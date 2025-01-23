Große Unternehmen haben oft Schwierigkeiten, verteilte Daten in Systemen und Datenbanken zu vereinheitlichen. Ineffiziente Datenabrufsysteme führen zu Silos, Skalierbarkeitsproblemen und geringerer Produktivität. Außerdem erfordert die Ausführung von Aufgaben bei fragmentierten Systemen Fachwissen zum Auffinden bestimmter Daten. Diese Anforderung erhöht den Lernaufwand für neue Mitarbeiter und behindert die Mitarbeiter dabei, die benötigten Informationen effizient zu finden.

Jede praktikable Lösung muss Daten aus diesen Quellen synthetisieren, ohne eine vollständige Migration der Daten selbst zu erfordern. Außerdem muss die Sicherheit und Vertraulichkeit gewahrt bleiben – die entsprechenden Daten dürfen nur dem jeweils autorisierten Benutzer zugänglich gemacht werden.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, hat IBM in den letzten 18 Monaten eine einheitliche Suchfunktion entwickelt, die Daten aus verschiedenen Quellen, darunter Slack und interne Repositories, zieht. Die Textdaten werden in Vektordatenbanken gespeichert und anschließend durch ein fortschrittliches KI-Modell verarbeitet, wodurch eine Freitextsuche in allen Quellen ermöglicht wird. Interne Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) ermöglichen den IBM Teams den Zugriff sowohl auf die Vektorrohdaten als auch auf das Modell. Diese Funktionalität wurde bereits in interne Suchwerkzeuge integriert und ersetzt die ältere Lucene-Syntax durch kontextbezogene Freitextabfragen. Das Ergebnis ist eine weitaus effektivere und intuitivere Sucherfahrung für IBM-Mitarbeiter.

Ein Hauptmerkmal dieses Suchsystems ist, dass es mit Kontextinformationen über die Mitarbeiter ausgestattet ist, die die Anfrage stellen. Bei der Verarbeitung von Abfragen berücksichtigt die KI die Rolle, Berechtigungen und Identität des Nutzers und gibt nur Daten zurück, auf die die Person zugriffen darf. Dieser Mechanismus gewährleistet die Vertraulichkeit und die Einhaltung der internen Zugriffskontrollen und liefert gleichzeitig hochrelevante Ergebnisse. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Rückgabe sensibler Daten zu verhindern, daher ist die Implementierung von Zugriffsbeschränkungen auf Basis der Benutzeridentität unerlässlich.

IBM arbeitet daran, diese Funktionen auf Bilder und Videos auszuweiten. Diese Erweiterung erfordert richtige Text-Tags für bestehende visuelle Assets, was für das Verständnis dieser Medientypen durch eine KI entscheidend ist. Obwohl das Digital Asset Management System von IBM diese digitalen Assets speichert, sind viele davon nicht korrekt getaggt. IBM plant, KI einzusetzen, um alle digitalen Assets automatisch zu markieren und so diese Lücke zu schließen. Nach Abschluss des Tagging-Prozesses kann sich das Suchmodell zu einem multimodalen System weiterentwickeln, das relevante Bilder, Videos, Texte und Quelldokumente über eine einzige Abfrage zurückgeben kann.

Dieses einheitliche Suchsystem kann die Effizienz dramatisch steigern, indem es Mitarbeitern universellen Zugang zu wichtigen Informationen unabhängig vom Format bietet. Außerdem müssen die Dokumente nicht mehr in mehreren Vektorspeichern gespeichert werden, was die Dateninfrastruktur von IBM rationalisiert. Darüber hinaus können andere interne Produkte – wie beispielsweise Creative Assistant – eine einheitliche Suche als Teil ihres Angebots integrieren, anstatt separate Implementierungen ähnlicher Technologien zu entwickeln und zu pflegen.

KI-gestützte Innovationen werden die Workflows weiter verändern und es den Teams ermöglichen, sich auf strategische, hochwertige Aufgaben zu konzentrieren, während KI die schwere Arbeit erledigt. Einheitliche Suche und LLMs für Auffindbarkeit ermöglichen es den Mitarbeitenden, Informationen mühelos zu finden, während fortschrittliche Bild- und Inhaltserstellung es Teams ermöglicht, hochwertige, markenkonforme Assets wie nie zuvor zu erstellen. Durch die Integration dieser Fähigkeiten verbessert IBM nicht nur seine internen Abläufe, sondern setzt auch einen Maßstab für die Bereitstellung eines ähnlichen transformativen Mehrwerts für seine Kunden und definiert neu, wie Unternehmen KI nutzen, um Wirkung zu erzielen.

IBM arbeitete mit der Stern School of Business der NYU zusammen, um vier MBA-Berater für ein Projekt bereitzustellen, das von Sterns erfahrungsbasiertem Lernprogramm unterstützt wurde. Samir Ali-Darwish, Auston Ricca, Tomer Friedman und Narissa Moonsammy von Stern arbeiteten eng mit dem Marketing-, Kommunikations- und Corporate Social Responsibility-Team von IBM zusammen, um eine externe Perspektive auf das Unternehmen zu vermitteln. Die MBA-Berater analysierten Feedbackdaten von IBM-Mitarbeitern, führten Interviews mit IBM-Führungskräften und nutzten IBMs eigene watsonx-Plattform, um die gewonnenen Informationen zu synthetisieren. Das Ergebnis war eine priorisierte KI-Roadmap für das Unternehmen. Um dazu beizutragen, die weltweite Qualifikationslücke im Bereich KI zu schließen, hat sich IBM verpflichtet, bis Ende 2026 zwei Millionen Lernende im Bereich KI auszubilden. Durch Kooperationen wie diese mit NYU Stern und kostenlose Kurse von IBM SkillsBuild erreichen wir Lernende auf der ganzen Welt.