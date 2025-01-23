Für Marketingverantwortliche ist es zu einer strategischen Notwendigkeit geworden, im Bereich der KI immer einen Schritt voraus zu sein. Der Umfang und die Reichweite maßgeschneiderter Omnichannel-Marketingkampagnen sowie die Vielfalt der Unternehmensdaten, auf die Marketingteams in ihrer Arbeit zurückgreifen, schaffen Herausforderungen, die den Einsatz von KI zur Unterstützung der Arbeit des Marketingteams erfordern.
Während IBM Innovation im Bereich der generativen KI vorantreibt und es seinen Kunden und Partnern ermöglicht, deren Einsatz zu skalieren, verfolgt das Unternehmen den Ansatz, stets selbst der „Kunde Null“ zu sein. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, von seiner eigenen Innovation Nutzen zu ziehen, erhält ein tieferes Verständnis für die Auswirkungen des Produkts und demonstriert den Wert der Technologie und Dienstleistungen von IBM. Dieses Engagement ist besonders in den Teams für Marketing, Kommunikation und Corporate Social Responsibility des Unternehmens deutlich zu erkennen.
IBM nutzt generative KI nicht nur zur Optimierung aktueller Prozesse, sondern auch zur Erweiterung seiner zukünftigen Funktionen. IBM bat seine Marketing-, Kommunikations- und Corporate-Social-Responsibility-Abteilungen, Ideen zu sammeln, wie generative KI am besten eingesetzt werden könnte. Zwischen internen Interessen und bestehenden Initiativen wurden zwei spezifische Initiativen besonders hervorgehoben: die Generierung von Marketing-Assets und die einheitliche Suche sowie große Sprachmodelle (LLMs) zur Verbesserung der Auffindbarkeit.
Viele finden es schwer, qualitativ hochwertige Assets in großem Maßstab zu produzieren. Die Erstellung von Inhalten, die den Markenrichtlinien entsprechen, die Anforderungen der Konformität erfüllen und verschiedene Zielgruppen ansprechen, ist ein ressourcenintensives Unterfangen, das die kreativen Teams oft enorm unter Druck setzt. Designer verbringen beispielsweise Stunden damit, eine einzige Kampagne für verschiedene Medienformate anzupassen. Ebenso haben Texter oft Schwierigkeiten, Botschaften für unterschiedliche Zielgruppen zuzuschneiden und gleichzeitig sicherzustellen, dass sie mit der Stimme der Marke übereinstimmen.
Da sich die Geschäftswelt ständig weiterentwickelt, steigt auch die Nachfrage nach Marketing aufgrund von Faktoren wie der wachsenden Bedeutung von Customer Experience, der Verbreitung digitaler Kanäle und dem verschärften Wettbewerb zwischen den Branchen. Unternehmen stehen unter ständigem Druck, auf sinnvolle Weise mit ihren Kunden in Kontakt zu treten, was oft eine große Menge an maßgeschneiderten Inhalten in kürzester Zeit erfordert. Dieser Druck schränkt die Fähigkeit ein, sich auf strategische, wertvolle Aufgaben zu konzentrieren. Diese Herausforderung bietet eine klare Chance für Innovation durch KI-gestützte Asset-Generierung.
Die Erstellung von Assets erfordert viel Zeit und Mühe, um sicherzustellen, dass sie den Branding-, Anpassungs- und Compliance-Standards entsprechen. Aus diesem Grund hat KI das Potenzial, Textern und Designern bei nicht zum Kerngeschäft gehörenden Komponenten ihrer Arbeit zu helfen und so die Wirkung ihres Fachwissens und ihrer Arbeitsstunden zu maximieren.
IBM Creative Assistant, entwickelt mit IBM watsonx®, nutzt die Leistungsfähigkeit generativer KI, um die Erstellung von Marketinginhalten zu beschleunigen. Mit Creative Assistant können Sie direkt im Tool auf eine umfassende Datenbank mit IBM-Produktinformationen zugreifen. Es ist ein vielseitiger und intelligenter KI-gestützter Generator für Marketing-Assets. Creative Assistant nutzt KI-Technologie und vorab genehmigte IBM-Vorlagen, um professionelle, markenkonforme Assets in einem Bruchteil der üblicherweise benötigten Zeit zu erstellen.
IBM Creative Assistant hat bereits über 4.000 Asset generiert, und das Unternehmen ist bestrebt, seine Funktionen weiter auszubauen.
IBM Creative Assistant erstellt zwar effizient Inhalte, bietet aber keine Funktionen zur Bild- und Videogenerierung aus Prompts. Dieser nächste spannende Schritt in der Assetgenerierung ist nicht einfach umzusetzen. Zwar existieren generative Modelle für Bilder und Videos, doch die Gewährleistung, dass die Asset-Generierung den Design- und Markenrichtlinien von IBM entspricht, stellt eine komplexe Herausforderung dar. IBM Assets müssen strengen Design-, rechtlichen und ethischen Vorgaben entsprechen.
Um dies anzugehen, erwägt IBM einen Zwischenschritt: die Schulung eines KI-Modells darin, Bilder auf Markenkonformität zu überprüfen. Dieser Ansatz ist einfacher als die Erstellung markenkonformer Bilder von Grund auf und kann sowohl auf Stockfotos als auch auf KI-generierte Bilder angewendet werden, um qualitativ hochwertige und akzeptable Ausgaben zu gewährleisten. Creative Assistant integriert bereits ähnliche Funktionen für Texte, wie zum Beispiel rechtliche Compliance, was sich als deutlich einfacher umzusetzen erwiesen hat.
Eine Erweiterung dieser Funktionen könnte die Effizienz erheblich steigern und gleichzeitig Kosten senken. Durch die eingesparte Zeit können sich die Mitarbeiter von IBM auf das Schreiben von Briefings und die kreative Vision konzentrieren, während die KI die schwere Arbeit der Asset-Erstellung übernimmt. Diese Verschiebung optimiert die Arbeitszeiten und sorgt dafür, dass die Designer innovativer sein und sich auf hochwertige Aufgaben konzentrieren können, was ihre Wirkung verstärkt.
Einige spezifische Funktionen wurden von unserem Team als Prioritäten identifiziert. Die schnelle und qualitativ hochwertige Erstellung von Assets für den internen und externen Gebrauch, die den Marken- und Designstandards von IBM entsprechen, würde angesichts der Menge an Assets, die IBM produzieren muss, eine erhebliche Zeitersparnis bedeuten. Außerdem eröffnet die Erweiterung in automatisierte Text-, Video- und Bildgenerierung größere Möglichkeiten zur Anpassung an verschiedene Märkte und Kundensegmente, wodurch Inhalte entstehen, die bei der Zielgruppe besser Anklang finden.
Das Ziel ist es, KI in die Lage zu versetzen, Assets mit minimaler Eingabe zu generieren und so den kreativen Prozess zu optimieren. Die Umsetzung dieser Initiativen ist jedoch nach wie vor komplex, vor allem aufgrund der Größe des Unternehmens und der rechtlichen Anforderungen an die KI-Technologie. Durch einen stufenweisen Ansatz und den Einsatz von Zwischenlösungen wie Marken-Compliance-Prüfungen ist IBM bestens positioniert, um diese Herausforderungen zu meistern und die nächste Welle von Effizienz und Innovation in der Asset-Generierung freischalten.
Große Unternehmen haben oft Schwierigkeiten, verteilte Daten in Systemen und Datenbanken zu vereinheitlichen. Ineffiziente Datenabrufsysteme führen zu Silos, Skalierbarkeitsproblemen und geringerer Produktivität. Außerdem erfordert die Ausführung von Aufgaben bei fragmentierten Systemen Fachwissen zum Auffinden bestimmter Daten. Diese Anforderung erhöht den Lernaufwand für neue Mitarbeiter und behindert die Mitarbeiter dabei, die benötigten Informationen effizient zu finden.
Jede praktikable Lösung muss Daten aus diesen Quellen synthetisieren, ohne eine vollständige Migration der Daten selbst zu erfordern. Außerdem muss die Sicherheit und Vertraulichkeit gewahrt bleiben – die entsprechenden Daten dürfen nur dem jeweils autorisierten Benutzer zugänglich gemacht werden.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, hat IBM in den letzten 18 Monaten eine einheitliche Suchfunktion entwickelt, die Daten aus verschiedenen Quellen, darunter Slack und interne Repositories, zieht. Die Textdaten werden in Vektordatenbanken gespeichert und anschließend durch ein fortschrittliches KI-Modell verarbeitet, wodurch eine Freitextsuche in allen Quellen ermöglicht wird. Interne Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) ermöglichen den IBM Teams den Zugriff sowohl auf die Vektorrohdaten als auch auf das Modell. Diese Funktionalität wurde bereits in interne Suchwerkzeuge integriert und ersetzt die ältere Lucene-Syntax durch kontextbezogene Freitextabfragen. Das Ergebnis ist eine weitaus effektivere und intuitivere Sucherfahrung für IBM-Mitarbeiter.
Ein Hauptmerkmal dieses Suchsystems ist, dass es mit Kontextinformationen über die Mitarbeiter ausgestattet ist, die die Anfrage stellen. Bei der Verarbeitung von Abfragen berücksichtigt die KI die Rolle, Berechtigungen und Identität des Nutzers und gibt nur Daten zurück, auf die die Person zugriffen darf. Dieser Mechanismus gewährleistet die Vertraulichkeit und die Einhaltung der internen Zugriffskontrollen und liefert gleichzeitig hochrelevante Ergebnisse. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Rückgabe sensibler Daten zu verhindern, daher ist die Implementierung von Zugriffsbeschränkungen auf Basis der Benutzeridentität unerlässlich.
IBM arbeitet daran, diese Funktionen auf Bilder und Videos auszuweiten. Diese Erweiterung erfordert richtige Text-Tags für bestehende visuelle Assets, was für das Verständnis dieser Medientypen durch eine KI entscheidend ist. Obwohl das Digital Asset Management System von IBM diese digitalen Assets speichert, sind viele davon nicht korrekt getaggt. IBM plant, KI einzusetzen, um alle digitalen Assets automatisch zu markieren und so diese Lücke zu schließen. Nach Abschluss des Tagging-Prozesses kann sich das Suchmodell zu einem multimodalen System weiterentwickeln, das relevante Bilder, Videos, Texte und Quelldokumente über eine einzige Abfrage zurückgeben kann.
Dieses einheitliche Suchsystem kann die Effizienz dramatisch steigern, indem es Mitarbeitern universellen Zugang zu wichtigen Informationen unabhängig vom Format bietet. Außerdem müssen die Dokumente nicht mehr in mehreren Vektorspeichern gespeichert werden, was die Dateninfrastruktur von IBM rationalisiert. Darüber hinaus können andere interne Produkte – wie beispielsweise Creative Assistant – eine einheitliche Suche als Teil ihres Angebots integrieren, anstatt separate Implementierungen ähnlicher Technologien zu entwickeln und zu pflegen.
KI-gestützte Innovationen werden die Workflows weiter verändern und es den Teams ermöglichen, sich auf strategische, hochwertige Aufgaben zu konzentrieren, während KI die schwere Arbeit erledigt. Einheitliche Suche und LLMs für Auffindbarkeit ermöglichen es den Mitarbeitenden, Informationen mühelos zu finden, während fortschrittliche Bild- und Inhaltserstellung es Teams ermöglicht, hochwertige, markenkonforme Assets wie nie zuvor zu erstellen. Durch die Integration dieser Fähigkeiten verbessert IBM nicht nur seine internen Abläufe, sondern setzt auch einen Maßstab für die Bereitstellung eines ähnlichen transformativen Mehrwerts für seine Kunden und definiert neu, wie Unternehmen KI nutzen, um Wirkung zu erzielen.
IBM arbeitete mit der Stern School of Business der NYU zusammen, um vier MBA-Berater für ein Projekt bereitzustellen, das von Sterns erfahrungsbasiertem Lernprogramm unterstützt wurde. Samir Ali-Darwish, Auston Ricca, Tomer Friedman und Narissa Moonsammy von Stern arbeiteten eng mit dem Marketing-, Kommunikations- und Corporate Social Responsibility-Team von IBM zusammen, um eine externe Perspektive auf das Unternehmen zu vermitteln. Die MBA-Berater analysierten Feedbackdaten von IBM-Mitarbeitern, führten Interviews mit IBM-Führungskräften und nutzten IBMs eigene watsonx-Plattform, um die gewonnenen Informationen zu synthetisieren. Das Ergebnis war eine priorisierte KI-Roadmap für das Unternehmen. Um dazu beizutragen, die weltweite Qualifikationslücke im Bereich KI zu schließen, hat sich IBM verpflichtet, bis Ende 2026 zwei Millionen Lernende im Bereich KI auszubilden. Durch Kooperationen wie diese mit NYU Stern und kostenlose Kurse von IBM SkillsBuild erreichen wir Lernende auf der ganzen Welt.
Nehmen Sie an einem Webinar von IBM teil, in dem wir Ihnen anhand von Beispielen aus verschiedenen Branchen, Anwendungsfällen und sogar IBMs eigenen Erfolgsgeschichten zeigen, wie Sie durch agentische KI einen echten ROI erzielen können.
Erfahren Sie, warum IBM im Gartner Magic Quadrant™ for Data Science and Machine Learning Platforms 2025 als führend eingestuft wurde.
Erfahren Sie, wie Unternehmen von der KI-Einführung in verteilten Pilotprojekten zu ihrer Nutzung übergehen, um die Transformation im Kern voranzutreiben.
Greifen Sie auf unseren vollständigen Katalog mit über 100 Online-Kursen zu, indem Sie noch heute ein Abonnement für Einzel- oder Mehrbenutzer erwerben, mit dem Sie Ihre Fähigkeiten in einer Reihe unserer Produkte zu einem günstigen Preis erweitern können.
IBM Granite ist eine Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Modelle, die auf Unternehmen zugeschnitten und für die Skalierung Ihrer KI-Anwendungen optimiert sind. Entdecken Sie die Optionen zu Sprache, Code, Zeitreihen und Guardrails.
Das Programm, das von führenden IBM Experten geleitet wird, soll Führungskräften dabei helfen, das nötige Wissen zu erwerben, um die Prioritäten für KI-Investitionen zu setzen, die zu mehr Wachstum führen.
Wir haben 2.000 Unternehmen zu ihren KI-Initiativen befragt, um herauszufinden, was funktioniert, was nicht und wie Sie vorankommen können.
Nutzen Sie diese fünf Denkanstöße, um mit agentischer KI Unsicherheit zu durchbrechen, die geschäftliche Neuerfindung voranzutreiben und das Wachstum zu beflügeln.
Erfahren Sie, wie Sie generative KI und maschinelles Lernen sicher in Ihr Unternehmen integrieren können.
Erfahren Sie mehr über die drei entscheidenden Elemente einer starken KI-Strategie: die Schaffung eines Wettbewerbsvorteils, die Skalierung von KI im gesamten Unternehmen und die Förderung vertrauenswürdiger KI.
Trainieren, validieren, optimieren und implementieren Sie generative KI, Foundation Models und maschinelle Lernfunktionen mit IBM watsonx.ai, einem Studio der nächsten Generation für AI Builder in Unternehmen. Erstellen Sie KI-Anwendungen mit einem Bruchteil der Zeit und Daten.
Setzen Sie KI in Ihrem Unternehmen ein
– mit branchenführendem Fachwissen im Bereich KI und dem umfassenden Lösungsportfolio von IBM an Ihrer Seite.
Die KI-Services von IBM Consulting unterstützen Sie dabei, die Art und Weise, wie Unternehmen mit KI arbeiten, neu zu denken.
Profitieren Sie von einem einheitlichen Zugriff auf Funktionen, die den gesamten Lebenszyklus der KI-Entwicklung abdecken. Erstellen Sie leistungsstarke KI-Lösungen mit benutzerfreundlichen Oberflächen, Workflows und Zugriff auf branchenübliche APIs und SDKs.