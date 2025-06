Die Vermeidung einer Anbieterbindung ist kritisch für Unternehmen, und Open Source KI fügt sich auf natürliche Weise in eine hybride Multicloud-Umgebung ein. Es ermöglicht Unternehmen, proprietäre KI-Modelle wie AWS SageMaker oder Google Vertex KI mit offenen Modellen wie IBM’s Granite zu integrieren. Die Granite-Modellreihe von IBM, die unter Apache 2.0 als Open-Source-Lösung zur Verfügung steht, wurde für die Integration in hybride Multicloud-Umgebungen entwickelt und gibt Unternehmen mehr Freiheit und Kontrolle bei der Bereitstellung und Verwaltung von KI-Modellen auf verschiedenen Plattformen.

„Alles, was es Ihnen ermöglicht, das Modell in Ihrer Infrastruktur zu verwalten, eignet sich gut für Hybrid by Design“, erklärt Varshnay, „vor allem, wenn die Systeme so aufgebaut sind, dass sie von Anfang an nahtlos über mehrere Cloud-Computing-Umgebungen und lokale IT-Infrastrukturen hinweg funktionieren.“

Diese hybrid konzipierte Infrastruktur stellt sicher, dass sich KI-Modelle frei zwischen Clouds bewegen können, sodass Unternehmen die beste Umgebung für ihre Bedürfnisse wählen können.