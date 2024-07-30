Die Sicherheitsteams werden immer besser darin, Einbrüche zu erkennen und darauf zu reagieren, aber die Angreifer fügen den Unternehmen immer mehr Schaden zu. Der kürzlich von IBM veröffentlichte Cost of a Data Breach Report 2024 hat ergeben, dass die durchschnittlichen Kosten für Datenschutzverletzungen weltweit einen Rekordwert von 4,88 Mio. USD erreichen. Das ist ein Anstieg um 10 % gegenüber 2023 und der größte Anstieg seit Beginn der Pandemie.

Die Studie stellt zwar fest, dass Unternehmen im Durchschnitt ihre Zeit zur Erkennung und Eindämmung von Sicherheitsverletzungen verkürzt haben, doch steigende Geschäftskosten trieben die durchschnittlichen Kosten für Sicherheitsverletzungen weltweit in die Höhe. Zu den größten Kostenfaktoren zählten entgangene Geschäftskosten, Ausgaben für den Kundensupport nach dem Datenleck (wie die Einrichtung von Help Desk und Kreditüberwachungsdiensten) sowie die Zahlung von Bußgeldern der Aufsichtsbehörden. Etwa 70 % der 604 untersuchten Unternehmen gaben an, dass ihre Abläufe entweder erheblich oder mäßig gestört waren.

Die neue Forschung, unabhängig vom Ponemon Institute durchgeführt und von IBM analysiert, untersuchte Unternehmen mit Datenlecks aus 16 Ländern und Regionen sowie in 17 Branchen. Dazu gehörten auch Interviews mit 3.556 Sicherheits- und Wirtschaftsexperten aus den betroffenen Unternehmen. Der „Cost of a Data Breach Report“ erscheint nun schon zum 19. Mal und bietet praxisrelevante Erkenntnisse sowie aktuelle Forschungsergebnisse, was ihn zu einem wichtigen Maßstab für die Branche macht.

Während die Ergebnisse des Berichts darauf hindeuten, dass einige Schäden durch eine Sicherheitsverletzung unvermeidlich sind, zeigen sie auch mehrere Risikobereiche auf, mit denen sich Sicherheitsteams befassen können und sollten. Die Ergebnisse unterstreichen beispielsweise die wachsende Bedeutung von KI- und Automatisierungstechnologien im Sicherheitsbereich, um die Auswirkungen von Sicherheitsverletzungen abzumildern und die mit diesen Sicherheitsverletzungen verbundenen Kosten zu senken.

Nachfolgend sind die wichtigsten Erkenntnisse sowie einige weitere aus dem Bericht „Cost of a Data Breach Report 2024“ aufgeführt.