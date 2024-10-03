Trends: Hardware erhält KI-Updates im Jahr 2024

Der Anstieg der Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) in den letzten zweieinhalb Jahren hat nicht nur die Software, sondern auch die Hardware dramatisch verändert. Da sich die Nutzung von KI ständig weiterentwickelt, haben PC-Hersteller in der KI eine Möglichkeit gefunden, Endbenutzergeräte zu verbessern, indem sie KI-spezifische Hardware anbieten und sie als „KI-PCs“ vermarkten.
Vor ein paar Jahren hing KI oft von Hardware ab, die nicht explizit für KI entwickelt wurde. Ein Beispiel sind Grafikprozessoren. Nvidia Graphics Processing Units (GPUs) sind in der KI von entscheidender Bedeutung, da sie die parallele Verarbeitung effizient abwickeln, was für maschinelles Lernen und Deep Learning notwendig ist. Ihr Design ermöglicht gleichzeitige Berechnungen, wodurch sie für KI-Modelltraining und Inferenz effektiver sind als CPUs.
Ein weiterer primärer Hardwaretyp ist das Field-Programmable Gate Array (FPGA) von Intel und anderen Unternehmen. Ein FPGA ist ein integrierter Schaltkreis (IC), der mehrfach umprogrammiert werden kann. Diese Flexibilität macht ihn ideal für KI-Aufgaben. FPGAs beschleunigen Deep Learning und maschinelles Lernen. Sie bieten Hardware-Anpassungsmöglichkeiten, die das Verhalten von GPUs oder ASICs nachahmen.
FPGAs können mit beliebten KI-Frameworks wie TensorFlow und PyTorch mithilfe von Tools wie der Intel FPGA AI Suite und dem OpenVINO-Toolkit integriert werden.
FPGAs werden in der Automobilindustrie, im Gesundheitswesen und in anderen Branchen eingesetzt. Sie sind nützlich in Edge-Computing-Szenarien, in denen KI-Funktionen in der Nähe der Datenquelle eingesetzt werden müssen, um schnellere Entscheidungen zu treffen und die Latenz zu reduzieren.
Und ein weiterer Typ sind Anwendung-spezifische integrierte Schaltungen (ASICs). Ein Beispiel dafür sind Googles Tensor Processing Units (TPUs). TPUs sind maßgeschneiderte ASICs, die von Google entwickelt wurden, um maschinelles Lernen zu beschleunigen. Sie sind für TensorFlow optimiert und werden in Googles Rechenzentren ausgiebig eingesetzt.
Die Veröffentlichung von ChatGPT durch OpenAI am 30. November 2022 veränderte das Verhältnis der Öffentlichkeit und der Branchen zur KI. ChatGPT gewann schnell enorme Popularität und zog innerhalb von fünf Tagen nach der Veröffentlichung mehr als eine Million Nutzer an. Bis Januar 2023 hatte sie 100 Millionen Nutzer erreicht und war damit die am schnellsten wachsende Verbraucheranwendung aller Zeiten.
Vor allem der außerordentliche Erfolg von ChatGPT in der allgemeinen Kultur hat die Risikokapitalfinanzierung zugunsten von KI-Startups verändert. Große Technologiekonzerne wie Microsoft, Google und Meta haben die Entwicklung und öffentliche Verfügbarkeit ihrer Angebote beschleunigt, und im Silicon Valley entstanden rasch Unternehmen wie Anthropic und Perplexity, die KI-Tools anbieten.
Derzeit investieren PC-Hersteller in KI-fähige PCs, bei denen der Schwerpunkt auf hybrider KI und geräteinterner Intelligenz liegt. Die Integration von KI in PCs wird durch die Entwicklung spezieller KI-Chipsätze wie Neural Processing Units (NPUs) erleichtert, die die Fähigkeit von PCs verbessern, KI-Aufgaben lokal auszuführen.
Diese Veränderung wird voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf den PC-Markt haben. Etwa 60 % der bis 2027 ausgelieferten PCs werden KI-fähig sein, so Canalys.
KI-PCs sind darauf ausgelegt, KI-Workloads effizient mit einer Kombination aus CPUs, GPUs und NPUs auszuführen, sodass sie Aufgaben wie generative KI-Modelle effektiver bewältigen können als frühere PC-Generationen. Diese Optimierung ermöglicht es KI-PCs, KI-Anwendungen mit verbesserter Leistung, Energieeffizienz und Datenschutz auszuführen, indem sie Daten lokal verarbeiten, anstatt sich auf cloudbasierte Lösungen zu verlassen.
Einige kritisieren diese Kategorie als Marketinggag und weisen darauf hin, dass viele Endnutzer generative KI über cloudbasierte Chatbots nutzen.
Heute denkt die Öffentlichkeit bei KI an große Sprachmodelle (LLMs), die in der Cloud laufen und als Chatbots eingesetzt werden. Mit der Zeit werden Leistungsfähigkeit und Nutzung von KI durch Endnutzer zunehmend über integrierte Funktionen und KI-gestützte Anwendungen erfolgen.
Laut Chris Howard, Global Chief of Research bei Gartner, wird KI auch mehr kleine Sprachmodelle (SLMs) umfassen, die Anwendungsfälle außerhalb von Chatbots unterstützen, die eher an der Edge als in der Cloud ausgeführt werden.
Die KI-Verarbeitung wird zunehmend näher am Benutzer und näher an der Edge stattfinden. Und das bedeutet, dass der Trend zu KI-spezifischer Hardware nur zunehmen wird.
Besonders hervorzuheben ist die Einführung der „Copilot+“-PCs von Microsoft, einer neuen Kategorie von Windows-PCs, die speziell für KI entwickelt wurden. Diese PCs verfügen über neue Siliziumchips, die über 40 Billionen Operationen pro Sekunde (TOPS) ausführen können, eine ganztägige Akkulaufzeit bieten und Zugriff auf fortschrittliche KI-Modelle ermöglichen. Die Architektur dieser Geräte integriert eine Hochleistungs-NPU neben der CPU und der GPU, was ihre KI-Funktionen verbessert. Diese Konfiguration ermöglicht neue Erfahrungen wie KI-Bildgenerierung in Echtzeit, Sprachübersetzung und erweiterte Suchfunktionen wie die Funktion „Recall“, die Geräteaktivitäten aufzeichnet und analysiert, um die Benutzerinteraktion mit KI-Modellen zu verbessern.
Microsoft hat außerdem mit wichtigen OEM-Partnern wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo und Samsung zusammengearbeitet, um diese KI-gestützten Geräte auf den Markt zu bringen.
Apple hat mehrere Hardwareänderungen vorgenommen, um KI-Funktionen in seinen Geräten zu ermöglichen und zu stärken. Eine bedeutende Entwicklung ist die Integration von Apple Silicon, das speziell für die Verarbeitung komplexer KI-Aufgaben entwickelt wurde. Dazu gehört der Einsatz spezieller Neural-Engines in Geräten wie dem iPhone 15 Pro, die für KI-Aufgaben wie maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung optimiert sind. Diese neuronalen Engines verbessern die Effizienz und Geschwindigkeit von KI-Operationen und ermöglichen Funktionen wie Echtzeit-Sprachübersetzung und Bilderkennung.
Google hat mehrere Änderungen an seiner Hardware vorgenommen, um sie für KI anzupassen. Einer der wesentlichen Schritte umfasst die Entwicklung und Integration eigener Hardware zur Unterstützung von KI-Modellen wie Gemini. Dies deutet auf eine Verlagerung hin, weg von der Abhängigkeit von externen Chips hin zur Nutzung proprietärer Technologie zur Verbesserung der KI-Fähigkeiten.
Google hat sogar seine internen Teams neu organisiert, um KI besser in seine Produkte zu integrieren. Diese Umstrukturierung hat zur Gründung eines neuen Teams für Plattformen und Geräte geführt, das verschiedene Google-Produkte wie Pixel, Android, Chrome und ChromeOS unter einer einzigen Leitung zusammenfasst. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Integration von KI zu beschleunigen und die Synergie zwischen Hardware und Software zu verbessern.
Die populäre generative KI-Revolution begann im November 2022 und führte zu großen Hardware-Änderungen, um power-hungry KI-Anwendungsfallen gerecht zu werden. Die jüngste Integration von KI in Hardware ist zweifellos erst der Anfang. Wir können uns darauf freuen, dass KI-spezifische Hardware über PCs und Handys hinaus auch in Wearables, Internet der Dinge-Geräten und mehr Einzug halten wird.
