersuchte, stellten die Forschenden deutliche Zunahmen beim Patientenaufkommen, längere Wartezeiten und höhere Raten von Patienten fest, die die Klinik verließen, bevor sie überhaupt behandelt wurden. Diese Verzögerungen unterstreichen laut der Studie die Notwendigkeit eines Ansatzes zur Katastrophenbewältigung bei solchen Vorfällen.

In einigen Fällen wurden die tragischen Folgen von Ransomware im Gesundheitswesen in Gerichtsverfahren dokumentiert. Im Jahr 2020 verklagte eine Frau ein Krankenhaus in Alabama und behauptete, ein Ransomware-Angriff habe zum Tod ihrer neugeborenen Tochter beigetragen. Die Computersysteme des Krankenhauses waren während der Geburt offline, was den Zugang zu kritischen Überwachungstools verhinderte und angeblich zu schweren Geburtskomplikationen führte. Auch wenn der Fall inzwischen außergerichtlich beigelegt wurde, wirft er die Frage auf, ob ähnliche Ereignisse möglicherweise unbemerkt von der Öffentlichkeit stattgefunden haben.