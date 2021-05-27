Unternehmen auf der ganzen Welt erkennen, dass der Aufbau von Vertrauen in KI der Schlüssel für eine breite Akzeptanz dieser Technologie ist. Sie wissen, dass das Vertrauen in KI und die Fähigkeit, durch KI-Algorithmen getroffene Entscheidungen zu erklären, aus Markensicht entscheidend für den Erfolg ihres Unternehmens sind. Laut dem Global KI Adoption Index 2021, 86 % der weltweiten IT-Experten stimmen zu, dass Verbraucher eher die Dienste eines Unternehmens wählen, das Transparenz und einen Framework dafür bietet, wie seine Daten und KI-Modelle erstellt, verwaltet und genutzt werden.

Letztendlich haben die Kunden ein größeres Vertrauen in die Ergebnisse durch Vertrauen und vertrauenswürdige KI-Lösungen, die auf den Grundlagen von verwalteten Daten und KI-Tools und -Prozessen, KI-Ethik und einem offenen, vielfältigen Ökosystem beruhen.