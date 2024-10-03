Trends: Hardware erhält KI-Updates im Jahr 2024

Vor ein paar Jahren hing KI oft von Hardware ab, die nicht explizit für KI entwickelt wurde. Ein Beispiel sind Grafikprozessoren. Nvidia Graphics Processing Units (GPUs) sind in der KI von entscheidender Bedeutung, da sie die parallele Verarbeitung effizient abwickeln, was für maschinelles Lernen und Deep Learning notwendig ist. Ihr Design ermöglicht gleichzeitige Berechnungen, wodurch sie für KI-Modelltraining und Inferenz effektiver sind als CPUs.

Ein weiterer primärer Hardwaretyp ist das Field-Programmable Gate Array (FPGA) von Intel und anderen Unternehmen. Ein FPGA ist ein integrierter Schaltkreis (IC), der mehrfach umprogrammiert werden kann. Diese Flexibilität macht ihn ideal für KI-Aufgaben. FPGAs beschleunigen Deep Learning und maschinelles Lernen. Sie bieten Hardware-Anpassungsmöglichkeiten, die das Verhalten von GPUs oder ASICs nachahmen.

FPGAs können mit beliebten KI-Frameworks wie TensorFlow und PyTorch mithilfe von Tools wie der Intel FPGA AI Suite und dem OpenVINO-Toolkit integriert werden.

FPGAs werden in der Automobilindustrie, im Gesundheitswesen und in anderen Branchen eingesetzt. Sie sind nützlich in Edge-Computing-Szenarien, in denen KI-Funktionen in der Nähe der Datenquelle eingesetzt werden müssen, um schnellere Entscheidungen zu treffen und die Latenz zu reduzieren.

Und ein weiterer Typ sind Anwendung-spezifische integrierte Schaltungen (ASICs). Ein Beispiel dafür sind Googles Tensor Processing Units (TPUs). TPUs sind maßgeschneiderte ASICs, die von Google entwickelt wurden, um maschinelles Lernen zu beschleunigen. Sie sind für TensorFlow optimiert und werden in Googles Rechenzentren ausgiebig eingesetzt.