Unternehmen auf der ganzen Welt erkennen, dass der Aufbau von Vertrauen in KI der Schlüssel für eine breite Akzeptanz dieser Technologie ist. Sie wissen, dass das Vertrauen in KI und die Fähigkeit, durch KI-Algorithmen getroffene Entscheidungen zu erklären, aus Markensicht entscheidend für den Erfolg ihres Unternehmens sind. Laut dem Global KI Adoption Index 2021, 86 % der weltweiten IT-Experten stimmen zu, dass Verbraucher eher die Dienste eines Unternehmens wählen, das Transparenz und einen Framework dafür bietet, wie seine Daten und KI-Modelle erstellt, verwaltet und genutzt werden.
Letztendlich haben die Kunden ein größeres Vertrauen in die Ergebnisse durch Vertrauen und vertrauenswürdige KI-Lösungen, die auf den Grundlagen von verwalteten Daten und KI-Tools und -Prozessen, KI-Ethik und einem offenen, vielfältigen Ökosystem beruhen.
Branchen-Newsletter
Erhalten Sie kuratierte Einblicke in die wichtigsten – und faszinierendsten – KI-Neuheiten. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Think-Newsletter. Weitere Informationen in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Verwaltete Daten und KI beziehen sich auf die Technologie, Tools und Prozesse, die die Vertrauenswürdigkeit von verwalteten Daten und KI-Lösungen überwachen und aufrechterhalten. Unternehmen müssen in der Lage sein, ihre KI zu steuern und zu überwachen, um sicherzustellen, dass sie wie vorgesehen und im Einklang mit den Vorschriften arbeitet. Die von IBM verwalteten Daten und KI-Technologien basieren auf der Anwendung unserer Grundprinzipien für ethische KI: Transparenz, Erklärbarkeit, Fairness, Robustheit und Datenschutz. Diese fünf Schwerpunktbereiche sind unsere Definition von vertrauenswürdiger KI.
Transparenz stärkt Vertrauen und der beste Weg zum Erreichen von Transparenz ist Offenlegung. Transparenz ist auch Voraussetzung dafür, dass eine KI-Lösung ethisch vertretbar ist. Es ermöglicht eine einfache Überprüfung der KI-Technologie und bedeutet, dass die in KI-Lösungen verwendeten Algorithmen nicht versteckt sind oder nicht näher betrachtet werden können.
Während Transparenz einen Einblick in die verwendete KI-Technologie und die Algorithmen bietet, sind einfache und unkomplizierte Erklärungen für die Verwendung von KI erforderlich. Die Menschen haben ein Recht darauf, zu verstehen, wie die KI zu ihrer Schlussfolgerung gekommen ist, insbesondere wenn diese Schlussfolgerungen Auswirkungen auf Entscheidungen über ihre Beschäftigungsfähigkeit, ihre Kreditwürdigkeit oder ihr Potenzial haben. Gegebene Erklärungen müssen leicht verständlich sein.
Fairness in einer KI-Lösung bedeutet die Reduzierung menschlicher Vorurteile und die gerechte Behandlung von Einzelpersonen und Personengruppen. Eine auf Fairness ausgelegte KI-Lösung muss auch fair bleiben. Überwachung und Schutzmaßnahmen sind kritisch, um zu verhindern, dass sich Verzerrung in die Lösung einschleicht.
Da künstliche Intelligenz immer mehr Teil unserer menschlichen Erfahrung wird, wird sie auch anfälliger für Angriffe. Um als vertrauenswürdig zu gelten, muss eine KI-Lösung robust genug sein, um außergewöhnliche Bedingungen effektiv zu bewältigen und das Sicherheitsrisiko zu minimieren. KI muss Angriffen standhalten und ihre Integrität auch unter Beschuss bewahren können.
Um vertrauenswürdig zu sein, muss KI den Datenschutz in jeder Hinsicht gewährleisten, nicht nur bei den Rohdaten, sondern auch bei den aus diesen Daten gewonnenen Erkenntnissen. Daten gehören ihren menschlichen Erstellern, und die KI muss den Schutz der Privatsphäre mit höchster Integrität gewährleisten.
Verwaltete Daten und KI-Tools und -Praktiken müssen fest auf einem Fundament ethischer Prinzipien verankert sein. KI verstärkt Menschen, ihre Intelligenz und ihr Verhalten und sollte für alle zugänglich sein, nicht nur für einige wenige. Die von der KI gewonnenen Daten und Erkenntnisse gehören den Menschen, die sie geschaffen haben, und ethische KI wahrt dieses Recht. KI-Ethik bedeutet auch, dass die Art und Weise, wie Unternehmen diese Daten in KI nutzen, transparent und erklärbar ist.
Vertrauenswürdige KI-Lösungen erfordern mehr als nur ein Fundament aus Ethik und Governance. Eine Kultur der Vielfalt, der Inklusion und der gemeinsamen Verantwortung, die in einem offenen Ökosystem gestärkt wird, ist für die Entwicklung und das Management von KI unerlässlich und schafft gleichzeitig einen echten Mehrwert für Wirtschaft und Gesellschaft. Dies könnte einen kulturellen Wandel erfordern, sodass die Teams, die KI-Lösungen entwickeln, aus Menschen unterschiedlicher Hintergründe bestehen und der Geschlechter-, Rassen- und Kulturvielfalt der Gesellschaften, denen diese Lösungen dienen, stark ähneln.
Durch unser Angebot an Tools, Fachwissen, Bildung und Beratung helfen wir Unternehmen, Vertrauen in ihre KI und die damit erzielten Ergebnisse aufzubauen.
Lernen Sie die wichtigsten Vorteile kennen, die sich durch die automatisierte KI-Governance sowohl für heutige generative KI- als auch für herkömmliche ML-Modelle ergeben.
Erfahren Sie mehr über die neuen Herausforderungen der generativen KI, die Notwendigkeit der Steuerung von KI- und ML-Modellen und die Schritte zum Aufbau eines vertrauenswürdigen, transparenten und erklärbaren KI-Frameworks.
Verstehen Sie, wie wichtig es ist, einen vertretbaren Bewertungsprozess einzurichten und jeden Anwendungsfall konsequent in die entsprechende Risikostufe einzustufen.
Erfahren Sie, wie Sie mit einem Portfolio von KI-Produkten für generative KI-Modelle ethische und gesetzeskonforme Praktiken fördern.
Wir haben 2.000 Unternehmen zu ihren KI-Initiativen befragt, um herauszufinden, was funktioniert, was nicht und wie Sie vorankommen können.
Verwalten Sie generative KI-Modelle ortsunabhängig und stellen Sie diese in der Cloud oder lokal mit IBM watsonx.governance bereit.
Erfahren Sie, wie KI-Governance dazu beitragen kann, das Vertrauen Ihrer Mitarbeiter in KI zu stärken, die Akzeptanz und Innovation zu beschleunigen und das Vertrauen Ihrer Kunden zu verbessern.
Bereiten Sie sich auf die EU-Verordnung über künstliche Intelligenz vor und etablieren Sie mithilfe von IBM® Consulting einen verantwortungsvollen KI-Governance-Ansatz.
Steuern, verwalten und überwachen Sie Ihre KI mit einem einzigen Portfolio, um verantwortungsvolle, transparente und erklärbare KI voranzubringen.