Mainframe-Systeme werden nicht verschwinden, aber das Fachwissen für ihre Wartung wird immer schwieriger zu finden. Mainframes Power fast 70 % der weltweiten IT-Produktions-Workloads in 28 Branchen in mehr als 70 Ländern. Doch das Fachwissen, das für die Optimierung ihrer Leistung erforderlich ist, wird jedoch immer knapper.

Da erfahrene Mainframe-Experten in den Ruhestand gehen, entsteht eine wachsende Wissenslücke. Während in modernen Informatik-Lehrplänen der Schwerpunkt eher auf Sprachen wie Java und Python liegt, die inzwischen auch von Mainframe-Plattformen wie IBM Zunterstützt werden, liegt die eigentliche Herausforderung tiefer.

Der Fachkräftemangel konzentriert sich auf das Verständnis der Mainframe-spezifischen Terminologie, der Kernkonzepte und der komplexen Subsysteme, die sich von denen in Cloud- und verteilten Umgebungen unterscheiden. Dennoch räumen die Schulungsbudgets von Unternehmen diesen Architekturen oft Vorrang vor Mainframe-Konzepten und -Designs ein.

Das Ergebnis? Die Kluft zwischen der anhaltenden Abhängigkeit von Mainframes und dem schrumpfenden Pool von Fachleuten, die die einzigartige Betriebsumgebung von Mainframe-Systemen wie IBM Z® beherrschen, wird immer größer. Für Unternehmensleiter bedroht dieses Defizit sowohl die betriebliche Kontinuität als auch die Fähigkeit zur Innovation.