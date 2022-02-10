Wir müssen unsere Modelle für maschinelles Lernen auf rassistische Verzerrung überprüfen

Es gab zahlreiche Projekte, die innerhalb von IBM entwickelt wurden, aber ich fühlte mich zu einem bestimmten hingezogen, das sowohl eine implizite als auch eine explizite Voreingenommenheit zeigte. Dieses Projekt war TakeTwo und sollte eines von sieben Projekten werden, die vor etwas mehr als einem Jahr als externes Open-Source-Projekt veröffentlicht wurden. Das TakeTwo-Projekt nutzt Natural Language Understanding, um offene und subtile Verzerrung in schriftlichen Inhalten zu erkennen und zu beseitigen. Die Verwendung von TakeTwo zum Erkennen von Phrasen und Wörtern, die als rassistisch voreingenommen werden können, kann den Autoren von Inhalten dabei helfen, potenzielle Verzerrung beim Schreiben proaktiv zu entschärfen. Es ermöglicht dem Ersteller von Inhalten, die von ihm erstellten Inhalte vor der Veröffentlichung zu überprüfen, aktuell mithilfe eines Online-Texteditors. Man kann sich das wie ein Grammarly vorstellen, das potenziell rassistische Formulierungen aufspürt. TakeTwo ist darauf ausgelegt, Verzeichnisse inklusiver Begriffe zu nutzen, die von vertrauenswürdigen Quellen wie der Inclusive Naming Initiative zusammengestellt wurden.

TakeTwo hat mir nicht nur die Möglichkeit gegeben, mein Fachwissen in die Verbesserung des Projekts einzubringen, sondern auch die Gelegenheit, mich mit einigen impliziten rassistischen Verzerrungen auseinanderzusetzen, die ich vielleicht hatte, mir aber bisher nicht bewusst war. Die Arbeit an TakeTwo war eine großartige Möglichkeit, an einer Mission zu arbeiten, die für die Welt wichtig ist und gleichzeitig die Möglichkeit zur Selbstreflexion bietet.

Sehen Sie sich die Lösung in Aktion an: