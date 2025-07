Unternehmen, die für die KI-Modelle verantwortlich sind, müssen transparent darlegen, warum sie eine bestimmte Entscheidung in Bezug auf Daten getroffen oder einen bestimmten Ansatz gewählt haben. Oder warum sie sich für eine Methode und nicht für eine andere entschieden haben. Es muss ein Datenblatt für KI-Lösungen erstellt werden, das wichtige Informationen über das Modell enthält.

Dazu gehören zum Beispiel Dinge wie der angemessene Verwendungszweck, woher die Daten stammen, wie die Methodik aussieht, wer rechenschaftspflichtig ist, wann das Modell geprüft wird und in welchen Abständen, worauf es geprüft wird, was die Ergebnisse der Prüfung sind und so weiter.

Darüber hinaus müssen die Menschen sich ihrer selbst bewusst genug sein, um zu erkennen, wenn diese Reflexion nicht mit ihren Werten übereinstimmt. In diesem Fall müssen sie ihre Herangehensweise ändern.

„Wenn Sie Menschen also sagen hören: ‚Mein KI-Modell enthält keinerlei Verzerrung‘, denken Sie daran: Alle Daten sind verzerrt. Der Schlüssel ist, dass Sie transparent darlegen, warum Sie der Meinung sind, dass diese Daten so wichtig für Ihr Modell sind“, so Boinodiris. Und denken Sie daran, ständig introspektiv zu sein, da sich unsere Standpunkte, unser Ethos, im Laufe der Zeit ändern werden.

Vertrauen in KI muss man sich verdienen, es wird einem nicht geschenkt. Führen Sie schwierige Gespräche mit Teammitgliedern darüber, woher ihre Verzerrungen stammen könnten, und erkennen Sie, dass die Entwicklung eines verantwortungsvollen und zuverlässigen KI-Modells nicht linear ist und harte Arbeit erfordert.