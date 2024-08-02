Die Europäische Union (EU) ist der erste große Markt, der neue Regeln für KI festlegt.

„Das Ziel ist es laut EU-Beamten, die EU zu einem globalen Zentrum für vertrauenswürdige KI zu machen.“

Das KI-Gesetz verfolgt einen risikobasierten Ansatz, das heißt, es kategorisiert Anträge nach ihrem potenziellen Risiko für Grundrechte und Sicherheit. Einige der wichtigsten Bestimmungen umfassen: ein Verbot bestimmter KI-Praktiken, die als unannehmbares Risiko gelten, Standards für die Entwicklung und Bereitstellung bestimmter KI-Systeme mit hohem Risiko und Regeln für KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck (GPAI). KI-Systeme, die nicht in eine der Risikokategorien des EU AI Act fallen, unterliegen nicht den Anforderungen des Gesetzes (diese werden oft als „minimale Risikokategorie“ bezeichnet), obwohl einige von ihnen möglicherweise Transparenzverpflichtungen erfüllen müssen und sie andere bestehende Gesetze einhalten müssen.

„Es handelt sich um eine Form des regulatorischen Pragmatismus, der darauf abzielt, die Beschränkungen an das jeweilige Risikoniveau anzupassen“, erklärt Bruno Massot, Vice President, Assistant General Counsel und Head of Legal IBM Europe.

Nach diesen neuen Regeln werden bestimmte KI-Anwendungen verboten, die die Rechte der Bürger und Bürgerinnen gefährden. Diese umfassen biometrische Kategorisierungssysteme, die auf sensiblen Merkmalen basieren, das ungezielte Scraping von Gesichtsbildern aus dem Internet oder CCTV-Aufnahmen zur Erstellung von Gesichtserkennungsdatenbanken, Emotionserkennung am Arbeitsplatz und in Schulen sowie vorausschauende Polizeiarbeit.

Das KI-Gesetz wurde am 22. April vom EU-Parlament und am 21. Mai von den EU-Mitgliedstaaten verabschiedet. Es wurde am 12. Juli im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und trat am 1. August in Kraft, wobei verschiedene Bestimmungen des Gesetzes schrittweise in Kraft traten.

Der EU AI Act wird einem sehr schnelllebigen Zeitplan folgen.

„Es geht sehr schnell voran, aber das ist keine Überraschung. Die Entwürfe sind seit langem bekannt. Es ist auch wichtig, schnell vorzugehen, da sich die Technologie sehr schnell weiterentwickelt“, bemerkt Massot.

Nach sechs Monaten treten Verbote für verbotene KI-Praktiken in Kraft. Nach neun Monaten treten die Verhaltensregeln in Kraft. Nach zwölf Monaten allgemeine KI-Regeln, einschließlich Governance, in Kraft. Nach 24 Monaten treten die Regeln für risikoreiche KI-Systeme in Kraft. Schließlich gelten 36 Monate nach Inkrafttreten die Vorschriften für KI-Systeme, die Produkte oder Sicherheitskomponenten von Produkten sind, die unter bestimmte EU-Rechtsvorschriften fallen.

Die Nichteinhaltung des Gesetzes kann zu hohen Geldstrafen von bis zu 35 Millionen Euro oder 7 % des Jahresumsatzes eines Unternehmens führen.